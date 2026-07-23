Что звезды нам пророчат: гороскоп на август 2026 года

Гороскоп на август 2026 года / © Associated Press

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Особенно важно внимательно относиться к первым дням месяца, потому что именно они задают тон всему августу. Первая декада проходит под влиянием напряжённого взаимодействия Марса и Лилит. Эта конфигурация особенно тревожна для всех, кто находится на территории Украины. Марс связан с активными действиями, конфликтами, борьбой и резкими проявлениями силы, а Лилит усиливает крайности, провокации и импульсивные поступки. Когда эти две точки находятся в напряжении, возрастает интенсивность обстрелов со стороны России, которые могут развиваться стремительно и непредсказуемо, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В такие периоды повышается нервозность, усиливается эмоциональная реакция на новости и происходящее вокруг. Для проживающих на территории Украины это время требует особой осторожности, внимательности к вопросам безопасности и понимания того, что некоторые события могут иметь долгосрочные негативные последствия.

На фоне этого напряжения 6 августа в 22:13 (gmt+3) Венера входит в знак Весов, где она будет находиться больше месяца. Венера в Весах чувствует себя особенно гармонично, потому что этот знак связан с красотой, дипломатией, отношениями и поиском баланса. После тревожного начала августа её переход приносит возможность восстановить равновесие в личной жизни, наладить общение и обратить внимание на то, что делает жизнь более красивой и наполненной.

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6 и 7 августа, Солнце образует тригон с ретроградным Сатурном. Этот аспект помогает укрепить то, что уже было начато ранее. Появляется возможность вернуться к старым проектам, восстановить утраченные связи, завершить незаконченные дела и получить результат от усилий, которые долгое время казались незаметными. Сатурн в ретроградном движении часто напоминает о прошлых обязательствах, а гармоничный аспект с Солнцем помогает справиться с ними без лишнего давления.

Далее динамика месяца начинает меняться ещё заметнее. 9 августа в 19:28 Марс входит в знак Рака, и вместе с этим действия становятся более эмоциональными, интуитивными и связанными с темами дома, семьи и личной безопасности. Марс в Раке усиливает желание защищать близких, отстаивать свои границы и бороться за то, что действительно дорого сердцу.

В этот же день Уран образует секстиль с Меркурием и тригон с Венерой, что приносит неожиданные идеи, удачные знакомства, технологические открытия и новые возможности в сфере общения. Эти аспекты делают 9 августа одним из самых интересных дней месяца для переговоров, обучения, творческих проектов и поиска нестандартных решений. Многие могут получить неожиданное предложение, услышать важную новость или увидеть перспективу там, где раньше её не замечали.

Кульминацией первой половины августа становится солнечное затмение 12 августа в 20:46 в 20-м градусе Льва на Нисходящем Лунном Узле. Это затмение относится к серии Сароса 10S, которая связана с выходом из очень негативной ситуации. Лев — знак жизненной энергии, воли, творчества, лидерства и личного проявления, поэтому затмение может открыть путь к освобождению от обстоятельств, которые долгое время сдерживали развитие.

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Солнечные затмения часто становятся точками, после которых жизнь начинает двигаться в новом направлении — вель солнечное затмение это и есть новолуние. В этот период важно внимательно относиться к знакам судьбы, новым предложениям и внутренним решениям. То, что начнётся вблизи 12 августа, может оказать влияние на многие месяцы вперёд.

После солнечного затмения, несмотря на кармический коридор между двумя затмениями, наступает более благоприятный период для общения. 13 и 14 августа Меркурий образует секстиль с Венерой, а 15 и 16 августа соединяется с Юпитером. Эти аспекты поддерживают переговоры, обучение, поездки, оформление документов и расширение круга общения. Соединение Меркурия с Юпитером особенно благоприятно для получения новых знаний, подписания важных соглашений и начала проектов, связанных с образованием, медиа или международным сотрудничеством.

Однако уже с 16 по 18 августа Марс образует напряжённый аспект с ретроградным Нептуном. Этот период требует особой осторожности, потому что Нептун может усиливать иллюзии, самообман и неверную оценку ситуации. Возрастает риск проблем, связанных с алкоголем, невнимательностью, обманом или переоценкой собственных возможностей.

В такие дни лучше избегать сомнительных предложений, не принимать важных решений под влиянием эмоций и внимательно проверять информацию. Марс в напряжении с Нептуном может заставлять человека быть уверенным в правильности своих действий, хотя на самом деле он движется в неверном направлении.

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Вторая половина августа приносит новые испытания. 21 августа Венера образует оппозицию с ретроградным Сатурном, что может проявиться как охлаждение в отношениях, финансовые ограничения или необходимость пересмотреть свои ожидания от партнёрства. В плюсе — этот аспект помогает увидеть, какие связи действительно имеют прочную основу, а какие держались только на привычке или внешних обстоятельствах.

С 20 по 23 августа Солнце соединяется с нисходящим Лунным узлом. Это время возвращения к прошлому, завершения старых циклов и освобождения от того, что больше не должно сопровождать человека в будущем. Многие могут столкнуться с повторением старых ситуаций, встречей с людьми из прошлого или необходимостью окончательно закрыть незавершённые вопросы.

23 августа в 05:19 утра Солнце входит в знак Девы, а Меркурий соединяется с нисходящим Лунным узлом. Энергия месяца становится более практичной и сосредоточенной на деталях. Появляется желание навести порядок в делах, документах, финансах и повседневной жизни.

25 августа в 14:04 Меркурий также входит в знак Девы, усиливая аналитическое мышление и внимание к мелочам. А 27 августа в 20:04 происходит соединение Меркурия и Солнца в Деве, которое приносит важные осознания, новые идеи и возможность увидеть ситуацию в более ясном свете.

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Завершение августа становится особенно насыщенным периодом. 28 августа Меркурий образует напряжение с Ураном, причём Меркурий управляет знаком Близнецов, где находится Уран. Это может принести неожиданные новости, технические сбои, резкие перемены планов и необходимость быстро адаптироваться к новым обстоятельствам.

В этот же день, 28 августа в 07:13 утра, происходит лунное затмение в знаке Рыб на восходящем Лунном узле. Это затмение связано с кармическими переменами, духовным ростом и переходом на новый жизненный этап. Рыбы усиливают интуицию, чувствительность и способность видеть скрытые процессы, поэтому многие события конца августа будут иметь глубокий смысл, который станет понятен не сразу.

29 августа Солнце образует напряжённый аспект с Ураном, усиливая непредсказуемость и желание освободиться от ограничений. А 30 августа Юпитер во Льве формирует тригон с ретроградным Сатурном. Это один из самых благоприятных аспектов месяца, который помогает соединить большие возможности с практической реализацией. Юпитер даёт расширение, а Сатурн помогает закрепить результат.

Завершает август напряжённый аспект Марса с ретроградным Сатурном 31 августа. Этот день может принести задержки, препятствия и необходимость действовать более осторожно. Марс хочет двигаться вперёд, а Сатурн требует терпения и дисциплины.

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Август 2026 года показывает, как быстро может меняться жизненный сценарий. В этот период разворачивается история о выборе, ответственности, освобождении от прошлого и поиске нового направления. Те, кто сумеет сохранять внимательность к происходящему, смогут использовать энергию августа для важных перемен и закладки фундамента на будущее.

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