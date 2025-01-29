Что звезды нам пророчат: гороскоп на февраль 2025 года

Энергия февраля будет сочетать в себе динамику, новаторство и эмоциональную глубину. Время перезагрузки, новых духовных и творческих начинаний. Хороший момент для завершения старых дел и обретения внутренней гармонии. К концу месяца все процессы ускоряются, поскольку Марс выходит из фазы ретро движения.

Начинается февраль с аспекта соединения Венеры, Нептуна и Восходящего Лунного Узла в Рыбах, создавая атмосферу романтичности, вдохновения и глубоких духовных инсайтов до 4 февраля. Это время усиленной интуиции, творческого порыва и поиска высшего смысла в отношениях и жизни в целом. В эти дни люди могут становиться более мечтательными, чувствительными и открытыми к душевным переживаниям, но при этом возрастает риск иллюзий, неоправданных надежд и самообмана. Важно не терять связь с реальностью, но при этом использовать этот период для творчества, медитаций, духовных практик и искреннего выражения чувств, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

3 февраля Меркурий в гармоничном аспекте с ретро Юпитером благоприятствует переоформлению документов за рубежом. А также ближним и дальним поездкам, получению виз, получения юридических консультаций, начала/возобновления обучения на курсах изучения иностранных языков, поиска поддержки влиятельных людей.

4 февраля в 09:57 (gmt+2) Венера входит в знак Овна, где и перейдет в фазу ретроградного движения с 3 марта. Энергия взаимоотношений и денег при ингрессия Венеры и знака своей экзальтации в знак своего изгнания, будет ощущаться всеми. Из мягкой, мечтательной и интуитивной (в Рыбах) она станет более активной, напористой и страстной. Это отразится как на сфере отношений, так и на финансах. Овен даёт мощный импульс к действию, но важно избегать поспешных решений и эмоциональных трат.

В любви и общении станет больше прямолинейности, инициативы и динамики. Люди будут проявлять чувства открыто и страстно, но при этом возможны вспышки ревности, импульсивность и желание получить всё и сразу. Этот транзит благоприятен для новых знакомств и ярких романтических увлечений, но не способствует стабильности и терпению в долгосрочных союзах.

В период Венеры в Овне деньги часто тратятся импульсивно, на удовольствия и желания "здесь и сейчас". Возрастает тяга к инвестициям в смелые проекты, бизнес или личное развитие. Для предпринимателей это время быстрого принятия решений и новых возможностей, но также периода повышенных финансовых рисков.

С 7 по 9 февраля Венера в гармоничном аспекте с Плутоном, а Сатурн в гармоничном аспекте с ретро Марсом, а Солнце соединяется с Меркурием в Водолее. Насыщенный день – эти аспекты несут глубокие трансформации в сфере чувств, финансов и действий. Они способствуют успешным инвестициям, удачным сделкам и обострённому финансовому чутью. Это время, когда можно находить выгодные решения в деньгах и ресурсах. Также аспект благоприятствует крупным покупкам, если они были заранее продуманы.

Если в недавнем прошлом в отношениях были разногласия, этот день поможет прийти к взаимопониманию и даже пережить некий "перезапуск" связи. Это отличное время для искренних разговоров, эмоционального сближения и укрепления доверия.

Новые знакомства в этот период могут начинаться с сильного магнетизма и взаимного притяжения. Венера в Овне даёт страсть и импульсивность, а Плутон добавляет фатальность и трансформацию. Будьте внимательны: эмоции могут захлестнуть, но важно не терять контроль.

10 и 11 февраля Солнце и Меркурий в напряженном аспекте с Ураном. Это дни повышенной нервозности и неожиданностей, могут происходить внезапные изменения, озарения, информационные встряски и неожиданные повороты. Если удастся не реагировать импульсивно и не спорить из-за мелочей, можно поймать новые идеи и адаптироваться к переменам с минимальными потерями. Необходима осторожность в поездках и с техникой – возможны задержки, сбои, поломки.

12 февраля в 15:53 (gmt+2) полнолуние во Льве в 24⁰ высвечивает темы самовыражения, творчества, лидерства и признания. Лев – знак, связанный с внутренней силой, уверенностью и стремлением блистать, а полнолуние усиливает эти качества, выводя наружу все накопленные эмоции. У людей повышается потребность в признании и внимании. Прекрасная возможность заявить о себе, продемонстрировать свои достижения и получить заслуженную похвалу.

14 февраля в 14:06 Меркурий входит в знак Рыбы до 3 марта. Когда Меркурий, планета мышления, коммуникации и информации, переходит в знак Рыб, логика уступает место интуиции, а рациональный ум начинает работать в более образном, творческом и эмоциональном ключе. Аналитика и чёткое структурирование информации отходят на второй план, уступая место воображению, вдохновению и символическому мышлению. Это отличное время для творческих профессий, написания стихов, музыки, живописи, духовных практик. Интуиция и предчувствия обостряются: можно чаще получать "знаки" от Вселенной, видеть вещие сны, замечать тонкие нюансы в общении с людьми.

Во второй половине февраля Восходящий Лунный Узел соединяется с Нептуном – это кармический аспект, который открывает важные духовные, интуитивные и судьбоносные процессы. Восходящий Лунный Узел символизирует наше развитие и путь вперёд, а Нептун связан с мечтами, иллюзиями, интуицией и высшей мудростью. Их соединение в Рыбах делает этот период временем глубинных трансформаций, духовных инсайтов и переосмысления жизненного пути. Аспект принесет судьбоносные осознания и духовные прозрения. Многие почувствуют внутренний зов к изменениям и обретению высшего смысла. Усилится тяга к духовным практикам, эзотерике, медитации, творчеству.

18 февраля в 12:07 Солнце входит в знак Рыбы, размывая старые ориентиры. Уходят старые представления о жизни, может появиться чувство неясности и растерянности. Это период, когда важно доверять своей интуиции, а не только логике. Чаще случаются судьбоносные встречи, что способствует духовному росту. Социальные контакты могут приобретать мистический, кармический характер – но также есть риск иллюзий и обманов. В глобальном плане ингрессия Солнца в Рыбы может привести к усилению общественных движений, связанных с гуманизмом, благотворительностью, мистицизмом и искусством.

27 февраля Меркурий в гармоничном аспекте с Ураном, который позитивно повлияет на глубинные процессы, затрагивающие самые сокровенные темы. Отпускайте старые убеждения и страхи – это облегчит переход в новую реальность.

Новолуние в Рыбах 28 февраля в 02:45 в 10⁰ дает склонность к иллюзиям и самообману – в этот день реальность может казаться туманной, важно не терять связь с землёй. Если старые ориентиры уходят, может быть сложно сразу найти новые. Будьте осознанны в отношениях – не идеализируйте людей. День благоприятен для занятий духовными практиками, медитацией, творчеством.

Вторая половина февраля – это глубоко трансформационное время, когда Вселенная открывает перед нами новые пути, но требует доверия и готовности отпустить старое. А это время можно выйти на новый уровень осознания и почувствовать настоящую магию жизни.

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