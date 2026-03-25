Что звезды нам пророчат: гороскоп на апрель 2026 года

Гороскоп на апрель 2026 года / © Associated Press

Апрель мягко подводит к важным разворотам, позволяя увидеть новые перспективы и почувствовать, что прежние ограничения постепенно теряют власть. В этом месяце многое складывается само — достаточно быть внимательным к знакам и не бояться шагнуть туда, где открывается новый горизонт, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

2 апреля полнолуние в Весах раскрывает тему равновесия: между «я» и «мы», между желанием и обязанностью, между тем, что мы отдаём, и тем, что получаем взамен.

На фоне этой ясности постепенно нарастает другая энергия — более плотная, более телесная, более земная. Венера в Тельце, начинает взаимодействовать с Плутоном, и 4 апреля скрытые чувства поднимаются на поверхность. Мы вдруг понимаем, что больше не можем держаться за старые схемы, за отношения, в которых нет жизни, или за ценности, которые давно перестали быть нашими. Плутон помогает увидеть корень, а Венера — почувствовать, что нам действительно дорого.

И как только мы проходим через эту глубину, энергия начинает меняться. В воздухе появляется движение, импульс, желание действовать. 9 апреля Марс образует секстиль с Ураном, и это приносит ощущение внутреннего пробуждения — будто что‑то щёлкает, и мы видим новый путь, новое решение, новый способ действовать. В тот же день Марс входит в Овна в 22:36 (gmt+2), возвращаясь в знак своей силы. Пространство наполняется огнём, скоростью, ясностью намерений. Мы перестаём ждать и начинаем идти вперёд.

Эта динамика усиливается в середине месяца. 14 апреля Меркурий формирует секстиль с Ураном, и мысли становятся быстрее, идеи — смелее, а решения — точнее.

Уже 15 апреля Меркурий входит в знак Овна в 06:21, привнося в наши связи прямоту, честность, способность говорить без лишних фильтров.

Вслед за этим 16 апреля Марс образует секстиль с Плутоном, добавляя глубины и внутренней силы. Это аспект, который помогает не просто действовать, а действовать так, чтобы менять реальность. Он даёт выносливость, концентрацию и ощущение внутреннего стержня.

17 апреля в 14:52 произойдет новолуние в Овне на фоне соединения Меркурия с Нептуном. Это Новолуние — одно из самых сильных в году: оно объединяет интуицию и волю, мечту и действие, вдохновение и решимость. Это момент, когда мы можем задать направление на весь год вперёд без оглядки на прошлое.

19 апреля Сатурн соединяется с Марсом, и импульс Овна получает структуру. Это соединение помогает нам не просто хотеть, а брать ответственность за свои желания. Благодаря этому мы действуем собранно, принимаем взвешенные решения и движемся вперёд без колебаний.

20 апреля Солнце входит в Тельца в 04:39, переводя нас в более спокойный, земной ритм. С этого момента и до 22 апреля в Овне соединяются Меркурий, Марс и Сатурн — редкая конфигурация, которая создаёт мощный коридор концентрации. Это время, когда можно сделать то, что долго откладывалось, завершить важный этап, собрать волю в кулак и пройти туда, где раньше не хватало решимости.

А затем начинается вторая волна перемен — уже воздушная, лёгкая, обновляющая. 23 апреля Венера соединяется с Ураном, и в отношениях, финансах, творчестве и ценностях появляются неожиданные повороты. Это энергия свободы, обновления, вдохновения.

На следующий день, 24 апреля в 07:03, Венера входит в знак Близнецы, и пространство становится подвижным, живым, разговорчивым. Мы снова хотим общаться, учиться, пробовать новое, открывать горизонты.

25 апреля Солнце образует квадрат с Плутоном, и мы видим, что нас ограничивает, что требует трансформации, что больше не соответствует нашему личностному развитию.

И затем наступает кульминация месяца. 26 апреля Уран входит в знак Близнецов в 03:51, открывая новый 7‑летний цикл. Это событие, которое меняет не только настроение месяца, но и направление эпохи. Мир идёт в сторону новых технологий, новых способов общения, новых идей, новых форм мышления.

Венера в Близнецах смягчает уранианский импульс, превращая его в поток открытий, приятных совпадений, творческих идей и возможностей, которые буквально сами выходят на связь. Это редкий момент, когда будущее зовёт, манит, раскрывается навстречу. И именно поэтому конец апреля становится временем, когда многое может начаться легко, красиво и удивительно своевременно.

С входом Урана в Близнецы начинается семилетний период больших перемен для всего воздушного тригона.

Для Близнецов это время обновления на всех уровнях: меняется образ мыслей, круг общения, направления развития, появляются новые идеи, проекты и люди, которые открывают совершенно иные горизонты.

Водолеи входят в полосу возможностей — Уран, их управитель, наконец начинает работать в гармоничном аспекте, усиливая интуицию, ускоряя процессы и помогая реализовать то, что раньше казалось слишком смелым.

Весы же получают поток приятных сюрпризов: неожиданные встречи, новые союзы, лёгкие решения старых вопросов, вдохновение в отношениях и творчестве. Все вокруг становится живым, насыщенным, и каждый из трёх знаков получает свой подарок от нового уранианского цикла.

Последние дни апреля окрашены мягкими, вдохновляющими аспектами. 27 апреля Меркурий образует квадрат с Юпитером, а Венера — секстиль с Нептуном, создавая смесь смелых идей и тонкой чувствительности. А 28 апреля Венера формирует тригон с Плутоном, возвращая глубину, искренность и силу чувств — но уже без тяжести.

Так апрель проходит через огонь, воздух, землю и воду, собирая нас в новую точку. Это месяц пробуждения, честности, освобождения и новых горизонтов. Месяц, который меняет внутренний ритм и открывает пространство для будущего. Месяц, в котором мы становимся ближе к себе — и смелее в своих выборах.