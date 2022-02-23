Что звезды нам пророчат: гороскоп на март 2022 года

Кроме того, что первая половина марта благоприятна для любовной сферы, еще и первая неделя марта идеально подходит для социальной деятельности, карьеры, материальных, денежных вопросов. Выплачиваются долги, поступают деньги на счета, одобряются кредиты. Планируйте максимум дел на период с 3 по 6 марта включительно.

2 марта 2022 - Новолуние в Рыбах в 19:35 по киевскому времени. Эмоций минимум в период Новолуния, что способствует правильным обдуманным решениям.

3 марта Венера, Марс и Плутон соединяются в Козероге, этот мощный аспект ощущается также 2 и 4 марта, хорошее время для серьезной работы, решения финансовых вопросов, вложения денег в долгосрочные проекты. Отличные дни для распределения прибыли, обсуждения сложившихся ситуаций с соучредителями, партнерами, а также для стратегического планирования и принятия ответственных решений по всем делам, касающихся общих ресурсов, кредитов, займов, долгов, наследства, раздела имущества.

5 марта Солнце соединяется с Юпитером в Рыбах, аспект дает невероятную энергию, вселяет оптимизм, веру в светлое будущее, стимулирует людей к расширению горизонтов и познанию мира. День подходит для решения юридических вопросов, обращения в государственные инстанции, административные органы, люди добрее в этот день, проявляют участие в делах друг друга.

6 марта, утром Венера и Марс входят в знак Водолея, этот аспект соединения гендерных планет создает благоприятный фон на первую половину марта. Романтика и вдохновение, помогает преодолеть творческий упадок и существенно улучшить настроение.

18 марта в 09:17 по киевскому времени Полнолуние в Деве, которое помогает обрести популярность, благодаря реальным делам и видимым практическим результатам.

20 марта Солнце переходит в знак Овна в 17:34 по киевскому времени, т.е наступает день Весеннее Равноденствие. Вечер 20 марта и утро 21 марта, ритуальное время для многих народов и религий мира. Природа пробуждается от зимнего сна, каждый человек чувствует прилив сил, усиливается желание любить, творить и созидать.

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ОВЕН

Ваше участие в общественных делах очень важно в течение всего месяца, т.к. люди вас готовы слушать и слышать. Возможно, не будет хватать времени на семью и отдых. Ваша активная жизненная позиция вдохновляет окружающих, благодаря этому удается нейтрализовать беспокойство партнеров и коллег. Вы легко занимаете лидерские позиции, продвигаете свои интересы, но только если они согласованы с коллективом. Очень продуктивный месяц, один из лучших в 2022 году, поэтому делайте все по максимуму.

ТЕЛЕЦ

Вы на виду, на вас обращают внимание, окружающие люди склонны оценивать ваш внешний вид, а также критиковать. Недоброжелатели могут провоцировать вас на конфликт и выносить его в публичную плоскость. Осторожно со словами и высказываниями, особенно на публике, т.к. легко можно угодить в скандал. Тщательно охраняйте то, что должно остаться в тайне – это касается отношений, денег, творческих проектов. Хороший месяц для семейных дел, любовных взаимоотношений, восстановление добрососедства.

БЛИЗНЕЦЫ

Обилие информации, большое количество контактов и поездок, делает месяц очень интересным и насыщенным разными событиями. Даже если случится то, что испортит настроение или поменяет планы – не паникуйте, ситуация быстро разрешится без потерь для вас. Благоприятное время для поиска работы, повышения профессиональной квалификации, в сфере партнерских взаимоотношений достигается баланс. Вторая и третья декада месяца более спокойна, внешняя активность идёт на убыль, но активизируется внутренняя жизнь.

РАК

Усваиваются пройденные уроки, анализируются прошлые события, собственные и чужие поступки – в результате достигается гармония. На работе спокойная атмосфера, по отношению к вам руководство очень лояльно, идет на уступки, поэтому можете воспользоваться этим периодом для того, чтобы улучшить условия труда. Практически все удается, получают развитие темы, которые были в состоянии застоя. Если вы занимаетесь творческой деятельностью, март – очень продуктивный период.

