Что звезды нам пророчат: гороскоп на июнь 2022 года

После напряженной весны июнь 2022 принесет благоприятные планетарные влияния, которые помогут достичь относительного спокойствия и некоторой внешней устойчивости и предсказуемости. Подходящий период для решения материальных проблем, переговоров и делового общения.

Ощутимые улучшения будут с 4 июня - Меркурий переходит в директное движение, что улучшит ситуацию по всем жизненным сферах. За несколько дней до выхода из ретроградности (2-3 июня) Меркурий замедляет ход, энергии сконцентрированные, сосредоточенные, собранные, организованные.

В такие дни планетарные влияния становятся конструктивны и гармоничны. Полезно использовать этот энергетический потенциал для решения индивидуальных проблем. Люди меньше отвлекаются и распыляются на мелочи и посторонние моменты, поэтому быстрее достигают целей.

Начало месяца тревожное, поскольку Марс в напряжении с Черной Луной, что дает обострение военных конфликтов. Также аспект поднимает кармические темы, проблемы государств, вопросы безопасности отдельных регионов и стран. Служение родине или причастность к национальной истории, проявляется в разных формах и форматах.

10-12 июня гармоничный аспект Меркурия и ретроградного Плутона, планеты находятся в земных знаках, поэтому можно ожидать достижения реальных, видимых результатов на различных уровнях. Благоприятные дни для бизнеса, решения имущественных и финансовых вопросов, а также для международных экономических взаимоотношений. Удачное время для поиска работы и приема новых сотрудников, так как в этом случае они имеют все шансы гармонично влиться в уже устоявшийся коллектив.

13 июня в 18:27 Меркурий входит в знак Близнецы, где имеет статус управления. До конца месяца присутствует атмосфера легкости, подвижности (насколько это возможно в сложившихся условиях, из-за военной агрессии России в отношении Украины). Тем не менее у людей возникает желание встречаться, общаться, обмениваться информацией. Это время поиска контактов и новых знакомств. На внешнем уровне поступает значительно больше правдивой информации о ситуации в сфере экономики, с учетом военной и политической составляющей.

14 июня в 14:51 полнолуние в Стрельце создает позитивный эмоциональный фон, люди чувствуют воодушевление. Это полнолуние повлияет на всех в глобальных масштабах, может подтолкнуть многие страны к формированию новой мировой системы безопасности. На фоне долгосрочного транзита Черной Луны по знаку Рак, который характеризует народы и народности, Родину, дом, семью. Полнолуние в Стрельце помогает сохранить традиции, защитить и укрепить свою нацию, культуру и самобытность. Может вдохновить лидеров некоторых государств на создание новых региональных союзов.

21 июня в 12:14 Солнце входит в знак Зодиака Рак и наступает летнее солнцестояние - кардинальная точка года. Третья декада июня будет насыщена событиями, с этого периода абсолютно все понимают, что необходим новый мировой порядок. Будут сделаны первые шаги в этом направлении, что даст положительные перемены. Многие страны объединяются против мирового зла.

23 июня Венера входит в знак Близнецы в 03:34, начинается период легкой адаптации в новых условиях. Люди открыты, настроены на позитив, что позволяет без проблем влиться в новый коллектив. Все, что связанно с образованием, поездками, организационными мероприятиями, удается наилучшим образом. Сознание проясняется, ложная информация больше не воспринимается, а это обеспечит проблемы в сферу пропагандисткой деятельности.

29 июня в 05:52 новолуние в знаке Рак в соединении с кармической негативной точкой – Черной Луной. В конце месяца эмоциональная жизнь очень нестабильна, появляются навязчивые страхи и фобии, неприятные предчувствия. Однако все тяжелые психологические состояния исчезнут через несколько дней. Ни в коем случае не фиксируйтесь на негативе!

