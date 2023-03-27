Что звезды нам пророчат: гороскоп на апрель 2023 года

Хорошее время для того, чтобы структурно все менять изнутри. События на внешнем плане – в политике, финансовой сфере, международных отношениях – более понятные и позитивные, по сравнению с предыдущими месяцами, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

С 20 апреля по 5 мая – коридор затмений, поэтому постарайтесь сделать как можно больше в первой и второй декадах апреля. Чтобы мотивировать себя к действию, придётся потратить время на самоанализ. Для начала определите, что поставленная перед собой цель – ваша. Независимо от своего желания делайте то, что необходимо, и тогда, когда это необходимо. Это приведет к неуклонному укреплению вашей самодисциплины и поможет отказаться от поисков оправданий. Как сказал Гете, "перед тем как стать легким, все сначала кажется трудным".

Апрель (лат. Aprilis: "открывающий", "согреваемый солнцем"), назван в честь богини Венеры (Афродиты). Полнолуние в Весах произойдет 6 апреля в 07:34 по киевскому времени. Этот знак Зодиака находится под управлением Венеры и в целом благоприятно повлияет на сферу взаимоотношений. Однако транзит Марса по знаку Рака создает беспокойный эмоционально-психологический фон, поэтому необходимо очень осторожно вести разговор и предпринимать какие-либо действия. Эти рекомендации актуальны в течение всего лунного месяца.

3 апреля в 19:22 Меркурий входит в знак Тельца, где и перейдет в ретроградное движение с 21 апреля. Телец – земной знак, размеренный и упрямый. Меркурий в сочетании с такими энергиями проявляется соответственно, т.е. с некоторой заторможенностью и консервативностью. В этот период мышление людей переключается на материальный мир, взвешенно и обдуманно принимаются решения.

5 апреля гармоничный аспект Меркурий-Сатурн способствует конструктивным переговорам, сделкам купли-продажи, решению различных вопросов и оформления документов при обращении в государственные органы и другие официальные инстанции. Хороший день для создания фундамента, поиска необходимых ресурсов с перспективой построения чего-то долгосрочного и полезного.

7 апреля гармоничный аспект Венера-Нептун благоприятствует любовным взаимоотношениям, творческой деятельности, посещения косметолога, парикмахера, стилиста. Подходящий день для того, чтобы обновить гардероб, порадовать подарком любимого человека.

8 апреля гармоничный аспект Меркурий-Марс придает силу мысли, наделяет энергичностью и деловой хваткой. Хороший день для работы над собой, построения планов, определения целей, обсуждения деловых вопросов, распределения прибыли, планирования расходов. Видны первые результаты проделанной работы, хорошо удается коллективная деятельность.

11 апреля в 07:47 Венера входит в знак Близнецы и образует гармоничный аспект с Плутоном в Водолее, что самым благоприятным образом отразится на личных и дружеских взаимоотношениях, финансовой сфере. День счастливых преобразований, новых чудес и легких трансформаций. Подходящее время (11 и 12 апреля) для проведения обучающих мероприятий, чтения лекций, выступления перед аудиторий.

Воздушный тригон Венера-Плутон создаст особый фон, когда появляются оригинальные идеи, открываются ранее закрытые двери, люди открыты к общению и создаются новые сообщества. Сильный аспект, его благоприятное влияние распространяется и на следующий день. Также соединение Солнца и Юпитера в Овне усиливает положительный потенциал этих двух дней – 11 и 12 апреля. Взаимоотношения с иностранцами, поиск помощи и защиты, решение юридических вопросов будет удаваться наилучшим образом и без особых проблем. Не упустите шанс улучшить текущее положение дел, воспользуйтесь возможностями этого периода.

13 апреля светлая кармическая точка – Белая Луна (Селена) – перейдет в знак Овна до 13 ноября 2023 года. Этот транзит поможет защитникам, воинам света и добра, всем, кто борется за свои права и свободы. Ангел-Хранитель будет рядом и в борьбе с ru-агрессором ВСУ достигнет всех целей. Украина обязательно победит, а оккупированные территории будут освобождены в ближайшие месяцы.

Вторая половина апреля достаточно сложная и тревожная, ее общий фон кардинально отличается от первой половины месяца. 14 апреля Венера и Сатурн в напряженном аспекте – день препятствий делах, неприятностей в личной жизни и на работе, возникновения неожиданных ограничивающих факторов. С этого дня и до 6 мая необходимо быть готовым к различным поворотам событий.

20 апреля солнечное затмение (второе новолуние в апреле 2023) в Овне в 07:16 по киевскому времени откроет коридор затмений, который закончится лунным затмением 5 мая в Скорпионе в 20:23. Видимо, в этот период и состоится анонсированное контрнаступление ВСУ, будут происходить ожесточенные военные действия - в любом случае, кульминация близка. Затмения в огненных знаках часто предвещают и новые горячие конфликты, поэтому возникновение нового фронта вполне возможно. Знак Овна связан с войнами, в апреле-мае 2023 года происходит некая перезагрузка по этой теме, характер и приоритеты меняются, появляются новые цели. В 11:14 Cолнце переходит в знак Тельца, в течение дня Меркурий стационарный с поворотом в ретродвижение. Яркий и насыщенный астрологическими событиями день отразится на жизни всех людей, без исключения. Какие именно изменения принесет конкретному человеку, зависит от его личного гороскопа.

С 21 апреля до 16 мая период ретроградного Меркурия в Тельце замедлит все процессы, связанные с деньгами, имуществом, документами. Не самое подходящее время для заключения выгодных сделок, поэтому либо постарайтесь самые важные дела сделать в первой половине апреля или перенесите на май после завершения коридора затмений. Поскольку Меркурий шел на сближение с Ураном, но точного аспекта так и не произошло, то могут быть отменены, на первый взгляд, перспективные проекты. Однако не стоит расстраиваться, если в предыдущие месяцы все развивалось по плану и должно было получиться, но по каким-либо причинам не состоялось. Еще будет возможность вернуться к этому вначале июня 2023 года.

Гармоничный аспект ретро-Меркурия и Марса 24 апреля может напомнить о делах, которые были важны вначале апреля. Возможно, придется к ним вернуться и что-то доделать, исправить ошибки или пересмотреть план выполнения работ.

25 апреля гармоничный аспект Солнца и Сатурна, при этом дневное светило, сам принцип жизни – Солнце в соединении с лунным узлом будущего. Энергетически сильный день, заставляющих многих людей сделать переоценку ценностей, взять ответственность за свои поступки. Возможны серьезные преобразования на уровне глав государств и правительств, появление новых новостей в области международной экономике и финансовых рынков.

29 и 30 апреля Уран и Марс в гармоничном аспекте, помогающий выработать новые привычки, с которыми легко жить и добиваться желаемых результатов. Помните, что в светлое будущее с дивана не попасть! И нельзя идти вперед с головой, повернутой назад! В борьбе со старым и новым всегда побеждает молодость и прогресс! Поэтому оставьте в этом коридоре затмений то, что изжило свое.

Читайте также: