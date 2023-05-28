Что звезды нам пророчат: гороскоп на июнь 2023 года

Июнь – самый яркий, важный, насыщенный месяц лета 2023. Время активности, напористости и решительности. Порой, хочется все сжечь на своем пути, растолкать локтями, высказать все «лоб в лоб»! Но, именно в этом месяце постарайтесь избегать подобных действий и следите за своей речью. Это поможет привлечь в свою жизнь то, чего вам не хватает для достижения целей.

Пришло время отстаивать свои границы с помощью дипломатического подхода, проявлять инициативу в личных взаимоотношениях, демонстрировать свои таланты и способности. Осознанные, думающие, активные личности станут намного сильнее, решительнее и самостоятельнее к концу месяца, поэтому работайте над собой! Слушайте свое сердце, но при этом избегайте любых хитрых схем!

Хотите сделать свою жизнь лучше, качественнее и ярче – Вселенная дает шансы в июне 2023! Это будет время перемен. Используйте гармоничные взаимодействия Огненно – Воздушных энергий - они помогут вам очистить свое физическое пространство и попасть в поток везения. Главное, придерживайтесь моральных принципов, храните и соблюдайте традиции своей семьи, страны, нации.

Подумайте о том, что новое вы открыли, а что старое улучшили. Нельзя оставаться в стороне, когда в мире происходят глобальные преобразования. Каждый человек, в меру своих талантов и возможностей, должен внести свой вклад, сделать что-то важное для внешнего мира и тогда в личное пространство придет достаток, любовь и баланс.

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2 и 3 июня аспект любви и просветления между Венерой и Нептуном. Эта гармоничная связь планет благоприятствует раскрытию и развитию талантов, романтическим взаимоотношениям, развитию бизнеса в области искусства, эстетики и косметологии. Жизнь – это движение. Однако, все счастливые шансы могут быть упущены, если проявлять лень.

Полнолуние в Стрельце 4 июня в 06:41 по киевскому времени включает философское мышление, дает стремление через понятие духовности понимать окружающий мир, расширять мировоззрение, путешествовать и применять эти знания и мудрость на практике. Активные энергии Стрельца дают исключительную скорость, проникновение в информационные потоки и способность открывать новое, ранее не познанное, революционное и не стандартное. Интеллектуальное развитие человека, моральные традиции, дополнительно обеспечивают стабильность.

5 июня соединение Меркурия и Урана в Тельце усиливает стремление к независимости, но и способствует появлению революционных идей. Если удастся преодолеть напряжения во взаимоотношениях (хотя это очень непросто в ближайшие дни), то можно сделать качественный прорыв в финансовой сфере. В 16:46 Венера входит в знак Льва и сразу же образует оппозицию с ретро-Плутоном, влияние этого аспекта продержится еще несколько дней. Это время ревности и взаимных претензий, очень непростое для сферы личных и деловых взаимоотношений. Один партнер нарушает личные границы другого человека, оказывает негативное воздействие разными способами, допускает жестокость с целью подавления его воли. 5 – 8 июня проблемы также возникают из-за отсутствия согласия по денежным вопросам.

9 июня гармоничный аспект Меркурий – Нептун помогает преодолеть трудности предыдущих нескольких дней, найти общее решение, полезное для всех участников взаимоотношений.

11 июня в 12:45 Плутон возвращается в знак Козерога, образует гармоничный аспект с Меркурием в Тельце, что благоприятствует финансовым делам и решению имущественных вопросов. В 13:26 Меркурий входит в знак Близнецы, где имеет сильный статус – управление. Транзит продлится до 27 июня. Энергетический фон благоприятен для работы с документами, улаживания бумажных дел, получения различных допусков и разрешений.

11 и 12 июня напряжение Юпитер – Венера дает недовольство собой и всем происходящим вокруг. Завышенные ожидания приводят к появлению комплексов и психологическим расстройствам. Старайтесь не влезать в долги, планировать свои затраты в соответствии со своими финансовыми возможностями.

15 июня напряжение Меркурий – Сатурн принесет трудности и препятствия в течение дня. Проблемы касаются в основном сфер обучения, карьеры, коммуникаций и общения с окружающими.

С 16 июня формируется соединение Марс – Черная Луна, точный аспект 21 июня. Во второй половине июня кармические темы выходят на первый план, градус напряжения постепенно возрастает. Для сферы взаимоотношений очень непростой и тревожный период. Венера приближается к Черной Луне и Марсу – планетарные взаимодействия создают конфликтную атмосферу, порой даже опасную. Многое зависит от духовного развития человека, осознания своего предназначения, понимания причинно-следственных связей между собственными действиями, решениями и их результатом.

18 июня новолуние в Близнецах в 07:37, Сатурн и Юпитер в гармоничном аспекте – благоприятное начало нового лунного месяца. Все вопросы, связанные с документами, поездками, вопросами купли-продажи, будут двигаться быстрее. Это новолуние как глоток свежего воздуха на фоне напряженных кармических аспектов Марс – Черная Луна – Венера. Воздействие информационного поля на людей значительно увеличивается. Появляются новые герои, лозунги и призывы, жизнь кипит, все процессы ускоряются, но, скорее всего, они имеют так называемые «подводные камни».

19 июня напряженный аспект Солнце – Нептун мешает трезво оценить реалии окружающего мира и адаптироваться к стремительно меняющимся обстоятельствам. Лучше ничего важного не предпринимать до 22 июня.

21 июня в 17:58 кардинальная точка года – Летнее Солнцестояние, т.е. Солнце входит в знак Зодиака Рак. Это ежегодное событие часто связывают с разными приметами и поверьями. Люди много веков придавали особенное значение этому событию короткой ночи и длинного дня. Время регенерации, восстановления, исполнения желаний. Первый рассвет после момента ингрессии Солнца в знак Рака, также, обладает мощной энергией. Солнце в эти два дня оказывает особенное воздействие на людей, как правило, положительно сказывается на состоянии их здоровья и настроении.

22 июня гармоничный аспект Меркурий – Марс наделяет энергичностью и деловой хваткой, благоприятствует сдаче экзаменов, обучению, поездкам; помогает сделать решительный шаг вперед.

26 июня напряженный аспект между Меркурием и Нептуном – день противоречий, сомнений, ошибок. Не стоит затевать серьезные разговоры, т. к. партнеры не хотят понимать друг друга.

27 июня в 03:23 ингрессия Меркурия в знак Рака, Марс и Уран в напряженном аспекте. Тенденции предыдущего дня продолжаются, только люди еще сильнее обижаются, капризничают. Время стрессов, упадка сил, хаоса в делах, конфликтов. Опасно садиться за руль в этот день.

28 июня соединение Венеры и Черной Луны во Льве. Этот день может стать критическим для любовных взаимоотношений, если в них давно что-то не так. Все тайное становится явным, а сокровенное – известным. В один миг можно потерять годами наработанную репутацию, а также то, к чему так долго шли и, казалось, что уже вплотную приблизились.

29 июня гармоничный аспект Солнце – Сатурн дает последний шанс все исправить, упорядочить свою жизнь, исправить ранее совершенные ошибки.

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