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Вам сопутствует везение весь месяц! Проявляйте себя, отстаивайте свои интересы – удача на вашей стороне. Наблюдается взрыв жизненной энергии, так называемой "мужской" силы. Решимость и удовлетворение своего внутреннего "Я" являются главными движущими силами множества ваших физических действий.

ТЕЛЕЦ

Благоприятный месяц, поэтому предпринимайте действия и воплощайте все свои самые смелые замыслы в реальность. Вы будете довольны результатами июня, если определите для себя одну главную цель. Старайтесь не распыляться по мелочам, сконцентрируйтесь на главном - и у вас все получится!

БЛИЗНЕЦЫ

Время, когда особенно легко дается интеллектуальная и литературная работа. Хороший период для чтения, умственной работы или получения знаний. Благоприятный транзит для журналистов, писателей и ораторов. Наилучшее время для проведения важных переговоров, заявления о своих интересах и подписания документов.

РАК

Подготовьте для себя "подушку безопасности", постарайтесь спокойно реагировать на события. Вы можете почувствовать обнуление, опустошение и тревогу, особенно в конце месяца. Трудно усвоить информацию, сконцентрировать внимание, высказывать свою точку зрения и что-то объяснять. Но главное сейчас - ни в коем случае не застрять в низких вибрациях!

ЛЕВ

Вы почувствуете прилив жизненных сил и энергии, популярность растет. Возрастает творческий подъем, присутствует оптимизм, что позволяет начинать новые дела, осуществлять реализацию проектов, открывать предприятия, заключать сделки и при этом находить время и ресурсы для отдыха и развлечений.

ДЕВА

Воспользуйтесь позитивным потенциалом этого периода, вновь поверьте в себя. Поразмыслив о том, чему научило вас прошлое, устремите взор туда, где вы хотите оказаться в будущем. У вас все шансы и возможности изменить свою жизнь к лучшему, в соответствии со своими потребностями. В июне вы сможете реализовать самые главные цели!

ВЕСЫ

Желательно как можно больше находиться в компании, среди единомышленников. Любое проявление положительных эмоций будет взаимным. Вы можете вдохновить других людей на действия, привлечь к сотрудничеству и согласию. Окружающие будут настроены на ту же волну, что и вы. Переговоры пройдут гладко, совместные предприятия окажутся успешными.

СКОРПИОН

Вероятны встречи с людьми, которые не поддерживают ваши предложения, мнения или реакции. Конфликтный период, в том числе для сферы личных взаимоотношений. Не делайте преждевременных выводов! Что бы ни произошло, инициатива с вашей стороны приведет к затяжным процессам. Постарайтесь найти время для отдыха.

СТРЕЛЕЦ

Месяц возможностей, долгосрочных перспектив, обретения популярности. Нынешние возможности могут привести к привлечению единомышленников к работе над новыми творческими проектами. Успех во многом зависит от вашей готовности большую часть времени проводить в социуме, заниматься общественными делами.

КОЗЕРОГ

Время поиска идей и методов, созвучных вашим настроениям. Постоянный поток сведений будет поступать к вам со всех сторон. Приложив определенные усилия, проявив настойчивость, вы получите именно ту информацию, в которой нуждались. Постарайтесь найти время для ваших родных, друзей и единомышленников – именно сейчас они нуждаются в вашей поддержке.

ВОДОЛЕЙ

Нейтральный период – одно компенсирует другое. Все получается так, как вы запланировали, по крайней мере в вопросах, касающихся социальной жизни и общественных дел. Но ваши умозаключения и планы могут казаться нереальными для близких и родных людей. Личная жизнь вряд ли принесет удовлетворение.

РЫБЫ

Месяц достаточно напряженный, всплывают на поверхность ваши прошлые промахи. Старайтесь свести к минимуму общественные дела, займитесь индивидуальной творческой деятельностью. Ваше появление на публике вызывает негодование, в большинстве случаев – это зависть. Период переоценки ценностей, формирования новых убеждений.

Читайте также: