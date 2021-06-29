Что звезды нам пророчат: гороскоп на июль 2021 года

Месяц значимый для всех, поскольку начинается новый кармический цикл - Черная Луна и Белая Луна меняют знаки Зодиака.

До этого Черная Луна двигалась по знаку Тельца, оказывала сильное негативное влияние на финансовую сферу. Мы все отрабатывали денежную карму. С 18 июля 2021 ситуация меняется - в финансовых вопросах наступает улучшение на всех уровнях. Однако начинается время искажения информации – Черная Луна до 15 апреля 2022 года в знаке Близнецов.

Еще одна кармическая точка – Белая Луна, характеризует светлую карму, с 13 июля 2021 по 12 февраля движется по знаку стихии Земли - Козерог. Этот транзит поможет в построении карьеры и достижении целей, а также способствует получению реальных результатов от ранее приложенных усилий. На государственном уровне создаются различные социальные программы, наблюдаются положительные сдвиги в реальной экономике Украины. Появляются новые лидеры, формирующие общественное мнение. С учетом того, что Черная Луна в 18 июля в Близнецах, стоит очень осторожно относиться к любой информации, не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться.

Первая неделя месяца – сложная, сформировалась напряженная конфигурация планет - фиксированный тау-квадрат с Ураном на вершине. Она дает высокую степень мотивации и является двигателем, вызывающим у людей большую внутреннюю напряженность или стресс, кроме того, проявляется через неблагоприятные внешние обстоятельства и препятствия, которые подталкивают к действию и необходимости что-то менять в своей жизни. Энергия этой конфигурации может дать огромную силу, но при этом требует активности и осознания путей, ве­дущих к преодолению трудностей и преград. Поскольку в эту конфигурацию входит и оппозиция Сатурна и Марса, одновременно с активностью она требует еще и умения устанавливать равновесие.

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ОВЕН

Благоприятный месяц, особенно для романтики, любви, семейных отношений. Но проблема состоит в том, что присутствует огромное количество энергии, которой необходим выход. Совместный активный отдых поможет избежать ссор, будет способствовать высвобождению этой энергии. В профессиональных делах, в целом, обстоятельства складываются с выгодой и пользой для вас. Если вы стремитесь к естественному, личностному развитию и достижению самых высоких целей, в июле для этого у вас есть все шансы и возможности. Вы сможете реализовать свои планы через упорный труд и сотрудничество. Вы на виду - партнеры замечают ваши сильные и слабые стороны, поэтому не делайте ничего того, что может повредить вашей репутации.

ТЕЛЕЦ

На отдых времени нет, т.к. нужно использовать интенсивные энергии июля для конструктивных преобразований своей жизни. Подходящее время для того, чтобы сосредоточить свое внимание на новых методах заработка. В начале июля возможны препятствия, задержки, отказы в вопросах, связанных с деньгами и имуществом, но со второй половины месяца, вы сможете найти поддержку и достичь хороших результатов, практически во всех делах. Некоторые сложности возникают в процессе общения с вышестоящими и с людьми старшего возраста, но в целом, итогами июля вы будете довольны. После 18 июля хорошее время для внедрения новых идей, открытия бизнеса, запуска проектов.

БЛИЗНЕЦЫ

Первые две декады июля - период спокойствия, отдыха, душевной гармонии, однако, после 18 июля возникает беспокойство, т.к. негативная кармическая точка - Черная Луна входит в ваш знак. Это может принести сложности в отношениях с родственниками, соседями, ближним окружением. Если вы способны устоять перед искушениями, если готовы разбираться в любой ситуации до конца, то серьезных неприятных событий не произойдет. Внимательно относитесь к своему психическому здоровью, досконально изучайте любую поступающую к вам информацию. Завершение месяца может быть знаменовано встречей с человеком, который окажет сильное влияние на формирование ваших жизненных принципов и ваше практическое мышление.

РАК

Запоминающийся для вас месяц, связанный с обновлениями и положительными трансформациями. 10 июля произойдет новолуние в вашем знаке, что откроет вам новые перспективы, благоприятные шансы и возможности. Наилучшее время для романтики, любви, взаимоотношений, а также оформления официальных союзов. Усиливается творческое воображение, вы обретаете душевную гармонию, а благоприятный психологический фон окажет благотворное влияние на все жизненные сферы. Удачны поездки, деловые командировки, сотрудничество с иностранцами, проекты, связанные с благотворительностью. Возможен неожиданный доход благодаря применению новых методов.

ЛЕВ

Вам сопутствует везение практически всегда и везде. Планируйте на этот период самые важные дела – вы сможете добиться желаемых результатов очень быстро. Если возникают препятствия – сделайте остановку, наблюдайте за происходящим вокруг, прислушайтесь к голосу своей интуиции, обратите внимание на знаки, поступающие извне – это поможет выйти без потерь, даже из неприятной ситуации. Планетарные энергии благоприятствуют вашему продвижение вперед, несмотря ни на какие обстоятельства и преграды, главное, не отказывайтесь от действий, при первом же препятствии. Активные действия и целеустремленность приведут к успеху и достижениям - как психологическим, так и материальным.

