Что звезды нам пророчат: гороскоп на август 2021 года

Фон месяца обусловлен транзитом Марса по знаку Девы - планета активности, физической силы, страсти и энергии, вошла в этот знак 29 июля в 23:32 по киевскому времени и будет здесь почти 2 месяца - до 15 сентября.

8 августа в 16:50 по киевскому времени Новолуние во Льве, которое положит начало новому циклу развития на более высоком и качественном уровне, обеспечит энергетическую перезагрузку и даст необходимое вдохновение для активных действий. Это Новолуние призывает сосредоточиться на своих мечтах и желаниях, помогает повысить собственную самооценку, осознать свою индивидуальность.

22 августа Полнолуние в Водолее в 30-м градусе (королевском) в 15:02 по киевскому времени. Удивительно то, что и прошлое Полнолуние – 24 июля, также было в Водолее. Такое бывает крайне редко – два Полнолуния подряд в одном и том же знаке. Вселенная готовит нам сюрпризы энергии Водолея очень активны весь 2021 год. Пришло время пустить в свою жизнь глобальные перемены. Сосредоточьтесь на том, чтобы исправить ошибки прошлого и начать жизнь с чистого листа.

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ОВЕН

Ваши цели реализуются, вы ощущаете себя победителем, вдохновляете окружающих на действия. Обстоятельства складываются для вас наилучшим образом для того, чтобы решить многие производственные и деловые проблемы. Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства. Хороший период для участия в брифингах, конференциях, для воздействия на умы.

Вы сможете договориться с начальством, властями, эффективно высказать свои идеи, соображения, обрисовать свою позицию и интересы. Благоприятный период для реорганизаций в профессиональной сфере, внедрения передовых методов, для переориентации на новый вид деятельности.

ТЕЛЕЦ

Чтобы с максимальной выгодой и пользой использовать возможности этого месяца - сосредоточьтесь на работе, карьере, деловых взаимоотношениях. В этом случае, вы сможете достичь финансового удовлетворения, создать прочный материальный фундамент, решить имущественные проблемы.

При этом, будьте готовы к тому, что вы столкнетесь с критикой, претензиями к вам со стороны окружающих. Вас могут пытаться спровоцировать на конфликт, но ваша задача сохранить самообладание и усилием воли подавить в себе негативные эмоции. Вы действительно сильны и удачливы в этом месяце, поэтому находятся те, кто захочет использовать вас в своих корыстных целях.

БЛИЗНЕЦЫ

В вашей жизни происходят изменения, за которыми, вы, порой не успеваете, т.к. склонны фиксироваться на мелочах, вместо того, чтобы сосредоточиться на главном. Излишнее беспокойство приводит к ошибочным действиям, следствием которых могут быть финансовые потери или несчастный случай.

В вашей жизни будет все хорошо, если избавитесь от страхов и сомнений и направите эту энергию на конструктивные преобразования. Ваша сила в слове – больше говорите, будьте смелее в продвижении своих ценностей и интересов. Вы сможете обратить на себя внимание нужных вам людей, добиться популярности среди представителей противоположного пола.

РАК

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Август для вас – месяц осознания истинных причин происходящего в вашей жизни. Вы склонны к философствованию, уединению и размышлениям о смысле существования человека. Окружающим людям, родным и близким может казаться, что вы отдаляетесь, занимаетесь ненужным самокопанием, из-за чего возникают конфликты, а нерешенные партнерские проблемы заходят в тупик.

Постарайтесь достичь спокойного и разумного состояния, и вы сможете произвести эффективные преобразования в своей жизни. Август благоприятен для серьезных разговоров с любимым человеком, а также для совместных проектов, поездок, создания семейного бизнеса.

ЛЕВ

Август для вас окажется счастливым, принесет много приятных эмоций, причем, лучше подходит для отдыха и развлечений, чем для профессиональной деятельности. Однако, возможно переутомление от связей и контактов. Возрастает творческий потенциал, оптимизм и жизненные силы, что существенно поможет при необходимости решения сложных задач.

В жизни происходят важные перемены, можно создать прочный фундамент на весь последующий год. Хорошее время для переездов, сделок купли – продажи, решения юридических вопросов. Также, благоприятный период для восстановления гармонии в отношениях с детьми, вне зависимости от их возраста.

