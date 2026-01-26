Что звезды нам пророчат: гороскоп на февраль 2026 года

Гороскоп на февраль 2026 года / © Associated Press

Реклама

Уже 2 февраля в 00:09 (GMT+2) ощущается первый импульс, которое задает полнолуние во Льве. Под его влиянием эмоциональный фон меняется и запускается волна общественных реакций. Это словно вспышка прожектора, высвечивающая то, что долго оставалось на периферии внимания. Оно высвечивает всё, что связано с проявлением личности, лидерством, творческими импульсами и публичностью. Люди становятся внимательнее к будущему, к новым форматам взаимодействия, к темам свободы, реформ и нестандартных решений, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В мире это может проявиться через яркие заявления, громкие события, всплески активности в культурной, медийной или политической сфере. Это время, когда внимание общества легко переключается на тех, кто делает шаг вперёд или предлагает что‑то необычное. На уровне коллективной психологии неделя создаёт контраст: с одной стороны — стремление к свободе и обновлению, с другой — желание выразить себя, заявить о своих ценностях и позициях. Это может привести к активизации общественных движений, обсуждений, творческих проектов, а также к росту интереса к темам самореализации и личного вклада в общее дело.

С 7 февраля начинается новый ментальный этап: мышление становится более гибким, образным, восприимчивым к символам и намёкам. В мире это может проявиться через усиление гуманитарных тем, интерес к искусству, психологию, духовным практикам, а также через смягчение жёстких дискуссий. Люди начинают больше доверять ощущениям, чем сухим расчётам, и это меняет тон общения.

Реклама

В целом первая половина месяца создаёт атмосферу, в которой внешние события становятся ярче, а реакции общества — живее. Это время, когда коллективные процессы ускоряются, а личные решения принимаются под влиянием вдохновения, эмоциональных всплесков и новых идей. Этот процесс продлится до середины апреля, а с 26 февраля по 20 марта планета войдет в ретро фазу, добавляя эффект замедления, когда многие решения будут пересматриваться, корректироваться или возвращаться на повторный круг.

С 11 февраля Венера в Рыбах до 6 марта усиливается эмоциональная и художественная составляющая коллективной атмосферы. Мир становится более чувствительным к красоте, символам, жестам поддержки. В это время возрастает интерес к гуманитарным темам, искусству, психологическим и социальным инициативам. Люди становятся мягче в реакциях, но глубже в переживаниях.

14 февраля приносит одно из ключевых событий года: переход тяжёлой, структурообразующей энергии Сатурна в знак, связанный с началом, импульсом и действием. Это момент, когда мир словно делает шаг в новую эпоху. С этого дня начинается длительный цикл, который будет формировать новые правила, новые системы и новые ориентиры.

20 февраля происходит редкое соединение Сатурна и Нептуна — событие, которое случается раз в 36 лет. Оно объединяет прагматичный импульс к действию с масштабными мечтами и коллективными идеалами. В мире это может проявиться через крупные реформы, смену стратегий, появление новых лидеров мнений, неожиданные повороты в политике, экономике и общественных движениях.

Реклама

17 февраля в 14:12 происходит солнечное затмение в Водолее, открывающее коридор затмений до 3 марта. Это время, когда события приобретают символический характер. Общество реагирует острее, чем обычно: усиливаются темы свободы, реформ, технологических прорывов, социальных волнений и неожиданных разворотов. Затмение в Водолее всегда связано с будущим, и в этот период многие тенденции проявляются раньше, чем ожидалось.

18 февраля в 17:52 Солнце переходит в знак Рыб, смягчая общий фон и переводя внимание с внешних событий на смысловые и эмоциональные слои. С этого момента вхождения Солнца — время рождения представителей знака Рыб. Начинается период, когда люди больше прислушиваются к ощущениям, чем к логике, и ищут не столько факты, сколько направление, которое «отзывается».

Период Рыб в этом году начинается в сезон затмений, что символизирует текучесть переходных эпох, когда контуры будущего ещё не оформлены, а старые структуры уже теряют устойчивость.

Коридор затмений усиливает всё, что связано с коллективной чувствительностью: общественные настроения становятся подвижнее, реакции — быстрее, а информационные волны — мощнее. То, что обычно развивается постепенно, в этот период ускоряется. События могут менять направление буквально за сутки, и даже крупные системы — политические, экономические, социальные — реагируют на внешние импульсы гораздо острее.

Реклама

Когда начинается сезон Рыб, внимание смещается с рациональных схем на символы, смыслы, эмоциональные сигналы. Люди становятся более восприимчивыми к атмосфере, к тонким изменениям в обществе, к тому, что «витает в воздухе». Это время, когда коллективное поле работает как усилитель: идеи, страхи, надежды, вдохновение — всё распространяется быстрее, чем обычно.

В мире это может проявиться через:

рост интереса к гуманитарным темам, искусству, духовным практикам

усиление эмоциональных реакций в медиа и социальных сетях

неожиданные развороты в общественных настроениях

повышенную чувствительность к несправедливости, кризисам, конфликтам

всплеск творческих инициатив и культурных событий

Коридор затмений делает зодиакальный период знака Рыбы более насыщенным, многослойным, полным скрытых процессов. Это время, когда многое происходит за кулисами, когда формируются решения, которые проявятся позже, когда мир словно настраивается на новую частоту.

Именно поэтому сейчас так важно улавливать атмосферу, психологический фон, а не только факты. В этот период направление движения задают не структуры, а тенденции; не логика, а ощущение; не стабильность, а способность адаптироваться.