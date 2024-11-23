Что звезды нам пророчат: гороскоп на декабрь 2024 года

Астрологическая погода декабря 2024 обещает быть насыщенной и многослойной, а динамичная и интенсивная атмосфера этого периода способствует преобразованиям и завершениям давних процессов, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Каждый день декабря дает возможность раскрыть внутренний потенциал, взглянуть на мир под другим углом и принять решения, которые отразятся далеко в будущем. Наступающий месяц обещает быть временем мощных уроков, если мы осмелимся заглянуть в себя и идти навстречу новым горизонтам. С одной стороны, Космос словно готовит нас к важным переменам, зовет к расширению, к поиску смыслов, а с другой – приглашает к глубокому осознанию своих границ.

Весь декабрь Марс в оппозиции с Плутоном: обострение военных действий. Энергия этого аспекта может подталкивать к конфликтам, агрессивным проявлениям власти и контроля. Важно проявлять осторожность, не реагировать на провокации, а свою активность направить в конструктивное русло.

Начало месяца открывается новолунием в Стрельце 1 декабря , которое можно охарактеризовать как "хождение по лезвию ножа". Соединение новолуния с неподвижной звездой Антарес на "оси катастроф" подчеркивает важность осознанных решений и баланса между амбициями и моральными ценностями. Энергия новолуния даёт старт новым начинаниям, но Антарес вносит нотку судьбоносности и роковых событий, заставляя задаваться вопросами о целях и ценности своих действий. Космос подталкивает нас к трансформациям, напоминая о том, что рост требует не только силы, но и мудрости.

2 декабря Венера в Козероге в гармоничном аспекте с ретро Ураном в Тельце привнесет элементы неожиданности и вдохновения в сферы, связанные с отношениями, финансами и эстетическими предпочтениями. Оба знака, задействованные в аспекте, относятся к стихии Земли, что придаёт взаимодействию практичность, устойчивость и реалистичный подход.

4 декабря Солнце в напряжении с Сатурном создают множество препятствий, особенно при взаимодействии с административными органами и государственными структурами. Венера в гармоничном аспекте с ретро Нептуном, а ретро Меркурий в оппозиции с ретро Юпитером, призывают смотреть на традиционные вещи под другим углом. Это может быть неординарное решение в бизнесе, обновление отношений или создание масштабного творческого проекта. Положение ретро Юпитера и ретро Меркурия в знаках взаимного изгнания, могут перевернуть привычное представление о красоте, деньгах, взаимоотношениях. Планетарные энергии в течение дня добавляют ретроспективу, что может подтолкнуть к переосмыслению прошлых отношений и поиску новых путей гармонии.

6 декабря соединение ретро Меркурия с Солнцем – начало нового цикла Меркурия. Этот аспект подталкивает к ясным мыслям и долгосрочному планированию. Марс переходит в фазу ретроградного движения до конца февраля 2025 года. А Нептун, после нескольких дней стационарности, выход из ретро фазы.

7 декабря ретро Меркурий в напряжении с Сатурном, Солнце в оппозиции с ретро Юпитером, а Венера входит в знак Водолея в 08:13 (gmt+2) и сразу же образует соединение с Плутоном. День внезапных изменений, отмены встреч или переноса поездок, но также и нестандартного подхода к решению старых проблем. Свежий взгляд на стабильное подтолкнет в внедрению инноваций.

Впереди 2 – 3 недели, благоприятных для экспериментов в моде, дизайне или искусстве. Также это время, когда необходимо пересмотреть методы управления средствами. Возможно, стоит подумать об инвестициях в новые технологии или отказаться от старых финансовых стратегий.

12 декабря Венера в оппозиции с ретро Марсом разрушает стабильность и взаимную ответственность в сфере взаимоотношений, провоцирует конфликты.

13 декабря Венера в гармоничном аспекте с ретро Меркурием может принести романтические сюрпризы, приятные неожиданные встречи с людьми из прошлого. Также возможны позитивные повороты в финансовых делах.

Полнолуние в Близнецах 15 декабря в 11:01 раскрывает темы коммуникации, обучения и связей. Это подходящее время для завершения проектов, связанных с интеллектуальной деятельностью.

14 и 15 декабря Меркурий стационарный с разворотом в директное движение образует гармоничный аспект с ретро Марсом. Этот аспект (тригон) способствует снятию ограничений и рутинных обязательств в повседневной деятельности, поддерживая уважение к индивидуальности каждого. Он помогает восстановить баланс между свободой и преданностью.

18 декабря напряжение между Солнцем и Нептуном может вызывать путаницу, иллюзии и внутренние конфликты. В этот день границы между реальностью и фантазией размываются, что может проявляться в виде сомнений в себе, избыточных ожиданий или обманов. Однако этот аспект также несёт потенциал для духовного роста, если научиться различать иллюзии и истину.

19 декабря Венера в гармоничном аспекте с ретро Юпитером – дайте себе свободу экспериментировать, будь то в личной жизни, творчестве или повседневных делах. Работайте с технологиями или инновационными идеями, особенно если они связаны с красотой, искусством или финансами.

С 20 декабря и до конца месяца Сатурн в напряженном аспекте с ретро Юпитером (точный – 24 декабря), напоминает о сложностях, которые возникали в августе. Необходимо заняться давними делами и завершить их, чтобы не тянуть в новый календарный год старые нерешенные проблемы. Напряжённый аспект (квадрат) между этими планетами создаёт внутренние конфликты между стремлением к росту и необходимостью сохранять стабильность.

21 декабря – день Силы. Солнце входит в знак Козерога в 11:21 (gmt+2), а это значит, что наступило Зимнее Солнцестояние, что в праздниках Колеса Года олицетворяет собой рождение нового Солнца.

26 и 27 декабря на небе формируется напряженная конфигурация "тау-квадрат" из трех планет: Меркурий, Сатурн и ретро Юпитер. В эти существует повышенный риск стать жертвой самообмана или внешних манипуляций. Возможно ощущение усталости, дезориентации, или утраты ясности в целях. Могут обостриться внутренние сомнения и вопросы, связанные с собственным предназначением.

28 декабря Венера в напряжении с ретро Ураном – эмоциональная ранимость возрастает. Люди могут быть более склонны к переживаниям, связанным с чувством недостаточной ценности или несоответствия. Усиливается потребность в уединении, медитации или творческом самовыражении. С одной стороны, аспект открывает доступ к богатым внутренним мирам воображения. Это отличное время для художников, музыкантов и писателей, чтобы черпать вдохновение. Однако важно сохранять баланс между мечтами и реальностью, чтобы не потерять контакт с объективной стороной жизни.

31 декабря полнолуние в Козероге в 00:27 обращает внимание на вопросы карьеры и самореализации.

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