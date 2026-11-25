Гороскоп на декабрь 2026 года / © Associated Press

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В первых числах декабря Марс в Деве вступает в напряжённый аспект с Ураном в Близнецах, а это приносит внезапность и ломает расписание. Планы могут сбиваться, техника подводить, а терпение заканчиваться раньше, чем хотелось бы. В те же дни Сатурн находится в оппозиции с Селеной (Белой Луной), напоминая о том, что настоящая опора строится на порядке и ответственности, а светлые намерения без дисциплины остаются только намерениями, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

4 декабря в 10:13 (gmt+2) Венера входит в знак Скорпиона до 7 января. Венера в Скорпионе делает чувства глубже и взрослее. Лёгкие знакомства теряют прежнюю привлекательность, а настоящую цену обретают верность, доверие и близость, которая выдерживает молчание. В эти недели многие замечают, что отношения либо углубляются, либо мягко заканчиваются, потому что полутонов Венера в этом знаке не терпит. Меняется и отношение к деньгам. Этот период помогает навести порядок в общих финансах и обязательствах, чтобы привязанность не держалась на недосказанности.

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5 и 6 декабря Плутон образует квиконс с Марсом. Это аспект несовпадения, когда два начала говорят на разных языках, и расплачивается за это обычно тело. Усталость и чувство выгорания заявляет о себе. Организм подсказывает, где нагрузка давно превысила меру, какие привычки изжили себя и какой ритм перестал быть вашим. Не нужно спорить с этим сигналом и тем более перекрывать его усилием воли. Достаточно сбавить темп, дать телу сон и тишину и пересмотреть то, что держалось только по инерции.

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6 декабря в 10:33 Меркурий входит в знак Стрельца и мышление выходит за привычные рамки. Хочется понять смысл происходящего вокруг, увидеть, как отдельные события складываются в общую картину. Возрастает интерес к учёбе, дальним дорогам и философским взглядам на мир.

7 декабря Меркурий вступает в тригон с Нептуном, и мысль обретает глубину. Мы начинаем воспринимать то, что остаётся между слов, поэтому легче даются письмо, музыка, молчаливая работа над замыслом и разговоры о высоком. Многое из того, что накануне казалось неясным, проявляется само, без нажима.

8 декабря Меркурий вступает в оппозицию с Ураном, и это день неожиданных новостей, споров и сбоев в коммуникации. Сообщения могут приходить внезапно, а чужое мнение вызывает неприятие. К счастью, в тот же день Меркурий образует тригон с Плутоном, который помогает докопаться до сути и сказать главное без лишних слов. 8 и 9 декабря к ним добавляется квадратура Меркурия и Марса. Эти дни конфликтные и агрессивные, слова легко становятся оружием, а раздражение вспыхивает из мелочей. Лучше дважды перечитать написанное и не отвечать сразу.

9 декабря в 02:52 наступает новолуние в Стрельце на 17° знака. Это время формулировать цели на будущее, намечать направление и решать, во что вы действительно верите. Новолуние в Стрельце любит широкие горизонты, поэтому подойдут планы, связанные с обучением, дальними дорогами и новым мировоззрением. Но фон у этого новолуния непростой, и важно не принимать решения из спешки или из желания что-то доказать.

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9 и 10 декабря Венера и Плутон встают в квадратуру. Это аспект давления, долгов, насилия и абьюза. Он вскрывает токсичные сценарии в отношениях и в финансах, там, где один человек пытается подчинить другого. Если вы чувствуете, что на вас давят, самое время назвать вещи своими именами и обратиться за поддержкой. Если же вы сами склонны контролировать, эти дни подсказывают, где пора отпустить.

С 7 по 14 декабря Сатурн становится стационарным и разворачивается в директное движение. Это значимый момент. Планета ответственности, сроков и границ перестаёт идти назад и снова устремляется вперёд, а вместе с ней начинают двигаться дела, которые долго стояли.

С 9 по 16 декабря Юпитер, наоборот, становится стационарным и поворачивает в ретроградное движение. Расширение и удача на время уходят вглубь, и это хорошее время пересматривать планы, учиться и доводить начатое.

Одновременно, с 9 по 16 декабря, Нептун становится стационарным и возвращается к директному ходу. Туман постепенно рассеивается, интуиция и мечты обретают форму, а иллюзии теряют силу. Три стационарных точки в одной неделе делают середину декабря временем разворота, когда многое меняет направление.

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11 декабря Меркурий образует тригон с Сатурном. Это день трезвых решений, ясных договорённостей и хорошей работы с документами. Он приходит как передышка после напряжённых дней.

12 и 13 декабря Марс и Венера встают в секстиль, и отношения получают мягкую поддержку. Энергия и обаяние идут рука об руку, поэтому хорошо удаются свидания, примирения и общие дела.

15 декабря завершается петля Венеры, которая началась 31 августа. Почти четыре месяца Венера пересматривала ценности, отношения и деньги, и теперь этот период подходит к концу. Всё, что за это время было осознано, можно закреплять, а решения, которые откладывались, пора принимать.

21 декабря в 22:50 Солнце входит в знак Козерога — Зимнее Солнцестояние. Это самый короткий день года, точка, после которой свет начинает прибывать. Старая формула говорит, что свет побеждает тьму, и в астрологическом смысле это время закладывать основу на год вперёд, выстраивать цели, структуру и дисциплину.

22 и 23 декабря Меркурий образует тригон с ретроградным Юпитером. Благоприятное время для подачи документов, зарубедных поездок, посещения визовых центров, общения с влиятельными людьми, преподавателями, инвесторами. Хорошо удаются разговоры о будущем, обучение и планирование.

24 декабря в 03:28 наступает полнолуние на 3° Рака. Это полнолуние о доме, семье, корнях и эмоциональной безопасности. Оно приходится на канун праздников, и чувства в эти часы особенно близки к поверхности, так что тёплые разговоры и забота о близких получают особый вес.

23, 24 и 25 декабря Сатурн образует квиконс с Марсом. Это три дня, когда стоит быть осторожнее на льду, на лыжах и на скользких дорогах. Энергия и ограничения плохо договариваются, поэтому спешка и лишний риск здесь не помощники. 25 декабря в 20:23 Меркурий входит в знак Козерога, и помогает структурировать наши мысли, правильно оформить отчеты, спланировать свои дела.

26 декабря Меркурий образует квадрат с Нептуном. День может принести путаницу в словах, недопонимание и рассеянность, поэтому важные договорённости и подписи лучше отложить или проверить дважды.

29 декабря Солнце и Меркурий встают в квадрат с Сатурном. Это время для итогов, и они бывают строгими. Могут проявиться усталость, ограничения, сухость в общении, но вместе с ними приходит и трезвое понимание того, что действительно удалось сделать.

Месяц на мягкой ноте. 30 декабря Солнце образует тригон с Марсом, и энергии становится больше, а уверенности в своих силах прибавляется.

31 декабря Меркурий в гармонии с Марсом, и мысли легко превращаются в действия. Это хороший финал, который помогает встретить новый год с решимостью и ясным планом.

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