ДЕВА

Для вас июль - месяц важных осознаний и развития внутренних качеств, но в целом, спокойный. Поэтому используйте эту возможность, чтобы заниматься своим хобби и отдыхать – уже скоро ваша жизнь станет очень насыщенной, наполненной работой и обязательствами. Возможны значительные приятные сюрпризы в любви, но не стоит ничего планировать в июле, просто нужно позволить сюрпризам происходить самим по себе. В этот период вы раскрываете свои таланты и способности и в целом, наслаждаетесь ощущением счастья. Вас ждут, вам рады, потому что другие люди замечают, что вы живете в солнечной энергии, поэтому готовы поделиться своими мыслями с окружающими и научить их наслаждаться настоящим.

ВЕСЫ

Усиливаются ваши физические и психические силы, присутствует ощущение свободы и счастья. Много энергии тратится на романтические и любовные связи, в этот период личная жизнь соприкасается с общественной. Одинокие представители знака Весы, могут встретить своего идеального партнера, а те, кто в отношениях, возможно, примут решение перейти на новый уровень их развития. Приходят новые идеи на предмет того, как с выгодой и пользой, использовать уже имеющиеся ресурсы и получать реальный материальный результат. Это активный период, энергию которого наилучшим образом можно направить на творчество и созидание. Яркость, уверенность в себе, умение выгодно подать себя, способствуют успеху.

СКОРПИОН

Первые две декады июля – напряженные. Обстоятельства складываются так, что приходится переосмысливать свою систему ценностей. Социальные и общественные дела вызывают раздражение, вы можете чувствовать себя одиноко, наблюдая за окружающими. Чтобы сгладить негативный потенциал первой половины июля, необходимо развивать ощущение правильной оценки челове­ческих ценностей, включающих в себя внимание к дру­гим людям и их потребностям. После 18 июля общая ситуация значительно улучшается, возможен неожиданный приход денег. Повышение творческой, созидательной энергии, способствует активизации деловых и личных контактов, появляются новые интересные знакомства.

СТРЕЛЕЦ

Наряду с улучшением жизненных обстоятельств, в этот период вы склонны к собственной переоценке, преувеличениям. Может произойти ошибочная концентрация всех сил на выяснение отношений с окружающим миром. Необдуманность поступков, чрезмерные волевые усилия к осуществлению собственных намерений, приводят к психической напряженности. Все это способствует трениям и проблемам на службе и в бизнесе. К концу месяца вы обретаете уверенность и спокойствие, сила вашего влияния значительно расширится. Активизируется творческая сила, удается достичь признания и получить материальное поощрение, благодарность, а также новые интересны предложения.

КОЗЕРОГ

Период сопровождается бодростью духа, повышением физических и душевных сил. Профессиональный или деловой подъем произойдет намного легче, чем в другие периоды. Благоприятное время для решения имущественных вопросов, а также для заключения договоров и других официальных союзов. Новые проекты получат темп, увеличится денежный оборот, количество продаж и покупок, финансовых сделок. Широко применяйте полученные знания и навыки, собственный жизненный опыт и мудрость представителей старшего поколения – вы сможете вырваться вперед, обойти конкурентов. Благоприятны связи с иностранцами, коммерческие сделки за границей.

ВОДОЛЕЙ

Месяц важный, насыщенный событиями, встречами, знакомствами, а также денежными тратами. Этому способствует полнолуние 24 июля в вашем знаке. Вы очень эмоциональны в этот период, импульсивны, поэтому, старайтесь правильно оценивать свои возможности, чтобы потом не сожалеть о зря потраченных ресурсах. Период благоприятен для оформления важных документов, запуска новых проектов, успешного реформирования старых предприятий. Если вы готовы принимать и учитывать интересы близких, то удачно складываются, гармонизируются любовные и семейные отношения. Сотрудничество и партнерство способствует получению хорошей прибыли, а также подарков, приятных сюрпризов и т.п.

РЫБЫ

Вам везет больше, чем представителям других знаков Зодиака, однако не следует терять связь с реальностью – используйте потенциал июля правильно. Это хорошее время для профессиональной деятельности, деловых знакомств, оформления долгосрочных договоров. Для любви и романтики время не очень подходящее, однако, это компенсируется обретением материального фундамента и жизненным определением. Берегите здоровье - избегайте переедания и чрезмерного стремления к удовольствиям. 28 июля планета Большого Счастья – Юпитер, выходит из вашего знака, но вернется снова в конце декабря 2021. То, что начато в этом месяце, получит благоприятное развитие в будущем.

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