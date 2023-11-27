Что звезды нам пророчат: гороскоп на декабрь 2023 года

Декабрь символизирует закон трансформации, завершение одного ритмического цикла, после которого последует иной. Время, когда доминирует холод и темнота, а дня и света становится значительно меньше. Белый снег – это образ нового и чистого, это процесс преображения, освобождения от того, что мешало жить плодотворно.

Больше чем какой-либо другой месяц года, декабрь приносит радость и вдохновение, улыбки и подарки. В виду психологических и биологических факторов, людям легче принять кардинальные решения, поставить точку там, где окончание чего-либо долго оттягивали. Придерживаясь определенных астрологических рекомендаций, можно сделать все правильно, без негативного шлейфа последствий, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

1 декабря в 16:32 по киевскому времени Меркурий входит в знак Козерога, где и перейдет в ретроградное движение с 13 декабря. Этот транзит в первой половине месяца усиливает деловую хватку, помогает структурировать мысли, строить реальные планы, логично и правильно формулировать свою речь. Кропотливая мыслительная деятельность в начале декабря со временем принесет хорошие плоды.

2 декабря гармоничный аспект Меркурий – Сатурн способствует продуктивной интеллектуальной работе, усиливает способность мыслить критически и реалистично воспринимать окружающую действительность. Благоприятный день для планирования, обращения в официальные инстанции.

3 декабря Венера в напряжении с Плутоном создает очень интенсивные энергетические потоки, способствует накалу внутренней агрессии, что осложняет взаимоотношения. С другой стороны, сексуальная энергия вырывается наружу, трудно совладать с собой и своими желаниями. В порыве страсти можно сделать ошибку, о чём впоследствии придётся сильно пожалеть.

4 декабря в 20:51 по киевскому времени Венера входит в знак Скорпиона до 30 декабря, где имеет статус изгнания. Транзит наполняет жизнь сильными переживаниями, бурлящими страстями, тайнами и любовными интригами. Сексуальность обретает ключевую роль в решении вопросов и получении желаемого в различных жизненных областях.

5 декабря гармоничный аспект Венеры и Сатурна благоприятствует официальному оформлению любых соглашений, заключению брачных и деловых союзов, обсуждению финансовых вопросов. В этот день можно создать по-настоящему гармоничные отношения взаимного доверия, которые могут быть стабильными и продолжительными.

7 декабря формируется гармоничный аспект Меркурия с ретро Юпитером, создавая благоприятные обстоятельства 7 и 8 декабря для взаимодействия с иностранцами, ближних и дальних поездок, общения с юристами и нотариусами. В эти два дня можно получить помощь и защиту, если в этом нуждаетесь, решить финансовые вопросы.

9 и 10 декабря Венера в оппозиции с ретро Юпитером подталкивает спускать деньги на всякую приятную ерунду, совершенно бесполезную с практической точки зрения. Стремление произвести впечатление на другого человека или общество, потянет за собой большие расходы. Прежде, чем потратить деньги, хорошенько взвесьте все "за" и "против".

11 декабря Венера и Меркурий в гармоничном аспекте способствует взаимопониманию с партнерами, продуктивному общению, установлению взаимовыгодных отношений. День благоприятен для обсуждения важных вопросов, поездок, покупок, встреч с родственниками.

13 декабря в 01:32 по киевскому времени новолуние в Стрельце активизирует интуицию и разум, помогает более ясно увидеть свою жизнь, свои устремления и цели, или их отсутствие, и принять соответствующие решения.

В этот же день Меркурий входит в ретро фазу, замедляя все текущие процессы. Также может давать неуверенность в себе, излишнюю озабоченность деталями, конфликты по пустякам, из-за того, что в памяти всплыло давняя обида. Непросто общаться на официальном уровне, соблюдать установленные рамки. Следует сделать усилие над собой и смириться с тем, что, например, на работе определенные правила соблюдать придется. Чем раньше это понять и принять, тем легче будет строить карьеру, и достигать целей в 2024 году.

16 и 17 декабря напряженный аспект Солнца с Нептуном навевает мечтательные настроения и желание уйти от ответственности, дает иллюзорное восприятие действительности. Но творческие люди могут использовать потенциал этого аспекта для напряженной работы, в результате которой рождаются шедевры. Сложные два дня, когда можно наделать множество ошибок, а потом сожалеть о содеянном, "посыпая голову пеплом". Чтобы не усугубить и без того сложные энергии этого периода, следует избегать средств, меняющих сознание.

18 декабря ретро Меркурий снова образует гармоничный аспект с ретро Юпитером и поднимает темы, которые были важны в первую неделю месяца. Если что-то не получилось в начале декабря, можно повторить попытку. 18 и 19 декабря идеально подходят для возобновления взаимоотношений, поездок в те места, где уже были.

20 и 21 декабря Венера в оппозиции с ретро Ураном создает тяжелый психологический фон. Неприятные неожиданности в сфере взаимоотношений плохо отражаются на состоянии здоровья. Аспект может привести к потерям из-за авантюр или увлеченности игрой. Желание проявить свою индивидуальность негативно сказывается на взаимоотношениях с коллегами и партнерами.

22 декабря день Зимнего Солнцестояния, когда свет побеждает тьму. Солнце входит в знак Козерога, т.е. пересекает кардинальную точку года в 05:28 по киевскому времени. В течение дня Солнце и ретро Меркурий соединяются, что является началом нового цикла Меркурия. С этого дня в жизни многих людей начнут происходить позитивные перемены, появится возможность что-то начать с чистого листа, вернуть в свою жизнь стабильность и покой.

23 декабря в 08:18 по киевскому времени Меркурий на ретро фазе возвращается в знак Стрельца, призывая пересмотреть свои убеждения, вернуться к незавершенным делам ноября, философски посмотреть на все, что случилось в 2023 году. Стрелец – самый удачливый и позитивный знак Зодиака, поэтому голова освобождается от мрачных мыслей, что позволяет настроиться на позитив.

24 декабря Солнце в гармоничном аспекте с Сатурном помогает достичь поставленных целей, если проделана ответственная работа. Подходящий день для общения с руководителями и высокопоставленными лицами.

25 декабря Венера в гармоничном аспекте с Нептуном создает романтическую атмосферу, благоприятствует примирению с любимыми и дорогими людьми. Прекрасный шанс произвести приятное впечатление на партнера, вернуть былую любовь.

27 декабря полнолуние в Раке в 02:33 по киевскому времени на фоне напряженного аспекта ретро Меркурия с Нептуном. Сложный день для людей с тонкой душевной организацией. Нужно очень постараться, чтобы не испортить себе новогодние праздники. Прежде чем что-то сказать, стоит сто раз подумать. Эмоциональный надрыв и капризы не самым лучшим образом отразятся на чувственных взаимоотношениях. Солнце, образуя гармоничный аспект с ретро Юпитером, немного сгладит напряженность этого дня, но, все же, лучше держать себя в руках.

28 декабря Марс и Нептун в напряженном аспекте – количество драк в нетрезвом виде возрастет в разы. У травматологов и хирургов будет очень много работы в этот день. Осторожно на дорогах, как в качестве пешехода, так и за рулем.

29 декабря Венера и Плутон в гармоничном аспекте, что благоприятствует финансовым делам, а в 22:24 по киевскому времени Венера входит в позитивный знак Стрельца, создавая хорошее предновогоднее настроение.

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