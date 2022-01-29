Что звезды нам пророчат: гороскоп на февраль 2022 года

Февраль – достаточно спокойный месяц, астрологическая погода, в целом, благоприятна, что позволяет чувствовать себя свободно и планировать свое время так, как вам хочется.

В первой половине месяца расчетливость и эмоциональная сдержанность, способствуют достижению любой цели благодаря тщательно продуманному плану действий. Во второй половине февраля происходит много событий в любовной сфере, все самые сложные вопросы решаются благополучно, удается достичь гармонии в отношениях. Отличное время для помолвки, бракосочетания, определения ваших отношений и планирования совместного будущего.

1 февраля в 07:46 по киевскому времени - новолуние в Водолее, отлично подходит для постановки новых целей, запуска проектов, смелого внедрения новаторских решений и инновационных технологий.

Меркурий 4 февраля стационарный, а с 5 февраля в директном движении – с этого момента начнется новый этап в жизни каждого человека. С 11 февраля Белая Луна (светлая кармическая точка)входит в знак Водолея на 7 месяцев. Этот транзит помогает раскрыться лучшим водолейским энергиям. Стремительное развитие современной науки, значительно улучшит качество жизни многих людей. Водолей – знак человечества, свободы и независимости. Ближайшие месяцы – наилучшее время для проявления оригинальности и уникальности личности.

С 15 февраля Меркурий в Водолее вернет многих людей к темам середины января, которые можно будет благополучно закрыть, если принять те изменения, которые становятся сейчас актуальны, но, часто, выглядят непривычными и неожиданными. Полнолуние во Льве 16 февраля в 18:56 по киевскому времени произойдет в день соединения Венеры и Марса. Это всплеск неординарной творческой энергии, которая будет полезна во всех жизненных областях. Очень яркий, положительный день, открывающий счастливые шансы достичь баланса в личной и социальной жизненных сферах.

18 февраля в 18:43 Солнце входит в знак Рыбы, акцентирует чувственную сферу, тайные дела, творческую деятельность. С этого дня плавность жизни и естественность действий придет на смену резкости и непредсказуемости (водолейские энергии).

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ОВЕН

Стремление к успеху любой ценой порой может отбросить вас в самое начало. У вас есть все возможности занять лидерские позиции, но будьте готовы к постоянной борьбе, к отстаиванию своих интересов. Времени на отдых нет, причем интенсивная внешняя деятельность совпадает с периодом, когда можно уладить все свои личные, семейные дела. Ваша задача – найти эту точку равновесия, распределить свое время таким образом, чтобы в первой половине февраля сделать максимум в профессиональной сфере, в во второй – найти время для семьи, родных и близких.

ТЕЛЕЦ

Период страстных взаимоотношений в личной жизни, а также не менее страстных и интенсивных отношений с деловыми партнерами. Месяц насыщен событиями, приходится реагировать быстро, чтобы не упустить выгодное и полезное стечение обстоятельств. В течение февраля будет много приятных ситуаций, и вы сможете почувствовать себя счастливым человеком. Вы ощущаете внутреннюю свободу, испытываете чувство радости и уверенности в себе, поэтому притягиваете внимание окружающих. Это будет идеальный период для дружеского общения, для любви, брака и семейной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

Интересный период, связанный с открытием чего-то нового для себя, с инсайтами и осознаниями. Качество вашей жизни значительно улучшится, появится много людей, новых знакомств, которые позволят вам получить максимум пользы. Старайтесь больше общаться, встречаться с другими людьми, путешествовать – вы обязательно найдете лучшее для себя и, вполне вероятно, сможете использовать это на благо общества. Ключ к успеху на ближайший месяц – максимум социального общения, поэтому не упустите этот период (а отдохнуть сможете в марте).

РАК

Вы понимается вещи, которые другим кажутся непостижимыми, с помощью интуиции развязываете задачи, которые казались нерешаемыми. Самое время взять управление в свои руки и преобразовать семейные отношения или ситуацию в коллективе так, чтобы сделать комфортно всем. Вы обретаете уверенность, что проблемы, стоящие перед человечеством сейчас, могут быть разрешены творческим интеллектом, изобретательным разумом. И от вас многое зависит – начните с ближнего окружения, и вы увидите, как сфера вашего влияния расширяется очень быстро.

