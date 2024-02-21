Что звезды нам пророчат: гороскоп на март 2024 года

Март относительно спокойный, по крайней мере, до солнечного затмения 25 марта. Весна – время любви, света и жизненной силы, пробуждения природы после зимнего сна. Романтические настроения и вера в лучшее будущее в марте помогают устоять в обстановке полной нестабильности

Начинается месяц с гармоничной связи между Солнцем и Юпитером 1 марта. Аспект позволяет последовательно расширять сферы своего влияния и достигать намеченных целей, однако, важно не забывать об умеренности и самоконтроле в этот день, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Напряженный аспект между Венерой и Ураном 2 и 3 марта создает атмосферу стресса и повышенной конфликтности. В отношениях партнеры стремятся избегать любых ограничений и могут с легкостью расстаться. Также это аспект любви с первого взгляда, усиливающий темпераментность и порывистость, но и дающий неразборчивость в связях и склонность к любовным авантюрам. Отношения с партнером по браку могут страдать от недоразумений, непонимания, неискренности или нечестности.

4 марта гармоничный аспект Меркурия с Ураном способствует решению вопросов нестандартным способом. Большое значение для достижения целей имеют дружественные, межгрупповые отношения. Благоприятный день для объединения людей в сообщества по интересам.

9 марта Уран в гармоничном аспекте с Солнцем, но напряжении с Марсом – энергии дня очень неспокойные, но, если действовать осторожно, то можно прийти к желаемому прямыми и короткими путями. Позитивное отношение к трудностям и проблемам позволяет использовать все шансы на успех, которых в этот день предостаточно.

10 марта Меркурий входит в знак Овна в 06:43, также в этот день новолуние в 21-м градусе Рыб в 11:00 по киевскому времени. Микс первичных первостихий – огня и воды, мужских и женских энергий, первого и последнего знаков Зодиака. Волнующий и яркий день. Что-то непременно заканчивается, после чего наступает новое начало.

Транзит Меркурия по знаку Овна ускоряет мыслительные процессы, пробуждает интерес к знаниям, способствует быстрому установлению контактов. Приостановившиеся сделки вновь возобновляются, интеллектуальная деятельность и другие процессы обретают живость и энергичность.

11 марта в 23:50 Венера входит в знак Рыбы, где имеет статус экзальтации. Вторая и третья декады месяца наполнены романтикой и любовными переживаниями. Транзит может дать сильное желание уйти от грубой действительности в мир фантазий. Это время продуктивной творческой деятельности, а также тайных романов, запоминающихся событий в сфере партнерства.

17 марта Солнце соединяется с Нептуном. Аспект связан с поиском лучших форм самовыражения. Но также дает психическую расслабленность, идеалистичность и мистичность восприятия окружающего мира. В этот день может проявиться способность чувствовать тонкие вибрации. Прекрасное время для самопознания и глубинного самоанализа. Эмоциональным людям может быть трудно отличить настоящее вдохновение от обманчивой проекции собственных бессознательных желаний. Их устремления противоречивы и многозначны, что создает сложности в деловой сфере.

20 марта в 05: 06 по киевскому времени Солнце пересекает первую кардинальную точку года – входит в знак Овна. Это и есть Весеннее Равноденствие, которое символизирует пробуждение жизненной энергии, а также начало астрономической весны и нового астрологического цикла.

21 марта Венера соединяется с Сатурном, что может создавать трудности в личной жизни и финансовой сфере. Аспект работает как "стоп-кран", заставляет отказаться от излишеств и маленьких жизненных радостей. Может возникнуть страх бедности, старости, острое желание уединиться. Реализация желаний откладывается на некоторое время. Проблемы возникают из-за сложности выражения чувств, теплоты по отношению к близким людям.

23 марта в 01:47 Марс входит в знак Рыбы и активизирует тайные дела, работу спецслужб. Ближайшие 1,5 – 2 месяца удается "уплывать" от сложностей, обороняться, выискивая слабые места в позиции соперников.

24 марта Венера и Юпитер в гармоничном аспекте. Планетарные взаимодействия способствуют творческому вдохновению, помогают преодолеть финансовые сложности, получить поддержку других людей и найти выход из сложных ситуаций. Прекрасный день для того, чтобы улучшить отношения с семьей и любимым человеком. Планеты-благодетели усиливают влияние друг друга, могут дать склонность к излишествам, которая может привести к серьезным недомоганиям и набору лишних килограммов.

Весенний коридор затмений открывает солнечное затмение 25 марта в знаке Весы в 17:42. Это важное астрологическое событие происходит сразу же после дня весеннего Равноденствия 20 марта, которое также оказывает огромное влияние на жизнь многих людей, целых государств.

Затмения весны 2024 активизируют тему международных соглашений, дипломатии, мирных переговоров и урегулирования военных конфликтов. После затменного периода, который закончится 8 апреля лунным затмением Овна, изменения на всех уровнях станут очевидными, решения будут приниматься легче и быстрее, но и "точка невозврата" к этому моменту уже пройдена. К исходному состоянию вернуться уже невозможно, а значит, придется действовать исходя из сложившихся реалий. Причем, касается это всех жизненных сфер и всех уровней.

Следует помнить о том, что затмения оказывают влияние на внешние события гораздо в большей степени, чем на жизнь отдельного человека. Однако, если коридор затмений задевает чувствительные точки личного гороскопа, то изменения, обусловленные влиянием затмений, будут судьбоносными. Главное правильно понять, какие подсказки посылает Вселенная, к чему подталкивает конкретного человека. Знание своей натальной карты помогает подготовиться к сложным периодам, а также не упустить счастливые шансы.

27 и 28 марта гармоничный аспект Венера-Уран усиливает воображение, может давать необычные видения, которые возбуждают страсть. Прекрасный день, чтобы дать глоток свежего воздуха уже давно устоявшимся взаимоотношениям. Подходящее время для дружеских встреч, проведения онлайн-мероприятий, коллективной работы над интернет-проектами.

В марте 2024 года легче привлечь внимание окружающих и донести до людей свои идеи. Индивидуальные достижения в этот период производят особенно сильное впечатление на окружающих. Оптимистический настрой и смелые действия ведут к признанию достоинств, успеху в делах и быстрому восхождению по социальной лестнице.

Читайте таже: