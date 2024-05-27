Что звезды нам пророчат: гороскоп на июнь 2024 года

В июне произойдет много астрологических событий, которые поменяют жизнь многих людей. Пришло время получать новый кармический опыт, преодолевать жизненные уроки, а это потребует времени, усилий и саморазвития.

В этом месяце две кармических точки – Белая Луна и Черная Луна, меняют знаки Зодиака. Т.е. разрешаются одни кармические циклы и начинаются другие, а значит, появляется возможность изменить свою судьбу, перейти на новый энергетический уровень, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Также, июнь – первый месяц, когда после 12-ти летнего перерыва, планета Юпитер снова вошла в знак Близнецы на год – по 9 июня 2025.

Начало месяца принесет легкость и оптимизм, будет царить позитивная атмосфера, которая радует и настраивает на оптимистический лад. До 4 июня гармоничный аспект Юпитера и Плутона приносит вдохновение, возможности трансформировать самую сложную ситуацию и выйти из нее победителем.

2 июня – соединение Венеры и Солнца в Близнецах позволяет увидеть партнера таким, каким он есть на самом деле. Во многих парах произойдут изменения во взаимоотношениях – откроются друг на друга глаза, что может дать, как развитие отношений, так и их завершение. Но, все же, этот аспект больше связан с романтикой, радостью, творчеством, поэтому позволяет реанимировать даже те отношения, которые, казалось бы, спасти уже невозможно.

3 июня в 09:37 (gmt+3), Меркурий входит в знак Близнецы. Транзит способствует активному общению, гибкости мышления, легкому завязыванию контактов. Это отличное время для изучения нового и расширения кругозора, ведь еще и Юпитер перемещается по Близнецам. Аспект соединения планет произойдет 4 июня, но его влияние будет ощущаться весь месяц.

Гармоничный аспект Меркурия с ретро Плутоном произойдет 4 июня, а это значит, что в течение дня можно глубоко изучить важные вопросы, докопаться до сути интересующего вас явления, добыть нужную информацию, решить материальные вопросы. Сильный и благоприятный день, но он может дать изменение существующего положения вещей. Главное, принимайте новые условия и не держитесь за старые – Вселенная мягко подталкивает к новой жизни.

6 июня новолуние в Близнецах в 15:38 (gmt+3) – это знак управления планеты. Транзит дает возможность каждому человеку показать свою вовлеченность в процесс, стать полезным и интересным человеком, получить дополнительный доход. В этот день формируется общий фон ближайшего лунного месяца. Будьте активны, ходите на собеседования, путешествуйте, знакомьтесь с людьми – это поможет попасть в поток светлых энергий и открыть для себя новые возможности.

8 июня Венера в напряжении с Сатурном дает трудности в личных и деловых отношениях, требует дисциплины и самоограничения, экономии в тратах. Лучше свести к минимуму контакты с другими людьми, особенно по вопросам денег, иначе конфликты неизбежны.

9 июня Солнце в напряжении с Сатурном – день кризисов, внешних ограничений, разрушения планов. Аспект препятствует самовыражению, не дает получить максимум, на который рассчитывали. С 8 по 10 июня – не самое подходящее время для важных дел, лучше отложить визиты в официальные инстанции. Соблюдайте законы и правила!

9 июня в 07:35 (gmt+3) Марс входит в знак Тельца, где имеет статус второго изгнания. В период этого транзита энергия направлена на создание фундамента, материальное обеспечение, жизненный комфорт. Воинственность значительно снижается, люди становятся добрее и реально смотрят на многие процессы, появляется стремление сохранить то, что имеется.

11 июня Марс в напряжении с ретро Плутоном, способствует тревожным настроениям, причем, ощущается это больше на социальном уровне. Присутствует некая невидимая угроза. Ощущается давление со стороны власть имущих, настойчивое принуждение к чему-либо. Осторожно с финансово-денежными операциями в ближайшие 2 – 3 дня, поскольку велик риск больше потерять, чем заработать.

12 июня Меркурий в напряжении с Сатурном создает напряжение, для разрешения которого требуется активное участие официальных лиц, мудрых людей, начальства. В период с 10 по 12 июня многие люди получат различные штрафы, обнаружат блокирование банковских карт, в самый неподходящий момент поломается техника или автомобиль.

12 июня в 11:08 светлая кармическая точка – Белая Луна войдет в знак Близнецы на 7 месяцев. И это прекрасная возможность наладить отношения с окружающими людьми, совершить долгожданную поездку, уладить проблемы с документами, помириться с братьями, сестрами или соседями. В информационном пространстве будет звучать больше правды, обманывать станет сложнее в этот период, поскольку повышается критичность восприятия происходящего в стране и в мире у большинства людей. Поэтому впереди много интересных разоблачений мифов на всех уровнях и во всех жизненных областях.

14 июня Солнце в соединении с Меркурием – высвобождается сила разума, открываются глаза на многие вещи, наступает прозрение относительно будущего и самой непонятной для вас ситуации. Во второй половине июня мы можем услышать много интересного, например о разоблачении деятельности высокопоставленных людей.

17 июня Венера и Меркурий в соединении со звездой первой величины – Бетельгейзе и одновременно в напряжении к Нептуну. Однако точный аспект соединения Меркурий-Венера, произойдет уже в Раке во второй половине дня. Все то, что тщательно скрывалось, теперь становится достоянием общественности.

17 июня в 09:20 Венера войдет в знак Рака, а в 12:07 к ней присоединится Меркурий. Очень событийный и насыщенный день, его энергии усиливают вовлеченность людей в социальные процессы своей страны. Люди становятся более сплоченными, объединяются ради общего дела.

20 июня Солнце в напряжении с Нептуном – день полон иллюзий, поэтому проведите его как можно спокойнее, занимайтесь духовным развитием. Это точка завершения, после которой последует новое начало. В 23:51 (gmt+3) наступает Летнее Солнцестояние – Солнце пересекает кардинальную точку года и входит в знак Рака.

21 июня Меркурий в гармоничном аспекте с Марсом приводит мысли в порядок после вчерашнего непростого дня.

22 июня полнолуние в Козероге в 04:08 cтанет кульминацией событий того, что начато еще во второй половине января 2024 года – после новолуния в Козероге.

С 23 до 29 июня негативная кармическая точка – Черная Луна в оппозиции с Нептуном – время искажений, лжи, мошенничества. Могут обостриться болезни, депрессивные состояния.

26 июня Сатурн в гармоничном аспекте с Меркурием, как спасательная лодка, в море обмана.

28 и 29 июня Венера в гармоничном аспекте с Марсом помогает найти нужного человека и преодолеть трудности.

29 июня в 12:20 Черная Луна входит в знак весы на 9 месяцев и начинается новый этап получения кармических уроков по сфере взаимоотношений. Представителям знака Весы будет сложнее всего в этот период.

29 июня Меркурий в гармоничном аспекте с Ураном способствует более быстрой перестройки мышления людей с соответствии с новыми ситуациями и обстоятельствами.

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