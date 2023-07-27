Что звезды нам пророчат: гороскоп на август 2023 года

Август – главный месяц по ожиданиям, но не по итогам. "Кармические приветы" из прошлого не дают покоя. Происходят разные серьезные символические события, но, в общем, энергетический фон месяца можно охарактеризовать как "ни войны, ни мира" на всех уровнях и во всех жизненных сферах.

Весь август ретро-Плутон на вершине напряженной конфигурации с кармическими Лунными узлами дает турбулентный эффект и держит нас в тонусе. Большая часть мирового сообщества в состоянии сжатой пружины, причем многие люди понимают, что на самом деле происходит и почему все это так, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Июль (July) и август (August) связаны с именами императоров, и если проанализировать данные за предыдущие годы в разрезе масштабных и важных мировых событий, то можно заметить, что в эти месяцы их достаточно много. Поэтому и август 2023 года будет ярким, судьбоносным и запоминающимся.

Мы живём по григорианскому календарю, который придумали в Древнем Риме. Во времена правления Юлия Цезаря, одного из великих полководцев и государственных деятелей Рима было установлено, что чётные месяцы должны длиться 30 дней, а нечётные – 31.

Систему високосных годов, в которых не 365, а 366 дней, также ввёл Юлий Цезарь. Это было сделано для того, чтобы календарный год соответствовал периоду вращения Земли вокруг Солнца, который составляет 365 суток и 6 часов. Для этого необходимо раз в четыре года увеличивать количество дней в календаре на один. Выбор для этого пал на февраль, так как в то время он был последним месяцем в году, а новый календарный год начинался с марта.

В 44 г. до н. э. популярный в народе правитель умирает, и новая римская администрация решает в его честь переименовать в июль один из летних месяцев. Так как июль и август следовали друг за другом, то в них в те времена было разное количество дней.

Октавиан Август – первый римский император и основатель Римской республики. За время своего правления Октавиан значительно расширил границы Римского государства. Он происходил из незнатной богатой семьи, приходился внучатым племянником Гаю Юлию Цезарю.

В 44 году до н. э. был усыновлён им по завещанию и оказался в центре политической жизни римской республики, пользуясь поддержкой многих сторонников Цезаря. Впоследствии почивший в 14 г. до н. э. император Октавиан Август также удостаивается именного месяца. Чиновники по политическим соображениям решили уравнять заслуги обоих правителей до 31 дня. Такой подход потребовал одолжить лишние сутки ещё у какого-нибудь месяца, выбор пал вновь на февраль.

Август начинается с гармоничного аспекта между Юпитером и Марсом и полнолуния в Водолее 1 августа в 21:31 по киевскому времени, что дает заряд оптимизма и жизненной энергии. Благоприятный день во всех смыслах, запланируйте как можно больше дел на это время. День достижений и конструктивных обновлений, движения вперед, решения материальных вопросов.

2 августа оппозиция Меркурия с ретро-Сатурном требует сделать взвешенный, обдуманный, но непростой выбор. Соблюдайте правовые нормы, следуйте букве закона и тогда препятствия и задержки, возникающие в течение дня, будет легче преодолеть.

С 4 августа Меркурий входит в петлю ретроградности до 30 сентября. В этот период, с 23 августа до 16 сентября, планета будет перемещаться ретроградно по знаку Девы и заставит нас обратить внимание на бытовые проблемы, подумать о своем здоровье, пересмотреть свое отношение к работе.

7 и 8 августа напряженный аспект между Солнцем и Юпитером может дать трудности в отношениях с влиятельными людьми, начальниками или уважаемыми и старшими по возрасту людьми. Партнеры и коллеги не готовы выслушивать даже конструктивную критику в адрес друг друга. Эго раздувается до такой степени, что ослабляет способность взаимодействовать с окружающими людьми и контролировать свои эмоциональные порывы.

9 августа ретро-Венера и Уран в напряжении, Черная Луна в соединении с ретро Венерой поднимает кармические темы, заставляет заниматься трудноразрешимыми задачами. Сложный день для сферы личных и деловых взаимоотношений, причиной проблем, недоразумений и споров часто являются деньги, имущество, желание тратить больше, чем зарабатываешь.

10 августа Юпитер и Меркурий в гармоничном аспекте благоприятствует поездкам и командировкам, в том числе за рубеж, а также связям с иностранцами, улаживанию юридических вопросов. День подходит для сделок купли-продажи, приобретения дорогой техники или автомобиля, пересмотра и переоформления договоров, образования взаимовыгодных союзов.

13 августа новый цикл Венеры относительно Солнца. Аспект соединения Венеры и Солнца принесет новые возможности для того, чтобы сделать свою жизнь максимально комфортной, а отношения – гармоничными. Подходящий день для глубокого самоанализа, определения того, что же вам действительно нужно для счастья.

16 августа гармоничный аспект Уран – Марс, а также новолуние во Льве в 12:38 в напряжении с Ураном и вблизи негативной кармической точки – Черной Луны. Пришло время осознать природу своих пороков, понять суть и побороть их! В результате такой работы над собой можно продвинуться вперед или, как минимум, выйти из жизненного тупика, найти друзей и единомышленников. Хороший день для проявления активной жизненной позиции, объединения людей, профессиональной деятельности, связанной с созданием чего-то нового и прогрессивного.

22 августа ретро-Венера и Юпитер в напряженном аспекте напоминают о том, что самоуверенность и пренебрежение своими обязанностями ни к чему хорошему не приведет. Погоня за легкой жизнью и быстрым успехом может привести в тупик. 22 и 23 августа оппозиция Марс – ретро-Нептун создает агрессивную атмосферу, в основном из-за употребления алкоголя или других веществ, меняющих сознание. Не ввязывайтесь в конфликты, не поддавайтесь на провокации и сами не провоцируйте других.

23 августа в 12:01 Солнце входит в знак Девы, а Меркурий с 23 августа по 15 сентября – в фазе ретроградного движения. Развитие дел замедляется, приходится чаще возвращаться к прошлому, вносить изменения в проекты, корректировать рабочий процесс.

24 и 25 августа Марс в гармоничном аспекте с ретро Плутоном благоприятствует финансовым и любым практическим делам. Вокруг ощущаются интенсивные, восстанавливающие энергии, подталкивающие к конкретным действиям.

27 августа оппозиция Солнца и ретро-Сатурна приносит трудности в социальной сфере, ограничения, неприятности на работе, понижение в должности или вынужденный переход на другую работу в менее комфортные условия. В 16:20 воинственный Марс начинает транзит по Весам, где имеет слабый статус – изгнание. Постепенно интенсивность боевых действий снижается, противоборствующие силы все больше задумываются о разрешении горячих конфликтов дипломатическим путем.

31 августа полнолуние в Рыбах в 04:35, в последнем знаке Зодиака, который символизирует синтез и переход на новый уровень развития во всех жизненных областях. Время раскрытия творческих способностей, вдохновения, романтики.

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