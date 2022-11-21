Что звезды нам пророчат: гороскоп на декабрь 2022 года

Декабрь – долгожданный месяц для многих людей, т.к. ассоциируется с надеждами, подарками и волшебством. Ведь именно он наполнен приготовлениями и планами на самый долгожданный праздник – Новый год. Декабрьский снег заметает печали и тоску, присутствует ощущение, что впереди только радость и любовь.

Предвкушение от предстоящего удовольствия, связанного с Рождеством, завершением такого сложного для всех 2022 года и наступлением нового 2023-го, более наполнено эмоционально, чем сам факт праздника. В ожидании этих событий и процессе подготовки можно переживать его много раз, наполняя и наполняя новыми смыслами. Декабрьская суета способствует воодушевлению, восстановлению психического здоровья, поэтому проведите его с максимальной пользой, используя астрологические подсказки на этот месяц, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Декабрь начинается в период стационарного Нептуна (первая неделя месяца), планета разворачивается в директное движение, что положительным образом отразится на внешнем энергетическом фоне. Но вначале декабря стоит быть осторожными с любой информацией, т.к. "туман сгущается" - нет четких сведений, полных отчетов и статистики. Возможны различные неблагоприятные и неуправляемые процессы, связанные с водной средой, как на технических объектах, так и в природных условиях.

В течение всего месяца важно не торопиться, т.к. продолжается период ретроградного Марса по знаку Близнецы, а в конце декабря Меркурий, управитель этого знака, также переходит в ретроградное движение. Стремление ускорить те или иные события, приведет к новым ошибкам, выходу из строя техники и оборудования, препятствиям. Сейчас выгоднее занять выжидательную позицию, а принятие судьбоносных решений лучше отложить до первого восхода Солнца после зимнего солнцестояния, которое в 2022 году наступит 21 декабря в 23:48 по киевскому времени.

7 декабря в 00:08 Меркурий войдет в знак Козерога, где и перейдет в ретроградное движение с 29 декабря на три недели. Этот транзит поможет навести порядок в информационном пространстве – многое станет ясным, появится больше правдивых фактов.

8 декабря в 06:08 полнолуние в Близнецах может поспособствовать некому информационному взрыву, прояснению тайн, общественному возмущению. В период убывающей Луны (9-22 декабря) будет легче найти решение запутанным вопросам и задачам.

10 декабря в 05:54 Венера присоединяется к Меркурию и продолжает свое движение по Козерогу. Начинается время конкретных действий, стабилизации чувств, рационального использования своих ресурсов, социальной активности. Романтика и увлечения отойдут на второй план, но многие пары захотят официально оформить свои взаимоотношения. Вторая и третья декады декабря - период спада творческой продуктивности, жизненной определенности, предсказуемости в работе и отношениях, завершения проектов.

На внешнем плане, середина месяца – тревожная. Происходит активизация разрушающих энергий, вопросов жизни и смерти, давления со стороны ru-агрессора. Возможны различные техногенные аварии, природные катастрофы, стихийные бедствия с большим количеством человеческих жертв.

С 11 декабря формируется оппозиция Плутона и Черной Луны, точный аспект - 13 декабря. Эмоционально сложный период, время обманутых ожиданий и борьбы противоречий, заблуждений.

Необходимо свести к минимуму вероятность попадания в экстремальные ситуации, избегать риска, в том числе в финансовых делах. Деятельность в напряженной обстановке может привести к ошибочным решениям, эмоциональному выгоранию и психологическим срывам.

17 декабря Меркурий в гармоничном аспекте с ретроградным Ураном усиливает интеллектуальные способности, помогает решить сложные вопросы нестандартными методами. Возможно стечение необычных обстоятельств, что в результате поможет реализовать свой творческий потенциал или обнаружить в себе скрытые таланты.

20 декабря в 16:33 Юпитер входит в знак Овна до 17 мая 2023 года. То, что было актуально в период со второй половины мая до конца октября 2022-го, снова становятся важными. В третьей декаде декабря общий энергетический фон и психологический климат станет намного гармоничнее. Новые идеи и заряд оптимизма поможет реализации замыслов, главное - быть среди людей, проявлять социальную активность, не падать духом, как бы сложно все ни казалось на первый взгляд.

Четвертая, кардинальная точка года – зимнее солнцестояние 21 декабря в 23:48, сбросит негативные программы последнего квартала 2022 года. В традиционных культурах этот день обозначал начало нового цикла, победу Света над Тьмой, рождение одного из главных божеств: в Риме – солнечного бога Митры, в Греции – Диониса, в Египте – Осириса, в Аравии – Дусара. В Киевской Руси называли этот праздник называли "коловорот", или "день рождения Солнца", так как именно с этого момента светило начинает "расти": день становится длиннее, а ночь короче. Древние германцы праздновали Йоль – самый главный, самый священный и самый могущественный зимний праздник. По преданиям, в эту ночь все миры сходятся в Мидгарде: боги и богини нисходят на землю, тролли и эльфы беседуют с людьми, мертвые выходят из Нижних Миров. Также Йоль — день великого пира и праздника, люди собираются вместе, чтобы поприветствовать Солнце, восставшее из мрака. Неслучайно элементы праздника сохранились и в христианском Рождестве — это, например, вечнозеленое дерево, символизирующее жизнь, которая продолжится и после зимних холодов.

23 декабря в 12:17 новолуние в Козероге, поможет упорядочить свою жизнь, т.к. больше будут преобладать осторожность, конкретика, практичность и неторопливые эмоции.

28 декабря Меркурий останавливается и переходит в ретроградное движение в Козероге с 29 декабря до 19 января 2023-го. К этому моменту необходимо иметь четкий план действий, которого необходимо придерживаться, иначе велика вероятность оказаться в тупике.

29 декабря ретро-Меркурий и Венера соединяются в знаке Козерога, что способствует эффективным коммуникациям, поездкам, благополучному возобновлению взаимоотношений. Многие темы 2022 года перейдут с нами и в 2023 год, что, с одной стороны, позволяет по-новому подойти к старым проблемам и найти выход из замкнутого круга. Но, с другой стороны, весь январь 2023 года будет присутствовать шлейф прошлогодних тем, которые хочется как можно быстрее закрыть и забыть об этом.

31 декабря формируется соединение Венеры и Плутона в Козероге, точный аспект 1 января 2023-го. Показатель благоприятных преобразований, качественных изменений на всех уровнях. Внешний фон способствует установлению прочных партнерских взаимоотношений, счастливым трансформациям давних связей. В новогоднюю ночь для многих откроются смысл жизни и новые перспективы, которые раньше не замечали и не использовали. Любая переоценка своих возможностей поможет осознать свои истинные цели и убеждения. А это, в свою очередь, поможет изменить свою жизнь к лучшему.

К концу декабря 2022-го обстоятельства складываются наилучшим образом для финансовых и имущественных дел, возврата долгов, обретения комфорта и психологического спокойствия в непростых внешних условиях. Это время важных политических, военных и экономических решений. Интенсивность ведения боевых действий снижается, но самое главное происходит внутри. В этот период создается прочный фундамент, на основе которого во второй половине января 2023-го будут разрешаться главные всеобщие вопросы, темы мировой значимости.

Декабрь наполняет жизнь новыми яркими красками и светлыми эмоциями. Это время, когда позитивных событий значительно больше, чем негативных. Люди верят в сказку, отчего и сами становятся более открытыми к взаимодействию с окружающими, добрее и смелее.

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