Что звезды нам пророчат: гороскоп на декабрь 2021 года

Месяц будет насыщен важными астрологическими событиями.

В начале месяца нас ждет солнечное затмение в Стрельце 4 декабря на Южном Лунном Узле, которое принесет яркие события, связанные с энергетикой этого знака Зодиака. Прежде всего затмение поднимает кармические темы, активизирует скрытые ранее вопросы, интриги, обманы, поднимает информацию, которая намерено искажалась, чтобы ввести в заблуждение массы людей. Возможны межгосударственные конфликты, столкновение интересов двух или нескольких лидеров стран на основе имеющихся между ними противоречий.

Весь декабрь формируется напряжение Сатурн – Уран, точный аспект – 24 декабря. Напряженные планетарные энергии способствуют революционным ситуациям, политическим кризисам, конфликтам и раздражениям, приводящим к масштабным социальным преобразованиям. Возможно обострение военных конфликтов, проблемы в мировой экономике, природные катаклизмы.

С 13 декабря Марс входит в знак Стрельца, а Меркурий - в знак Козерога – планеты дают огромную пробивную силу, но при этом необходим трезвый контроль своих действий. Общая ситуация меняется, люди адаптируются к внешним напряженным условиям – все, что казалось безнадежным, вдруг преображается. Появляется возможность реализовать страстные и чистые планы, грандиозные проекты, многие достигают успехов в индивидуальной деятельности и творчестве.

19 декабря полнолуние в Близнецах, Венера переходит в ретроградное движение до 30 января 2022 года. Последняя декада декабря - хорошее время для того, чтобы укрепить свое социальное положение, используя в личных целях поступающую информацию и знания. В плане здоровья стоит обратить внимание на обмен веществ, работу щитовидной железы и половые органы.

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ОВЕН

Склонны действовать по собственному усмотрению и не поддаетесь никакому влиянию других. Появляется настрой на борьбу, страстное стремление к осуществлению поставленной цели. Действуя в то же время совершенно спонтанно, вы преодолеваете все препятствия. В социальной сфере, в целом, все благополучно, вас воспринимают как особенно сильную и притягательную личность. Но близкие люди вряд ли поймут вас, могут возникать трудноразрешимые конфликты. Правильное использование представляемых в этот период шансов будет способствовать достижению финансового успеха.

ТЕЛЕЦ

Важнейший месяц года, все то, что является значимым для вас, претерпевает изменения. Это период затухания, связанный с привычным. Именно поэтому может возникнуть необходимость поменять место работы либо обновить свою повседневность, привести в порядок свои бытовые условия. Меняется окружение, способы получения информации, устоявшееся и привычное уже не интересно. Также актуальна тема любви – желания затухают. Понятие красоты претерпевает изменения. Опыт ваш пригодится, делайте ставку на него – это является фундаментом для новых начинаний.

БЛИЗНЕЦЫ

Может быть возврат к отношениям, которые были давно. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы возобновить отношения и продолжить их на новом уровне. Профессиональная выгода и польза в ближайшее время в уже хорошо ранее проделанной работе. Повседневные дела, вопросы здоровья и быт, отнимают много времени и энергии. Важно создать режим, рационализировать свои действия, поступки, найти для себя деятельность, где ваши усилия будут наиболее эффективны. Если актуален вопрос смены работы, хорошо этим заняться в первой и второй декаде месяца.

РАК

Успех во многом зависит от вашего имиджа, способности устанавливать связи с опытными, старшими по возрасту людьми. Может произойти переоценка ценностей – то, что ранее было для вас важно, уже не воспринимается вами столь значимо. Ситуации выбора утомляют, появляется желание уединиться, отказаться от новогодних мероприятий и сосредоточиться на своем внутреннем мире. Хороший период для ремонтных работ, обустройства жилья, можно решить некоторые финансовые вопросы. Отложите заключение сделок и договоров, подписание важных бумаг, улаживание юридических дел.

ЛЕВ

Творческий, конструктивный подход к решению проблем привлекает внимание окружающих. Открыто проявляющееся качество лидера помогает обрести уважение к себе и приобрести новые полезные знакомства. Успех за успехом будет достигаться, благодаря личным смелым и решительным инициативам. Ваши взаимоотношения с коллегами перейдут на новый уровень, однако проблемы могут возникнуть из-за преувеличения значения своей работы или успешно выполнен­ной задачи. Объединение и учет коллективных интересов – это основа успеха для вас на ближайший месяц.

