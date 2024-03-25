Что звезды нам пророчат: гороскоп на апрель 2024 года

Апрель принесет торможения по всем жизненным областям. Не стоит начинать серьезные дела, вступать в брачный союз, переезжать, инвестировать и открывать бизнес. Это месяц постановки намерений, планирования на ближайшие 6 месяцев, но не конкретных действий.

Начало месяца достаточно сложное, как для личных, так и деловых отношений. Будет акцентирована тема свободы, захочется действовать нестандартно, выйти из рамок и уйти от шаблонов. Записывайте свои мысли и идеи, но не спешите внедрять их в жизнь до конца апреля. У нас еще будет время для удачного старта! Любое действие может нести судьбоносный характер в коридор затмений, поскольку закладывается кармическая программа на 18,5 лет. И если что-то пойдет не так, то ошибки можно будет исправить только спустя это время, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

1 апреля – срединная точка между затмениями, в этот же день Меркурий разворачивается в ретроградное движение в знаке Овна до 25 апреля. Первая декада апреля одна из самых опасных и неприятных за весь 2024 год. Появляется много деталей, которые что-то значат, но ничего не проясняют. Возникает напряжение в личной жизни, а это может обернуться расставанием. Поэтому не принимайте решений в порыве сильного чувства, возьмите паузу на подумать. Многие люди столкнутся с серьезными препятствиями со стороны других людей, вынуждено изменят планы и могут даже разочароваться в жизни. Но это время искажений и не стоит делать преждевременных выводов.

На международном уровне обостряются противоречия, но это уже кульминация событий, связанных с военными конфликтами. На фоне ретроградного Меркурия могут вернуться прошлые, чаще сложные, личные или деловые взаимоотношения. В людях просыпается дерзость, желание жить так, как хочется, порой, совершенно не считаясь с окружающими. Снова актуальны задачи, мысли, разговоры, планы, взаимоотношения, которые важны были некоторое время назад.

Весенний коридор затмений закончится новолунием 8 апреля в знаке Овна, которое также является солнечным затмением. С конца апреля будут приниматься решения лидерами многих государств, которые позволят на дипломатическом уровне найти компромисс между конфликтующими сторонами.

Пары, вступающие в официальный брак повторно, или имеют в натальной карте ретро Меркурий, после 8 апреля могут выбирать дату для создания счастливой семьи, если по каким-либо причинам не могут перенести на более подходящий период. Что особенно важно, с этого дня Луна растет.

5 апреля в 06:00 Венера входит в знак Овна, где имеет статус изгнания, что, естественно, накладывает на область взаимоотношений определенный негативный отпечаток. Будете ли вы вступать в брак в этот период или подберете более благоприятные, зависит от вас. Астролог может посоветовать, предложить лучшие даты даже в самый неблагоприятный период, но не примет решение за вас. Но лучше все же, подождать до 30 апреля, когда Венера войдет в знак своего владения – Телец.

10 апреля соединение Марса и Сатурна в знаке Рыбы, аспект действует в пределах +/- два дня до и после точной даты. Интенсивный и травмоопасный период, когда нужно быть предельно осторожными во всем. В эти дни обостряется соперничество, усиливается борьба и вражда. Могут происходить или готовиться некие секретные операции, которые в скором времени приведут к масштабным разрушениям и жертвам.

19 апреля в 16:00 Солнце входит в знак Тельца, подчеркивая такие черты характера, как материалистичность и практицизм. С одной стороны, многие люди проявляют упрямство, но с другой стороны – надежность, внимание к телу, своему здоровью.

21 апреля Юпитер и Уран соединяются в Тельце вблизи светлой кармической точки Белой Луны, что открывает новый 12-ти летний социальный цикл. Традиции и революционные обновления имеют мало общего, но, с другой стороны, многие люди будут приятно удивлены тем, что происходит вокруг. Предыдущее соединение этих медленных планет в Тельце было в мае 1941 года, но тогда по этому знаку перемещалась негативная кармическая точка черная Луна и Сатурн – планета кармы, строгий учитель.

Предстоящее соединение Юпитера и Урана в Тельце можно считать удачным и ощущается такой аспект продолжительный период, постепенно нарастая по силе влияния. Убеждения и вера людей меняется, мировоззрение расширяется, появляются новые жизненные ориентиры. Чтобы весной 2024 года не сойти с дистанции, сохранить статус и ресурсы, необходимо по-новому взглянуть на вещи и обстоятельства.

24 апреля полнолуние в Скорпионе в 01:49 по киевскому времени добавит в жизнь драмы с элементами комедии в жанре черного юмора. Его энергии позволяют освободиться от прошлого и лишнего, отсечь изжившие себя связи.

29 апреля Венера входит в знак Тельца в 13:33, где имеет статус управления. Транзит благоприятствует сотрудничеству, финансовым делам, помогает достичь баланса в личных и деловых взаимоотношениях, найти компромисс.

С 29 апреля по 5 мая Плутон стационарный с поворотом в ретро движение, направляясь снова в знак Козерога – в третий и последний раз. В конце месяца нас ждет много событий в масштабах государств и всего мира. Определяются вектора силы и маркеры проблем на внешнем уровне.

30 апреля в 17:33 воинственный Марс входит в знак Овна, где чувствует себя комфортно, т.к. является главным управителем этого знака, поэтому здесь Марс раскрывается полностью. Т.е. планета и знак по своим основным проявлениям имеют общие характеристики, значит, между ними устанавливается обмен однородными, общими энергиями. В результате такой общности Марс проявляет себя полноценно, а знак Овен находится в энергетически гармоничном состоянии. В период транзита Марса по Овну успех во многом зависит от умения договариваться, общаться, строить социальные взаимоотношения. А это характеристики противоположного знака – Весы.

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