ЛЕВ

Не очень простой период, т.к. постоянно нужно контролировать ситуацию, нет времени, чтобы расслабиться, отвлечься на личные дела. Во второй половине февраля ситуация меняется на противоположную – вы получаете все, к чему стремились. Не отказывайтесь от своих целей, если очень туго продвигаются дела в первой половине февраля, потерпите немного и вторая половина месяца принесет вам максимум результатов и удовольствия. В профессиональной сфере происходят изменения, постарайтесь проявить гибкость, подстроиться под обстоятельства сейчас, чтобы потом вы смогли выдвинуть свои условия.

ДЕВА

Один из лучших месяцев года – самые смелые проекты планируйте на это время. Вы сможете продвинуться в карьере, получить прибавку к зарплате (если инициируете это в феврале), а вернуть то, что казалось безвозвратно утерянным (это касается всех жизненных сфер). После 4 февраля произойдут изменения по многим актуальным вопросам, поэтому стратегические планы имеет смысл составлять – с 5 до 16 февраля. Вторая половина месяца будет знаменована приятными результатами, если перед этим проделана серьезная, глубокая работа.

ВЕСЫ

После предыдущих сложных двух месяцев февраль станет намного позитивнее и легче в некоторых моментах. Напряжение в личных и деловых взаимоотношениях все еще остается, но уже легче найти компромиссное решение, сгладить конфликтные и ситуации, получить поддержку других людей. Сейчас не время для экстравагантных решений и денежных трат. Стоит сосредоточиться на профессиональных делах и своих обязанностях. Повышенные требования к партнерам и непостоянство настроения, особенно в первой половине месяца, может привести к расставаниям и разрывам, о которых будете сожалеть.

СКОРПИОН

В течение месяца придет понимание, где и как зарабатывать в ближайшие год-полтора. Прежде всего стоит рассмотреть свое хобби как возможность получать доход. Февраль – лучшее время для того, чтобы обрести финансовую независимость, решить вопросы с долгами, по крайней мере спланировать все нужным образом. Главное, не перекладывайте финансовую ответственность на других, не живите за чужой счет. Нужно искать новые способы, работать с утра до вечера – в этом случае февраль станет временем создания базы будущих успехов.

СТРЕЛЕЦ

Период духовного поиска, пересмотра своих убеждений, создания глубокой связи со своим подсознанием. Вы сможете заглянуть внутрь себя и познать свою внутреннюю силу. Происходящие события расширяют ваши возможности в социальной сфере, позволяют найти свое место под Солнцем. Не поддавайтесь искушению сбежать от повседневных обязанностей, решайте трудные задачи, разбирайтесь с накопившимися проблемами – вы сможете сделать очень многое и качественно. К вам тянутся люди, видят в вас сильную личность, поэтому нужно соответствовать.

КОЗЕРОГ

Период душевности, приятных встреч, обсуждения интересных тем и планирования совместных проектов с друзьями и единомышленниками. В феврале вы чувствуете в себе невероятную силу, находите в жизни лучшие стороны и возможности перейти на следующий социальный уровень. Особенно благоприятным можно считать соединение, заключение официального союза, начало совместного проживания и ведения хозяйства. Благоприятный месяц для покупки дорогих вещей, которые относятся к предметам роскоши, а также для улаживания общественных и финансовых дел.

ВОДОЛЕЙ

Начинается движение, видимое развитие проектов, виден прогресс по многим вопросам. Обстоятельства складываются благоприятно для решения любых вопросов, создается хорошее, радостное настроение. Появляется желание заняться укреплением любовных отношений, доставить себе и партнеру как можно больше радости и удовольствия. Возрастает ваша обаятельность и физическая привлекательность, и вы можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом, решении деловых вопросов. Можете рассчитывать на финансовую помощь, поддержку и понимание со стороны влиятельных людей.

РЫБЫ

Даже если в первой половине месяца вам грустно, чувствуете себя не очень хорошо – не унывайте! С 18 февраля Солнце войдет в ваш знак Зодиака, и праздник придет в вашу жизнь. Февраль благоприятен для воздействия на публику, повышения популярности и влиятельности. Возможен определенный финансовый успех, получение долгожданной прибыли. Вторая половина месяца благоприятна для деловых визитов, создания объединений и открытия предприятий. Период благоприятен для общения с противоположным полом, для помолвки, бракосочетания, приема гостей и семейных торжеств.

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