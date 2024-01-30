Что звезды нам пророчат: гороскоп на февраль 2024 года

Февраль – месяц новых энергий. С 10 февраля Зеленый Деревянный Дракон вступает в свои права. В китайской культуре дракон символизирует светлое начало ЯН. Этот символ года несет удачу, процветание и некий прорыв. Главные тенденции февраля – самопознание, творческий подход к делам, уход от старого и прогресс на всех уровнях.

Астрологическая погода вначале месяца достаточно спокойная, без значимых событий, влияющих на развитие тех или иных процессов. Приветствуется новизна во всем, нестандартное мышление и оригинальные способы решения задач. Однако действия, воплощение того, что задумано, будут медленными, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

2 февраля Меркурий в гармоничном аспекте с Нептуном усиливает дар убеждения, интуицию и творческое воображение, появляется вдохновение в интеллектуальной работе. Легче понять мысли мотивы других людей. Это один из лучших транзитных аспектов для медитаций, самопознания и развития новых способностей.

С 5 февраля переговоры, контакты станут живее, поскольку в 07:10 по киевскому времени Меркурий входит в знак Водолея и соединяется с Плутоном, который на 20 лет входит в знак Водолея. Транзитный аспект Меркурия с Плутоном сильно влияет на ментальность и сознание людей. В период его действия наши мысли будут изобретательными, возможно, эксцентричными или даже странными. Но они точно в интересах будущего, поскольку помогают стать уникальной личностью с высокой конкурентоспособностью.

Важно помнить о том, что веяние новой эпохи – это рациональное вложение денег в собственное развитие, в образование. И в ближайшие несколько десятков лет мало просто делать, молча выполнять свою работу – надо озвучивать и комментировать свои действия, учиться и передавать свой опыт другим людям.

7 и 8 февраля – благоприятные дни: гармоничные взаимодействия Марса и Нептуна, а также Венеры и Урана позволяют сохранить тонкую ниточку баланса в нашем нестабильном мире. Что называется "соломку подстелить" на ближайшие несколько дней, проработать сложности напряженного аспекта Солнце – Уран, который состоится 9 февраля.

10 февраля новолуние в 21-м градусе Водолея в 00:59 в творческом аспекте с Нептуном и кармическом аспекте с Плутоном. Это новолуние предоставит нам возможность взглянуть на жизнь под другим углом, открыть для себя новые перспективы, учитывая уже приобретенный жизненный опыт и ошибки прошлого. В этот же день Меркурий в квадрате с Юпитером, что формирует конфликтный фон дня. Из-за одного невинного слова может раздуться грандиозный скандал, поэтому лучше провести так, чтобы свести к минимуму возможные раздражающие факторы.

С 10 февраля 2024 до 28 января 2025 года Зеленый Деревянный Дракон, авторитетное животное, величественное, символ императорской власти Китая, будет генерировать жизнеутверждающие энергии, связанные с плодородием и обновлением.

Каждый год по восточному гороскопу связан с одним из пяти элементов: золотом, водой, деревом, огнем или землей. Цикл повторяется один раз в 60 лет. Предыдущие годы Зеленого Деревянного Дракона были в 1904 и 1964 годах. В китайской мифологии драконы умеют управлять ветром, дождем, влиять на погоду и урожай, а также приносят процветание миру. Стихия года Дракона, начавшегося в 2024 – Дерево, предоставляющая огромные возможности. Если предпринимать правильные шаги, то каждый из нас сможет рвануть вверх в своем развитии.

13 февраля огненный Марс входит в знак Водолея в 08:05 и будет перемещаться по этому знаку до 23 марта. Водолей – фиксированный знак Зодиака, сдерживает агрессию и импульсивность Марса, но не вначале его транзита по этому знаку. Примерно до 18 января соединение воинственной планеты с Плутоном многократно приумножает физические силы и волевое воздействие на окружающий мир. Во всем мире чувствуется энергия революционной борьбы, сопротивления деструктивным провластным структурам с их законами и порядками.

Это период интеллектуальной активности, оригинальных идей, а также непредсказуемых действий. Социальные стандарты нарушаются гораздо чаще, чем обычно, для каждого человека личная свобода на первом месте. Хорошее время для того, чтобы создать общественно-политические организации, движения, объединиться в группы по интересам, объединиться в сообщества.

16 февраля Венера входит в знак Водолея в 18:07 и соединяется с Плутоном. С одной стороны, осознанные личности, стремящиеся жить в ногу со временем, смогут преобразовать взаимоотношения в лучшую сторону. Но, с другой стороны, если человек держится за старое, уже бесполезное и неспособное развиваться, то в один миг может все рухнуть.

Гендерные планеты – Марс и Венера, перемещаясь по Водолею постепенно сближаются и способствуют усилению потребности в проявлении индивидуальности, свободы в отношениях. Люди становятся энергичнее, самостоятельнее, появляется напористость и умение отстаивать свои позиции. Вторая половина февраля благоприятна для того, чтобы принять новое, изменить привычный формат работы, сконцентрироваться на групповой деятельности. 22 февраля Венера соединяется с Марсом в Водолее, действует аспект несколько дней, до 24 – 25 февраля.

17 февраля Меркурий в квадрате с Ураном провоцирует проявление таких негативных состояний и черт характера как неуравновешенность, нервозность, напряженность, склонность принимать решения и действовать опрометчиво. Если обстоятельства дня требуют социальной и общественной активности и не позволяют отойти от дел, руководствуйтесь простым правилом: потенциальная польза должна превышать потенциальные риски.

19 февраля в 06:13 Солнце входит в знак Рыбы и привносит плавность в нашу слишком резкую реальность. Активируется наша духовная сторона жизни, творческий потенциал и гибкость ума.

В период транзита Солнца в Рыбах каждому из нас необходимо периодически уединяться и восстанавливать силы, что необходимо для качественного выполнения своих обязанностей на работе и социальных задач.

23 февраля в 09:29 Меркурий присоединяется к Солнцу в Рыбах и позволит легко маневрировать между препятствиями, безопасно обходить острые углы. В период активных энергий знака Рыбы нужно идти по внутренним ориентирам, прислушиваться к своей интуиции.

24 февраля полнолуние в Деве в 14:30 поможет разгрести мелкие дела, отложенные в долгий ящик.

Также это отличный повод очистить свое пространство от хлама и избавиться от всего, что не хотите брать с собой в новую жизнь. В этот день Венера в напряжении с Юпитером способствует завышенным ожиданиям. Неблагоприятный день для личных и деловых отношений, финансовых дел.

С 26 февраля формируется напряженный аспект Марса с Юпитером (точный – 27 февраля), его неприятные влияния ощущаются до конца месяца. Немного сглаживает его влияние соединение Меркурия с Солнцем, но для этого необходимо уметь договариваться и контролировать свои импульсы и эмоции. Нужно очень постараться, чтобы ничего не испортить.

28 и 29 февраля соединение Меркурия с Сатурном и с Солнцем – в конце месяца должно произойти что-то очень значимое в глобальном масштабе. На международной арене можно ожидать важных решений. Аспект особенно сложен для тех, кто стремится жить "в тепличных условиях". Многим дает настороженность и тревожность, озабоченность труднодостижимыми целями. Самые стойкие и уверенные в себе личности, имеющие жизненный опыт, смогут преодолеть трудности на своем пути с присущим таким людям смирением.

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