ДЕВА

Месяц может быть знаменован возвратом долгов, необязательно материальных, но даже тех, которые вы уже не надеялись получить. Или ситуация складывается таким образом, что у вас появляется возможность расплатиться с долгами. Звезд с неба хватать не будете, но то, в чем вы специалист, в том, что вами проверено, сбоев не даст и доход гарантирует. Вы можете значительно улучшить свое положение в коллективе, в финансовой сфере, если укажете, что вашим успехом вы обязаны всем причастным к делу. Этот период поможет заложить фундамент дальнейших успехов.

ВЕСЫ

В бизнесе и карьере, профессиональных вопросах, ярких событий пока не происходит, но при этом декабрь положит начало динамичному продвижению к успеху. Предприимчивость, стремление к лидерству, склонность открыто выражать свои интересы и идеи, привлечет внимание нужных людей. Обстоятельства складываются благоприятно для того, чтобы решить семейные (хозяйственные или имущественные) проблемы. Могут актуализироваться вопросы налогов, долгов, страхования, алиментов или наследства. Вы находите баланс в жизни, главное, его сохранить - в этом вам поможет любимый человек.

СКОРПИОН

Декабрь - благоприятное время для разговоров с партнером на серьезные темы. Если вы в паре, то отношения переходят на следующий уровень. Чувства оформились, прошли проверку. Также инициатива с вашей стороны, обязательно будет поддержана деловыми партнерами, создаются нужные условия для эффективной деятельности. Ваши проекты окрепнут, собственные цели, стремления будут оформлены. Придется много работать, действовать сообща, взвешивать все за и против, оформлять и учитывать коллективное мнение, ту выгоду, которую должны получить партнеры.

СТРЕЛЕЦ

Если у вас есть бизнес, то может сложиться ситуация так, что ваши сотрудники потребуют повышения зарплаты. Или партнеры захотят изменить условия договора. Часто находитесь в ситуации сложного выбора. Много времени необходимо уделить поиску нужной информации, факты, подтверждений, чтобы правильно сделать выбор. Вы обретаете бесценный опыт взаимоотношений, обнаруживаете, что ваши начинания, идеи уже интересны окружающим. Общение и путешествия станут более интенсивными, ваш круг знакомств расширится, способствуя достижению самых амбициозных планов.

КОЗЕРОГ

Не просто уравновесить сферы работы и личной жизни. Чтобы не растерять полезные связи и ценных партнеров, ни в коем случае не перетягивайте одеяло на себя – любой результат не стоит выставлять индивидуальным достижением. Именно в партнерах ваша сила в течение ближайших нескольких месяцев. Растет интерес к общественной деятельности, активизируются контак­ты с партнерами из прошлого. Вам приходится быть коммуникабельным - много общаться, заводить знакомства, учиться или учить самому. Это расширит ваши возможности, особенно связанные со сферой зарубежья.

ВОДОЛЕЙ

Вы добьетесь заметных результатов от ранее приложенных усилий. Учитывайте интересы партнеров, взаимная польза способствует устойчивому положению, открывает новые возможности в плане выгоды, увеличения прибыли. Придется уделить много сил и внимания тому, чтобы урегулировать взаимодействия с другими - это поможет вам обойти конкурентов, которые активны в декабре. Обилие информации, контактов, деталей, очень утомляет. Все необходимо перепроверять, но главное - не отбрасывайте это, если на первый взгляд полученные сведения покажутся вам неактуальными.

РЫБЫ

Для решения ваших вопросов необходимо подключение других людей. В этом случае в социальных вопросах и карьере все будет получаться. Если вы долго работали над каким-либо проектом, то сможете его закончить и получить вознаграждение. Месяц благоприятен для переезда, продажи и покупки недвижимости. Вопросы наследования, разделения имущества, долгов (получения или погашения) становятся актуальными. Представители знака Рыбы, находящиеся на гране развода, разрыва отношений, поставят в этом точку. Также вопрос окончания может касаться также и деловых взаимоотношений.

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