ЛЕВ

Активный период как для сферы личных, так деловых взаимоотношений. Возможно долгожданное продвижение в карьере, защита проекта, получение необходимых разрешений и сертификатов. Также, это месяц вдохновения, творческой деятельности, духовного роста. Следует внимательно прислушиваться к внутреннему голосу, интуиция быстрей подскажет правильный ход, чем сознательные и логические умозаключения. Будет интересно практически каждый день, будьте готовы к разного рода сюрпризам.

ДЕВА

До 10 марта – очень хорошее время для самых смелых проектов, важных дел, срочных работ. Во второй и третьей декаде месяца могут возникать противоречивые ситуации, которые мешают исполнению рабочих обязанностей, вызывают рассеянность и замедленность реакций. Все, что касается личной жизни, двусмысленных ситуаций во взаимоотношениях, благополучно проясняется и завершается к концу месяца. Проявляйте осторожность в денежных тратах – под влиянием импульса можете купить то, что абсолютно бесполезно.

ВЕСЫ

Месяц вдохновения, парадоксов и удивительных идей, усиливается чувствительность к окружающей среде, к мыслям и эмоциям других людей. Большинство вопросов связанных с социальной реализацией, будут благополучно решены. Больше общения с друзьями и единомышленниками, находясь среди приятных вам людей, вы найдете необходимые подсказки на ваши самые сложные вопросы. Открываются истинные причины происходящих событий, находятся ответы на давние нерешенные задачи.

СКОРПИОН

Складываются необычные обстояте6льства, которые способствует увеличению контактов, общительности, популярности. Возможно появление важной информации, влияющей на вас и ближайшее окружение. Благоприятное время для решения вопросов, связанных с деньгами, крупными покупками, страховками, налогами, завещаниями, совместными ресурсами. Усиливается интерес к мистике, тайнам, целительству, парапсихологии, религии, философии. В связи с этими темами, вы открываете для себя новые возможности.

СТРЕЛЕЦ

Хороший месяц для проведения обучающих мероприятий, зарубежных поездок, получения новых знаний. Активизируются творческие способности, из подсознания поднимается нужная информация. К вам часто обращаются за советом, повышается ваш авторитет. Март благоприятен для долгосрочного планирования, внедрения различных нововведений. Чтобы ни произошло, удается выйти из любой ситуации с наименьшими негативными последствиями, а скорее, даже с выгодой и пользой для себя.

КОЗЕРОГ

В личных взаимоотношениях наступает определенность, исчезают противоречия с деловыми партнерами. Период исследований, получения ответов на вопросы, плодотворной интеллектуальной деятельности. Все что касается поездок, получения документов, разрешений, удается значительно быстрее. Активизируются взаимоотношения с родственниками, появляется желание получить новые знания, познакомиться с единомышленниками, поучаствовать в конференциях и различных общественных мероприятиях.

ВОДОЛЕЙ

Поднимаются давние темы в отношениях, возникает необходимость выяснить то, о чем долгое время молчали. Возможно, многие Водолеи примут решение о совместном проживании с партнером, а может быть об оформлении брака. Март знаменован официальными союзами, новыми партнерскими отношениями, долгосрочными контрактами. Появляется осторожность, но также свойственна некоторая медлительность в принятии решений. Однако, практически исключаются ошибки, поэтому можно говорить о том, что март – благоприятный месяц.

РЫБЫ

Удается достичь порядка в делах, появляется упорство в работе и учебе, появляется уверенность в себе, даже некоторая самоуверенность. Может захотеться новых, ни к чему не обязывающих связей, при этом, велик риск сделать неверный выбор, из-за которого можно потерять существующие взаимоотношения. Усиливается способность к регенерации, восстановлению сил, а также склонность принимать волевые решения. Благополучно решаются вопросы, связанные с зарубежьем, юридическими делами.

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