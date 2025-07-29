Что звезды нам пророчат: гороскоп на август 2025 года

Гороскоп на август 2025 года / © Associated Press

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Месяц начинается с напряженной астрологической конфигурации: Венера образует квадрат с ретроградными Сатурном и Нептуном. Этот аспект может привести к искаженному восприятию взаимоотношений и материальной стороны жизни. Вскрываются ограничивающие убеждения в любви и финансах, усиливается ощущение одиночества, появляются сомнения и мечтательная уязвимость. Проблемы в личных отношениях могут казаться непреодолимыми, а иллюзии, связанные с партнерами или материальными ценностями, выйдут на поверхность, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Под влиянием этих напряженных аспектов (с 1 по 4 августа), мы сталкиваемся с необходимостью пересмотра своих привязанностей, что не всегда будет легким процессом. Но это хорошее время для того, чтобы задуматься о своих идеалах в любви и финансах, но важно не принимать окончательных решений под влиянием эмоций.

Также 1 августа начинается новый цикл Меркурия в 02:41 (gmt+3) в 10⁰ Льва, и мы переходим к более яркому и уверенному способу коммуникации. Весь месяц благоприятен для презентаций и выступлений, заявления о себе и продвижения своих интересов. Наши мысли и коммуникации обретают яркость, креативность и самовыражение.

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Меркурий в Льве стимулирует разговоры о личных достижениях, творчестве, публичности. Идеи будут приходить яркие, а общение становится более театральными и эмоциональными. Важно использовать эту энергию для того, чтобы дать старт своим проектам и идеям.

7 августа в 02:23 Марс входит в знак Весы почти на 2 месяца — с этого дня энергия действия смягчается, приходит дипломатичность, стремление к сотрудничеству и установлению взаимовыгодных партнерских взаимоотношений.

Марс, традиционно связанный с действием, агрессией и решимостью, в Весах имеет статус изгнания — воинственность отходит на второй план. В этот период легче находить золотую середину, поскольку люди охотнее соглашаются на компромиссные решения, проявляют большую готовность к взаимодействию, поэтому многие сложные вопросы благополучно разрешаются. Стремление к справедливости и честности в отношениях будет сильно, однако важно помнить, что чрезмерное увлечение миротворчеством может привести к затягиванию принятия решений.

С 8 по 10 августа Марс в оппозиции с ретро Сатурном и ретро Нептуном, однако поддерживается гармоничными аспектами с ретро Плутоном и Ураном — это формирует уникальную коллективную конфигурацию «Парус».

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Это время может стать источником напряжения и путаницы, особенно в вопросах обязательств и личных усилий. Мы можем столкнуться с ограничениями, которые заставят нас пересмотреть подходы к целям и действиям. Ложные ожидания и разочарования в отношениях могут выйти на первый план, требуя от нас пересмотра наших целей и намерений.

Социальные конфликтные процессы обостряются, но одновременно открывается окно для конструктивных решений, нестандартных стратегий и реформаторских действий. «Парус» поддержит усилия по трансформации и выходу из кризиса.

9 августа 2025 в 10:55 (gmt+3) полнолуние в Водолее несет дух освобождения и переосмысления коллективных целей. Оно активно способствует нашему личностному росту и осознанию важнейших аспектов жизни. Эмоции накаляются, но в фокусе — будущее, технологии, сообщества. Может прийти осознание, где мы зависим от одобрения группы или боимся проявить индивидуальность. Это повлияет на наше восприятие окружающего мира, в том числе через взаимодействие с другими людьми, карму и духовные практики.

11 августа Меркурий останавливается, чтобы выйти из ретро фазы и начать директное движение. Процессы ускоряются, поэтому с этого дня можно принимать важные решения. Это важный момент, когда любые недоразумения и сложности в общении, которые возникали на протяжении ретроградной фазы, начинают устраняться. Задержки и препятствия остаются в прошлом, а мысли и идеи становятся более ясными.

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12 августа соединение Венеры и Юпитера усиливает неподвижная звезда первой величины — Сириус, привнеся свет и благосклонность высших сил. А Уран в гармоничном аспекте с ретро Сатурном. День изобилия, счастья и благосостояния, когда возможны необычайно приятные события в личной жизни и в финансовой сфере.

Такая комбинация дает всплеск удачи, творческой энергии и вдохновения. Нестандартные решения освобождают нас от старых паттернов и укрепляют долгосрочные проекты и существующие структуры.

Также 12 августа Селена (Белая Луна) входит в знак Льва на 7 месяцев — начинается период благословения для тех, кто живет от сердца, с честностью и щедростью. Этот транзит укрепит нашу связь с высокими идеалами. Селена во Льве будет вдохновлять на поиск истины и духовной гармонии, что повлияет на нашу способность просветлять окружающий мир своим примером.

15 августа Марс образует гармоничный секстиль с Меркурием, открывая хорошие возможности для активных действий, направленных на развитие идей, открытия бизнеса и внедрения новых проектов. В этот день можно ожидать высокого эффекта от переговоров, улучшения коммуникации и быстрого продвижение в делах, требующих решимости и активности.

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22 августа Солнце входит в знак Девы в 23:34 — наступает время порядка, заботы о здоровье и физического служения. Фокус ставится на практичность, внимание к деталям и работу над улучшением повседневных процессов. Это время для того, чтобы заняться делами, которые требуют внимательности и аккуратности. Также в этот период возрастет желание совершенствоваться.

С 22 по 27 августа на небе складывается гармоничная конфигурация «Трапеция» с участием ретро Нептуна, Урана, Венеры и ретро Плутона. Для нас это уникальное астрологическое окно для глубоких трансформаций, вдохновения, финансовых и личностных инсайтов. В этот период важно найти баланс между индивидуальными потребностями и коллективными интересами.

23 августа в 09:07 наступает новолуние в 1° Девы и открывает лунный месяц, благоприятный для дел и решения задач, требующих структурированного подхода и внимательности к деталям. Успех будет зависеть от того, насколько точно и аккуратно мы будем подходить к выполнению своих обязанностей. В этот день можно смело начинать работать над долгосрочными целями, особенно если они связаны с улучшением здоровья, работы или организации строительства, ремонта.

25 августа Венера входит в знак Льва в 19:27, где она будет приносить яркость и креативность в нашу любовь и финансовые дела. Этот транзит усиливает страсть, желание быть в центре внимания, получать признание и наслаждаться жизнью. Хорошее время для того, чтобы добавить немного театральности и романтики в свою жизнь, найти способы выражения любви и красоты через творческую деятельность.

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Август 2025 года — месяц, который принесет не только вызовы, но и ценные возможности для роста, личных трансформаций и расширения горизонтов.