ДЕВА

Хорошо проявляете себя в своей профессии, появляется творческая активность, уверенность в себе. Коллеги и начальство высоко оценивают ваш вклад в общее дело – можете рассчитывать на вознаграждение или даже повышение в должности. Главное, постарайтесь воздержаться от опрометчивых обещаний, как в работе, так и во взаимоотношениях с родными и близкими.

Число общественных связей возрастает. Возможны небольшие поездки по поручению или делам. Хорошо идет работа, требующая умственных творческих усилий. Вы ощутите ясность мыслей, прилив свежих идей. Хороший период для заключения выгодных сделок, для начала длительной командировки.

ВЕСЫ

В течение месяца можно разрешить споры или разногласия с партнерами путем переговоров. Хороший период для романтической поездки, объяснений с любимым человеком, начала совместного проживания или бракосочетания. Подходит для перемены места жительства, переезда, полной профессиональной переориентации.

Вторая половина августа очень благоприятна – используйте возможности этого периода максимально, ресурсы и возможности для этого будут. Если вы долгое время не решались что-либо сделать, что-то очень важное для вас, действуйте смелее – у вас все получится. Больше бывайте среди людей, проявляйте инициативу – это поможет вам в достижении целей.

СКОРПИОН

Амбиции возрастают, потребности тоже. Вы почувствуете себя удовлетворенными к концу месяца, если будете заняты профессиональными и повседневными делами. Пока что не время для праздника и отдыха – вы найдете наилучшее применение своему возросшему энергетическому потенциалу в социальной сфере.

Возможны препятствия со стороны партнеров и коллег, но терпение и четкое понимание конечной цели, поможет преодолеть все сложности и успешно завершить все ваши планы. Доходы возрастают, но и прибавляется работы, причем, больше однообразной, утомляющей. Но у вас есть возможность найти своё место в сложном, постоянно меняющемся мире профессий.

СТРЕЛЕЦ

Перед вами открываются новые перспективы, происходит много интересного, неожиданного в течение месяца. Стремление к достижениям поможет выйти в лидеры, реализоваться в социальной сфере. В целом обстоятельства складываются удачно, способствуют уверенности и надежности, появляются шансы для удачного завершения давно начатых проектов и работ.

Август благоприятен для общественных отношений, переговоров с властями или с высокопоставленными социальными служащими, а также для финансовых дел и решения юридических вопросов. Возрастает ваш авторитет, вы можете рассчитывать на повышение и внимание к вам как к специалисту в своей сфере деятельности.

КОЗЕРОГ

Период сопровождается бодростью духа, повышением энергии и жизненных сил, выносливости организма и сопротивляемости болезням. Особенно благоприятны деловые контакты с иностранными гражданами и организациями. Вы можете получить достаточно заметную прибыль, появляется возможность распоряжаться крупными суммами.

Однако избегайте перерасхода бюджета: склонность к крупным тратам возрастает. Повышается ваш авторитет и значимость в семье и в паре, среди друзей. Хорошее время для решения личных и семейных проблем. Уделяйте больше внимания детям, развивайте их, помогите им с образованием – ваше влияние на них значительно возрастает.

ВОДОЛЕЙ

Стремление к свободе и независимости может привести к необдуманным поступкам. Месяц для вас непростой, т.к. постоянно возникают препятствия, причем, они обусловлены вашими же ошибками в предыдущем месяце. Возможно, вы пожалеете о неразумно потраченных ресурсах, что заставит вас сосредоточиться на профессиональной сфере, отказаться от отдыха. Выявляются все ошибки, отношения с партнерами и коллегами достаточно напряженные.

Совокупность происходящих событий может подтолкнуть вас к кардинальным изменениям в работе, вплоть до увольнения. Не торопитесь с выводами, но если вы давно хотели, но не решались изменить свою жизнь – больше не стоит откладывать.

РЫБЫ

Сложный период для вас – двусмысленные ситуации изматывают, прилагаете много усилий, а желанных результатов не видите. Причина, по которой возникают препятствия, обусловлена недостатком опыта, неисправленными вовремя ошибками, конкуренцией. В августе вы часто находитесь в ситуации выбора - в зависимости от принятого решения возможен ваш успех или разочарование.

Если вы выдержите трудности, проработаете свои слабые стороны, получите необходимые знания, то обретете внутренний стержень и ценный опыт. В результате, уже во второй половине августа, сможете определить новый путь роста, приблизиться вплотную к реализации желаний.

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