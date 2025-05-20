Что звезды нам пророчат: гороскоп на июнь 2025 года

Гороскоп на июнь 2025 года / © Associated Press

Реклама

Космические энергии сплетаются в яркий узор перемен, где сила Солнце достигает своего пика, а Юпитер начинает свой годовой транзит по знаку Рака. Соединение Солнца и Юпитера создают поток света, в котором скрыта мудрость небес, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Напряженные аспекты с Юпитера с Сатурном и Нептуном потребуют глубокой осознанности, но вместе с этим появится шанс выйти на новый уровень восприятия жизни.

В начале месяца Меркурий в Близнецах образует секстиль (точный аспект 5 июня) с огненным Марсом во Льве: гармония между мыслью и действием. Мысли вспыхивают, словно искры. Это дни острого ума, дерзких решений и вдохновения, когда слова — оружие, а идеи — волшебство. Сейчас идеи находят энергию для воплощения, а коммуникация становится мощной и убедительной.

Реклама

6 июня Венера входит в знак своего управления — в знак Тельца в 07:43 (gmt+3). Венера в своем знаке пробуждает чувственность, стабильность и желание красоты, приносит ощущение комфорта, наслаждение и гармонию.

7 июня — день откровений и мудрости: Меркурий соединяется с Юпитером и неподвижной звездой Бетельгейзе — это аспект учителей, пророчеств, больших открытий. Бетельгейзе — звезда величия, расширяющая наши горизонты. Пришло время учиться, вдохновляться и выходить за границы привычного мышления. Информация, как будто из другого измерения, может прийти во сне или через случайные знаки.

8 июня в 01:58 часа ночи Меркурий входит в знак Рака, принося мысли в сферу эмоций, семейных тем, корней, интуиции. Мысли становятся глубже, интуитивнее, появляется тяга к анализу своих эмоций.

Но уже 9 и 10 июня Меркурий образует квадрат с Сатурном и Нептуном, что дает склонность к переоценке возможностей, перегибы, громкие слова без содержания. Проблемы с документами, запреты на въезд/выезд, конфликты с представителями власти, руководством — основные проблемы этих дней. Важно не перегружаться информацией, выбирать только то, что законно и подтверждено официально.

Реклама

10 июня в 00:02 Юпитер входит в знак Рака, начиная новый годичный цикл. Начинается большой цикл роста через эмоциональную зрелость, заботу о ближних, духовность, возвращение к своим истокам.

Но движение не будет легким: Юпитер до конца месяца в квадратуре с Сатурном и Нептуном в Овне, требуя устойчивости и зрелых решений. Формируются обстоятельства, при которых происходит проверка веры, но и степень восприятия реальности. У многих может возникнуть желание уйти в иллюзии или отказаться от чувств ради выживания.

11 июня полнолуние в Стрельце в 10:44 минуты в 21° знака и одновременно в этот день Венера в Тельце в секстиле с Меркурием в Раке. День гармонии чувств и слов, прекрасный для любви и творческих откровений. Здесь открывается истина и путь к свободе. Многое, что было скрыто, становится очевидным. Это момент, когда каждый должен спросить себя: куда я иду, и зачем? Свет приходит в темноту, открываются истины, появляется тяга к приключениям, познанию и поиску вдохновения.

С 13 по 16 июня квадрат Урана с Марсом на фоне квадратуры Юпитера с Сатурном и Нептуном, как торнадо, сносящий все на своем пути: напряжение, неожиданные перемены, вызовы. Период, когда важно не вступать в конфликты и сохранять хладнокровие. Энергия требует выхода, возможны вспышки гнева, импульсивные действия, неприятные повороты в любви, финансах, в творчестве.

Реклама

17 июня в 11:36 с огненного поля битвы Марс уходит в знак Девы на 2 месяца: рациональное действие, методичность и внимание к деталям станут ключевыми. Обостряется внимание к деталям, здоровью, работе. Это перемена акцента: теперь меньше драмы, больше анализа, а значит жизнь упорядочивается. Хорошее время, чтобы провести профилактику, начать заниматься физкультурой или пройти курс лечения.

21 июня в 05:43 Солнце входит в знак Рака, а это и есть летнее солнцестояние — волшебный поворот года, день мощного обновления. Луна, управитель этой кардинальной точки года в этот день в знаке экзальтации — в Тельце, образует секстиль к Солнцу. День Силы и Света, но в небе продолжают греметь квадраты Юпитера с Сатурном и Нептуном — эмоциональный фон напряжён, даже если снаружи всё выглядит стабильно.

22 и 23 июня Солнце в напряженных аспектах с Сатурном и Нептуном: важно не поддаваться иллюзиям и держаться реальных целей. Эти дни могут принести испытания, разочарования, но также возможность стать взрослее. Что-то уйдет навсегда, но это и освободит место для нового.

24 и 25 июня Солнце в соединении с Юпитером благоприятствует развитию проектов, решения жизненно важных вопросов, интеграции за рубежом, карьерному возвышению. Кроме того, 24 июня формируется конфигурация аспектов «Перст Судьбы» с ретро Плутоном на вершине, и секстилем Марса с Юпитером в основании, которая подскажет ключевое направление ближайших нескольких месяцев.

Реклама

25 июня в 13:32 новолуние в Раке в соединении с Юпитером способствует зарождению мощных интуитивных намерений. Это мощный старт — духовный, эмоциональный, семейный. Новолуние, которое несет не только свет, но и рост. Прекрасное время для расширения, связанного с домом, близкими людьми, заботой, материнством, родом.

26 июня Солнце в Раке в секстиле с Марсом в Деве. Меркурий в этот день входит в знак Льва в 22:09. Мысли становятся ярче, яснее, увереннее, слова — пламенными, проявляется лидерство и харизма. Это дни, когда можно говорить во весь голос, выступать, презентовать, писать, вдохновлять других.

27 и 28 июня Меркурий во Льве в гармоничных аспектах к Сатурну и Нептуну, но в оппозиции к ретро Плутону. В эти дни правда прорывается наружу, также приходится защищать свою позицию. Слова могут менять реальность, но важно понимать: за любую силу и давление придется ответить.

Энергии июня 2025 года направляют нас к иному уровню осознанности. Это месяц, где напряжение, мудрость и чувства сплетаются в одно. От нас требуется зрелость, ясность и готовность отпустить старое — ведь впереди, за всеми бурями, маячит настоящая свобода.

Реклама