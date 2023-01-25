Что звезды нам пророчат: гороскоп на февраль 2023 года

Февраль 2023 года можно охарактеризовать кратко, но емко – чем дальше, тем опаснее и интереснее.

Месяц перед исторической трансформацией, причем имеется в виду не только военная ситуация. Транзиты медленных планет – Сатурна и Плутона – находятся в 29-30 градусах, и в следующем месяце по очереди будут менять знаки Зодиака, оказывая влияние на весь мир в целом, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Напряженный месяц в развитии событий, решающий, во многих вопросах будут поставлены точки. К концу февраля произойдут важные изменения в силовых и военных ведомствах многих стран, изменятся политические обстоятельства и внешние связи между государствами.

Февраль начинается со сложных планетарных взаимодействий – напряженный аспект Солнца и Урана 3 и 4 февраля проявится очень ярко. Это дни спонтанных, эксцентричных поступков, склонности к радикализму, крайностям, экстремизму. Люди склонны к риску, авантюрам, абсолютной свободе, противоречащим здравому смыслу. Старайтесь сдерживать агрессивные импульсы в течение дня!

5 февраля полнолуние во Льве в 20:28 по киевскому времени, и в этот же день Венера в напряжении с Марсом – взрывные энергии, конфликты неизбежны на всех уровнях. Аспекты нагоняют уныние, мрачные мысли. Решения принимаются на эмоциях, что, естественно, не приводит ни к чему хорошему. Подавленные, забитые желания, потребность отомстить, как монстр, вырываются наружу.

С 6 до 11 февраля – относительно спокойный и предсказуемый период. Может быть, даже это время затишья перед бурей. Удастся укрепить достигнутые позиции по всем сферам жизни, немного отдохнуть от активных действий в предыдущие дни. Желательно посвятить этот период установлению комфорта в коллективе, в семье, с партнером. Хорошее время для того, чтобы засесть за учебники и отправиться покорять новые вершины открытий, достигать новых горизонтов и добиваться успеха.

6 февраля – сексиль Меркурия с Нептуном, помогает обойти острые углы, сглазить конфликты, создать творческий проект, найти решения, благодаря интуиции.

8 февраля – секстиль Венеры с Ураном, способствует установлению дружественных взаимоотношений, интересным поворотам в сфере партнерства.

10 февраля – соединение Меркурия и Плутона добавит конкретики вашим размышлениям, заставит вспомнить об обязательствах, материальных делах. Хороший день для того, чтобы разобраться в тайном смысле происходящего.

11 февраля в 13:22 Меркурий входит в знак Водолея – транзит помогает внести ясность в самые запутанные процессы. В социальной среде меняется риторика политических лидеров, руководителей международных организаций, пропагандистов. Может произойти полный переворот в сознании, появятся новые взгляды.

14 февраля оппозиция Меркурия и Черной Луны, в этот день сложно быть понятым и принятым окружающими. Неблагоприятное время для переговоров, т.к. любое проявление непонимания, ложь и интриги воспринимаются очень болезненно. На ровном месте может возникнуть ссора между родственниками, соседями, друзьями. Старайтесь избегать пустой болтовни и сплетен.

15 февраля соединение Венеры и Нептуна в Рыбах, с небольшим образом вблизи находится светлая кармическая т очка – Белая Луна. Такой аспект способствует счастливому стечению обстоятельств, создает гармоничный психологический климат, романтическую атмосферу, помогает раскрыть творческий потенциал, восстановить физические и психические силы.

16 февраля Солнце в соединении с Сатурном – если вы стремитесь к профессиональным высотам, хотите повышения в статусе, карьерного роста, день подходит для активных действий в этом направлении. Аспект способствует созданию благоприятного морально-политического климата как внутри отдельных стран, так и на международном уровне.

17 и 18 февраля гармоничный аспект Юпитер-Меркурий помогает привести в норму ментальное здоровье, благоприятствует зарубежным поездкам, взаимоотношениям с иностранцами, решению юридических вопросов. День хорош для общения с вышестоящими лицами, поиска покровительства, однако, чтобы разговор оказался эффективным, придется сдерживать себя от желания сказать все, что вы думаете.

19 февраля в 00:35 по киевскому времени Солнце входит в знак Рыб, в этот день Венера и Плутон в гармоничном аспекте – хорошее начало транзита. День прекрасен для того, что случается в первый раз, и не важно, в какой жизненной сфере. Любовь, романтика, а также финансовые дела доставляют максимум удовлетворения, все получается в соответствии с желаниями.

20 февраля новолуние в Рыбах в 09:05 практически совпадает с моментом ингрессии Венеры в знак Овна в 09:56 по киевскому времени. Планетарные энергии приносят вдохновение, присутствует ощущение скорых грандиозных успехов в наиболее волнующих областях. Многих людей охватывает прилив энергии и оптимизма, появляется страстное желание увидеться с любимым человеком. Чтобы не испортить благоприятный потенциал этого дня, не путайте откровенность с прямолинейностью.

21 февраля Меркурий в напряжении с Ураном – неспокойный день. В романтических отношениях лучше взять паузу. Отличное время для того, чтобы немного побыть наедине со своим внутренним "Я" и найти новые способы раскрыть себя с наилучшей стороны, определить подходящую сферу для самореализации и заработка.

22 февраля Меркурий в гармоничном аспекте с Марсом, способствующий обретению баланса между интеллектом и волей. Хороший день для начала предпринимательской деятельности, планирования и работы с документами, расчетов. Благоприятное время для деловых переговоров, профессиональных начинаний, финансовых сделок и посредничества любого вида, а также для личных бесед и завязывания новых контактов.

Главная рекомендация на февраль 2023 года – постарайтесь в этом месяце закончить те проекты, которыми вы занимаетесь уже давно, но которые больше не приносят ни материальной, ни моральной радости. Не тяните за собой привязки из прошлого в новую реальность, иначе в новом цикле Сатурна, который начнется 7 марта и продлится около трех лет, абсолютно "застрянете в зазеркалье".

В феврале необходимо подготовиться к новому жизненному периоду, обстоятельства которого не зависят от конкретного человека. Это общемировые причины и процессы, охватывающие многие государства. С 23 марта Плутон войдет в знак Водолея и запустит мощную трансформацию в политической и социальной сферах, в международных финансовых отношениях. В феврале не предпринимайте резких шагов, не стоит совершать крупные покупки и вкладывать деньги. Долгосрочные перспективы будут понятны не раньше конца марта-апреля 2023 года.

Планетарные энергии в феврале 2023 года призывают всех немного сбавить темп и получить удовольствие от жизни. Непростой месяц, последний в 20-летнем цикле человечества, после которого последует новое начало, и это отчетливо будет осознаваться уже в следующем месяце.

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