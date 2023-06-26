Что звезды нам пророчат: гороскоп на июль 2023 года

Начинается июль с напряжения между Ураном и Венерой по фиксированным знакам Зодиака, а также стационарного Нептуна с поворотом в ретроградное движение. Это время крайних проявлений раздраженности и конфликтности, зажатости и препятствий. После полнолуния 3 июля постепенно туман рассеется и появится место для праздника.

С 1 по 3 июля – дни трудностей, ошибок, сомнений, тревог, особенно для людей тонкой душевной организации. Следует воздержаться от разрушительных действий, быть готовыми к жестким ограничениям и дискомфорту в первые несколько дней месяца. В окружении есть источник раздражения, взаимоотношения с другими людьми вызывает негативные реакции, приводящие к агрессии, конфликтам, столкновениям, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

В начале месяца важно преодолеть в себе комплексы, страхи, недовольство! Не надейтесь на случайности! Иначе можно попасть в ситуации жесткого контроля, дисциплины, принуждения, ограничения на весь период ретроградного Нептуна (с 1 июля до 7 декабря 2023). Стационарная планета всегда проявляет себя ярко, а ретроградность Нептуна может вернуть давние заблуждения, старые зависимости и вредные привычки.

3 июля полнолуние в Козероге в 14:38 – последнее полнолуние в Козероге, когда Плутон находится также в этом знаке Зодиака. Показатель того, что очередной этап эволюции человечества заканчивается, после чего последует новый глобальный цикл. Следующее полнолуние в Козероге вблизи Плутона, планеты коллективных энергий, трансформаций, возрождения, произойдет примерно через 250 лет.

4 июля соединение Луны и ретроградного Плутона в Козероге – важный аспект, оказывает влияние на сознание и глубинные пласты психики многих людей. Меняются представления о мироустройстве у целых народов. Зарождаются причины, которые помогут пробудиться от мнимой жизни, ложных идеалов, навеянных извне.

В июле напряжение между Ураном, планеты непредсказуемых энергий, и Венерой, планетой взаимоотношений, которая сейчас в петле ретроградности, что является неблагоприятным показателем для сферы партнерства, особенно в начале месяца и в конце. Но все же будут и яркие, светлые дни, возможности для возобновления взаимоотношений, неожиданные романтические встречи.

Воинственные энергии Марса уступают место планете любви и комфорта – Венере, но стоит помнить о том, что Лилит (Черная Луна) во Льве определяет фон месяца, концентрирует желания людей, порой затмевая разум. Многие проходят сложные уроки судьбы, встречают на своем пути тех людей, которые больше для опыта, а не для личного счастья. Конфликтные взаимодействия Урана и Венеры, то усиливаясь, то затихая, не позволят скучать в июле.

10 июля в 14:40 Марс входит в знак Девы, и после этого градус напряжения снижается. Борьба, страсть и драма уступают место стабильности и эмоциональному спокойствию до 17 июля. Вторая декада месяца – время диалога и взаимных уступок, целенаправленной работы, самоопределения. Используйте это время для того, чтобы создать для себя фундамент, подготовиться к сложностям, которые весьма вероятны в последнюю неделю месяца.

11 июля в 07:11 Меркурий входит в знак Льва и активизирует творческие и ораторские таланты, стремление быть в центре, общаться, путешествовать. Позитивная неделя впереди, планетарные энергии помогают восстановиться, привести мысли в порядок. Появляется много интересной информации, чаще проводятся коллективные мероприятия, связанные с искусством и развлечениями. Но также, перемещаясь по Льву, с 17 до 24 июля Меркурий образует напряженные аспекты с Юпитером и Ураном, соединяется с Черной Луной, создавая условия для мошенников, воров, пропагандистов. Поэтому будьте бдительны, не поддавайтесь на провокации и искушения!

17 июля новолуние в Раке в 21:31 открывает новый лунный месяц, который в целом будет благоприятен для семейных отношений, общения с родственниками, решения вопросов, связанных с имуществом и местом жительства. Конечно, если есть неразрешенные вопросы с родными и близкими людьми, бракоразводные процессы, острые семейные конфликты, то это новолуние также активизирует подобные темы.

Ближайший лунный месяц активизирует чувственную сферу, на фоне ретроградности Венеры с 23 июля поднимает давние любовные истории, важные события в сфере личных взаимоотношений, а также страхи, измены, расставания, совершенные ошибки в отношениях с романтическими партнерами, супругами.

18 июля начинается новый социальный цикл. В этот день Лунные Узлы меняют ось знаков Зодиака: Восходящий Узел входит в знак Овна, а Нисходящий - соответственно, в знак Зодиака Весы. С 18 июля 2023-го до середины января 2025-го года Лунные Узлы будут перемещаться по оси взаимоотношений, что является благоприятным показателем для устранения существующих конфликтов, в том числе между государствами. Начинается время договоренностей, восстановления связей на всех уровнях.

С 23 июля по 4 сентября 2023-го планета любви и взаимоотношений войдет в ретроградную фазу движения в знаке Льва. Неблагоприятный период для первого брака. Также 23 июля в 04:50 Солнце входит в знак Льва, в свою обитель. Начинается период прояснения, осознания, выявления причинно-следственных связей в формировании настоящего положения вещей. Венера отвечает не только за отношения между людьми. Деньги – это также сфера влияния планеты. Поскольку, во Льве находится коварная Черная Луна, то будет трудно устоять перед ее искушениями и соблазнами. Берегите свои ресурсы, как материальные, так и личные! Люди, обладающие сильной здоровой психикой, моментальной реакцией, практическим мышлением, смогут противостоять ее влияниям.

27 июля соединение Меркурия и ретро-Венеры во Льве, в этот же день Уран в конфликте с Черной Луной – вихрь неоднозначных энергий может принести все, что угодно. Мы проходим экзамены на зрелость! Ни в коем случае не вступайте в публичные скандалы, будьте в стороне от всего, что вас не касается, иначе неприятный шлейф останется надолго. Возможны громкие заявления от государственных лиц, руководителей стран, известных личностей, которые повлияют на дальнейшее развитие событий.

29 июля в 00:31 Меркурий входит в знак Девы, где имеет статус управления. В этом же знаке Зодиака в августе планета перейдет в ретроградное движение. Т.е. в Деве Меркурий надолго – до 5 октября 2023 года. Энергетический фон транзита благоприятен для представителей земных знаков: Дев, Козерогов, Тельцов. В это время появятся полезные связи, скорее даже из прошлого. Люди становятся намного спокойнее, стремятся к созданию крепких деловых взаимоотношений. Приходит понимание того, чем заниматься и как зарабатывать деньги.

Июль 2023-го запомнится яркими событиями в сфере личного и делового партнерства, выстраиванием новых связей на базе старых, пересмотром своей роли в отношениях. Месяц ответственных решений, самоопределения, анализа прошлых ситуаций, исправления ошибок. Есть шанс преодолеть жизненный кризис, если правильно оценить свои возможности и то, как они соответствуют запросам. Может, есть преувеличение в ту или иную сторону? В июле произойдут судьбоносные встречи, не факт, что приятного характера, но они необходимы, чтобы выйти из замкнутого круга именно через преодоление себя.

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