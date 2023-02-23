Что звезды нам пророчат: гороскоп на март 2023 года

Март 2023 богат на астрологические события, в результате которых изменятся социальные порядки, политические и экономические тенденции, мироустройство в целом.

К концу месяца множество внутренних процессов становятся видимыми и понятными для всех, переходят во внешний план и в течение 2023-2024 г. изменят глобальный мир, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Мощные планетарные влияния будут формироваться, благодаря:

ингрессии Сатурна в знак Рыбы 7 марта;

весеннего равноденствия 20 марта в 23:24;

ингрессии Плутона в знак Водолея 23 марта.

Начинается март с соединения планет-благодетелей Юпитера и Венеры в знаке Овна, этот аспект будет способствовать позитивным изменениям в жизни многих людей. А в Водолее соединяются Меркурий и Сатурн и в комплексе планетарные энергии способствуют конструктивным переговорам, подписанию договоров, заключению сделок купли-продажи, наведению порядка в делах.

1 и 2 марта – благоприятные дни для публичных личностей, преподавателей, бизнесменов, спортсменов, военных (естественно, тех, кто защищает свое, а не нападает), а также всех, кто стремится действовать и расширять сферу своего влияния. Эти дни подходят для решения юридических вопросов, эмиграции, поиска защиты и покровительства, выстраивания взаимоотношений с иностранцами.

3 марта в 00:52 Меркурий входит в знак Рыбы, где имеет статус изгнания и падения. С этого дня чаще, чем обычно, возникает путаница в делах, теряются важные бумаги и документы, совершаются ошибки. Однако начинается благоприятный период для творческой деятельности, работников социальной сферы, психологов, врачей. Транзит Меркурия по Рыбам наполняет окружающее пространство миротворческой энергией, но люди становятся медлительнее и мечтательнее.

6 марта Солнце и Уран в гармоничном аспекте благоприятствует дружеским отношениям, проявлению индивидуальности, новым идеям. Неожиданно находятся решения по застоявшимся вопросам, проясняется запутанная ситуация.

7 марта – очень важный день. В 14:40 полнолуние в Деве, а в 15:34 по киевскому времени Сатурн входит в знак Рыбы. Можно ожидать кульминации по некоторым сюжетам: на внешнем плане, в сфере международных отношений, произойдет что-то значимое в ближайшие дни после полнолуния. Весь внутренний потенциал, который копился к этому времени, выходит наружу. Начинается установка нового геостратегического баланса.

11 марта гармоничные аспекты Венеры и Марса, а также Меркурия и Урана помогают строить личные и деловые взаимоотношения. Легче устранить конфликтные ситуации, прийти к компромиссу, договориться и совершить взаимовыгодные сделки, а также добавить в романтическую связь остроты и яркости.

16 марта – очень сложный и опасный день, негативный аспект между Венерой и Плутоном, а также Солнцем в соединении с Нептуном в напряженном аспекте с Марсом. Планетарные взаимодействия создадут особые, мощные энергетические потоки, давящие и разрушающие. Также следует быть осторожными и предусмотрительными за день до и после. Возможны драматические ситуации в любовной и финансовой сфере. Напряженное взаимодействие данных планет приводит к борьбе за власть на всех уровнях, публичным скандалам и другим неприятностям.

17 марта – не менее тяжелый день, чем предыдущий. Меркурий соединяется с Солнцем и Нептуном и образует напряженный аспект с Марсом, что добавляет сложностей во взаимоотношения между людьми, способствует срывам запланированных поездок, встреч, сделок. Многие столкнутся с тем, что в самый неподходящий момент выйдет из строя офисная техника, телефон или автомобиль. Самые сложные дни месяца – это 16 и 17 марта. Следует соблюдать осторожность на дорогах, не рисковать и как можно меньше находиться в людных местах. Немного снижает градус напряжения ингрессия Венеры в знак Тельца с 17 марта, где планета имеет статус управления.

18 марта гармоничный аспект Венера-Сатурн формирует благоприятную психологическую атмосферу, помогает решению финансовых вопросов, установлению долгосрочных взаимоотношений, оформлению официальных союзов, развитию партнерских связей и эффективных взаимовыгодных форм сотрудничества. С этого дня начинается благоприятный период для официального оформления брачных союзов и других партнерских отношений.

19 и 20 марта Солнце в гармоничном аспекте с Плутоном поможет правильно распорядиться благоприятными обстоятельствами этого дня и направить энергию на привлечение и использование различных ресурсов: трудовых, финансовых и материальных. 19 марта с 06:24 по киевскому времени Меркурий входит в знак Овна – с этого дня активизируется общение, быстрее принимаются решения и в целом жизнь ускоряется.

20 марта продолжаются положительные тенденции предыдущего дня. В 23:24 по киевскому времени Солнце входит в знак Овна, т.е. наступает весеннее равноденствие. В этот день свет и тьма разделяются поровну. В давние времена, когда не было календарей, весну определяли по Солнцу. Считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в природе: первый весенний гром, набухание почек на деревьях, буйное прорастание зелени. День весеннего равноденствия особо почитался и в языческой вере. Считалось, что в этот день в годичном круговороте весна, олицетворяющая собой оживление и возрождение природы, приходит на смену зиме.

21 марта новолуние в Овне в 19:23 станет поворотной точкой, после которой события будут развиваться невероятно быстро. Жизнь заиграет новыми красками! Начавшийся лунный месяц принесет кардинальные перемены многим людям, активная жизненная позиция будет способствовать появлению прекрасных перспектив. В один момент могут открыться все нужные двери.

23 марта в 14:14 по киевскому времени Плутон входит в знак Водолея, и грядущие перемены станут еще более очевидны. Важнейший день марта, то, что начнется в ближайшие месяцы, станет фундаментом на несколько десятилетий вперед. Это касается всего мира и перераспределение сфер влияния, т.е. полностью меняется привычная модель международных связей. Сформируется новое ядро держав, влияющих на развитие мировых процессов.

25 марта в 13:46 воинственный Марс входит в знак Рака почти на 2 месяца. В этом знаке Зодиака планета имеет слабый статус – падение. Транзит окажет сильное влияние на интенсивность ведения боевых действий. Произойдут изменения в военной ситуации, внешние обстоятельства будут способствовать постепенному завершению войны и освобождению оккупированных территорий. Начинается дипломатическая борьба, которая будет не менее агрессивная.

28 марта Меркурий и Юпитер соединяются в Овне, что благоприятствует зарубежным поездкам, юридическим делам, чтению лекций, посещению обучающих мероприятий. День будет насыщен яркими событиями, полным приятных эмоций и светлых идей.

30 марта Венера соединяется с Ураном в Тельце, обе планеты в сильных статусах. Аспект благоприятствует финансовым делам, инвестициям, преодолению финансовых проблем, благодаря новым подходам и применению оригинальных методик. Влияние этого аспекта распространяется также и на 31 марта. В любом случае завершение марта будет неожиданным и революционным. Общественное мнение, желания и настроения в эти дни будет иметь большое значение на развитие событий в следующем месяце.

Читайте также: