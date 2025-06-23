Что звезды нам пророчат: гороскоп на июль 2025 года

Гороскоп на июль 2025 года / © Associated Press

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С первых чисел июля мы входим в пространство турбулентности: 3 и 4 июля Венера образует аспект соединения с Ураном. Под его влиянием в воздухе витает нечто дерзкое, искрящее, освобождающее, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Любовь перестает быть предсказуемой, вдруг требует воздуха, общения, вдохновения, огня в сердце. Это любовь-бунтарь, которая приходит внезапно, нарушает шаблоны, зовёт на свободу. Это влечение к необычному, к «не таким, как все», к новым формам близости, к неожиданному искусству, к смелости чувств.

И вот, Венера сбрасывает шелка Тельца и надевает игривые крылья Близнецов 4 июля в 18:31 (gmt+3). С 4 по 31 июля она флиртует словами, дразнит идеями, обожает игру взглядов и тонких намёков. Любовь становится разговором, флирт — искусством, а искусство — вестником новой эры. До конца месяца любовь становится интеллектуальной игрой, поцелуем между строк, письмом без адреса. Это время разговоров, флирта, мыслей, которые пахнут жасмином и вопросами.

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6 июля Венера образует гармоничным аспектом с Сатурном — старейшиной времени, который шепчет: «Свобода — не в беге, а в зрелом выборе». Появляется ощущение зрелой привязанности, ответственности в красоте. Тут же — Нептун и Плутон, вплетают мистические мотивы.

7 июля секстиль Венера-Нептун: идеалы любви поднимаются до небес, а музыка сердца звучит особенно ясно. В этот же день тригон Венеры с ретро Плутоном дает глубокие влечения, магнетизм притяжения, неожиданный зов души.

7 июля — очень важный день. В 10:48 Уран, планета внезапных прозрений и космической эволюции, впервые за 84 года ступает в знак Близнецов. Этот транзит символизирует новую эпоху мышления, культуры общения, обучения и технологий.

Уран заходит ненадолго — до ноября, но это первый зов: «Мир будущего начинается с того, как ты думаешь и с кем ты говоришь».

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10 июля полнолуние в Козероге в 23:37 высвечивает архетип ответственности. Время сбора результатов, внутреннего взросления. Что ты построил (-а)? Что готов (-а) отпустить? В сиянии этого Лунного света видны и тени, и структура. Это полнолуние освещает все, что уже построено, к чему стремились, где боролись и смогли устоять. Луна в Козероге холодная, но честная, как кристалл истины.

18 июля начинается период ретро Меркурия в секстиле с Венерой. Мы возвращаемся к чувствам, словам, письмам и людям. Что-то незавершенное может получить шанс быть понятым. Это диалог между прошлым и настоящим, между тем, что ты чувствовал, и тем, что не смог выразить. Мы возвращаемся к словам, которые так и не были сказаны. Или к чувствам, от которых когда-то отвели взгляд.

В третьей декаде июля ретро Плутон в соединении с неподвижной звездой Альтаир — это о силе духа, о внутренней трансформации воина света. Альтаир — воинственная звезда с энергией полета, ясности и стремительности. Соединение Плутона с Альтаир связано с архетипом высоты, стремления к свободе и духовному полету.

В астрологической традиции Альтаир связывают с мужеством, честью, скоростью реакции и лидерством, но также с риском импульсивности и стремлением к доминированию. Это энергия, которая требует осознанного направления: она может поднять к вершинам — или сбить с курса, если не использовать это влияние с мудростью.

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В негативном смысле, в третьей декаде июля могут усилится военные действия на территории разных стран, возникнуть новые очаги разрушений и агрессивных конфликтов с элементами устрашения ядерным оружием.

20 июля — один из кармических моментов: Марс соединяется с Нисходящим Лунным Узлом и одновременно противостоит Восходящему. Это как рывок назад перед прыжком вперед. Старая злость и желание мести, прежние действия, реакции — все это поднимается на поверхность.

22 июля в 16:30 Солнце входит во Льва — царский знак огня, творчества, сердца и сияния. Начинается пора самовыражения, смелости, игры, сцены. Все, что было скрыто и звучало тихо, начинает сиять. Начинается период борьбы за лидерство.

23 июля Солнце в секстиле с Ураном: наше внутреннее Солнце ищет свободу. Но Венера спорит с Марсом — между словом и делом, между нежностью и перфекционизмом. Будет напряженно там, где любовь требует освобождения. В период с 22 по 24 июля страсть и раздражение ходят рука об руку.

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24 июля новолуние во Льве в 22:11 в гармоничном аспекте с ретро Сатурном: время сжечь все неаутентичное. Вдохновение встречается со зрелостью. Лев зовет проявиться, сиять, быть собой на максимум. Но ретроградный Сатурн тихо шепчет: «А ты точно про себя? Или все еще играешь чужую роль?» Это новолуние словно костер, в который мы бросаем маски, ожидания извне, отжившие амбиции, чтобы остаться с тем, что по-настоящему наше: голос, свет, призвание.

25 июля Солнце в тригоне с ретро Нептуном поддерживает мечты, если человек честен и готов вложить свои ресурсы в развитие. Но оппозиции с ретро Плутоном бросает вызов и требует сделать тяжелый выбор. Всякая сила требует трансформации. Власть над собой — важнее власти над другими.

31 июля в 06:57 Венера входит в знак Рака — это период, когда любовь, красота и ценности проходят через фильтр памяти, заботы и эмоциональной глубины. После игривости Близнецов Венера погружается в воды Рака, и все становится более интимным, чувственным и настоящим. Венера в Раке учит любить по-домашнему: кормить, обнимать, слушать. Она хочет не шоу, а искреннего «я рядом». Отношения с родом, прошлым, домом становятся особенно значимыми.

В июле очень важно помнить о том, что соединение Плутона со звездой первой величины — Альтаир в третьей декаде месяца усиливает агрессию, борьбу за власть, вопросы трансформации скрытых процессов. Вместе они могут активировать коллективные и личные сценарии обостренной воли к доминированию.

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