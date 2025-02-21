Что звезды нам пророчат: гороскоп на март 2025 года

Март 2025 – месяц больших перемен, для многих – начало нового пути. Затмения, а также ретроградные Меркурий и Венера, помогут пересмотреть свои цели и ориентиры. Нептун в Овне с 30 марта станет точкой перезагрузки для всего мирового сообщества.

Начало месяца проходит под сильным влиянием Венеры, которая разворачивается в ретроградное движение, что создает определенные сложности при установлении взаимоотношений и решении финансовых вопросов. Помните о том, что не всё, что кажется истиной, ею является – внутренние ощущения должны быть дополнены здравым смыслом, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

2 марта Нептун в соединении с Нептуном и Восходящим Лунным Узлом в Рыбах, а Солнце в напряжении с Юпитером – день размышлений, интуитивных озарений, завершения старых этапов. Возможны яркие сны, возникновение глубоких чувств, усиление эмпатии. Однако на внешнем плане, в социальной области жизни, в сфере международных взаимоотношений, препятствия возникают на каждом шагу.

3 марта в 11:04 (gmt+2) Меркурий входит в знак Овна, где и перейдет в ретроградное движение с 15 марта. Это время импульсивных решений, прямолинейности и необоснованных споров. Мысли работают быстро, но не всегда логично, возможны ошибки из-за поспешности.

5 марта Меркурий в гармоничном аспекте с Плутоном – это аспект глубокого мышления, проницательности и силы слова. Он даёт способность видеть суть вещей, убеждать, находить скрытые возможности. Хороший день для коллективных трансформаций через новые взгляды.

8 марта Солнце в гармоничном аспекте с Марсом благоприятствует профессиональной деятельности, построению карьеры, появлению новых амбиций и стремлений. Возможно, прошлое напомнит о себе, но это шанс разрешить старые вопросы.

12 марта Сатурн в соединении с Солнцем в Рыбах, а ретро Венера в соединении с Меркурием в Овне. Эти аспекты дают чувство ответственности, глубокую сосредоточенность и осознание границ. День духовного взросления, самоанализа и осознания долгов перед собой и миром. Столкновение с реальностью заставит принять важное решение или завершить нечто значимое. Это день, когда проявляется кармическая зрелость, осознание своих истинных целей и отказ от иллюзий. Благоприятное время для построения долгосрочных стратегий и осознанных решений.

14 марта в 08:58 (gmt+2) произойдет Лунное затмение в Деве, а Солнце образует гармоничный аспект с Ураном. Возможны встречи с людьми, с которыми связаны незавершённые эмоции. А также возвращение старых чувств, желание обсудить прошлые отношения. Переосмысление финансовых решений и рабочих обязанностей, возврат к старым договорённостям.

С 15 марта по 7 апреля период ретроградного движения Меркурия в знаках Овна и Рыбы. В этот период возникают недоразумения в общении, особенно в деловых переговорах, при отправке документов и писем. Путешествия могут сопровождаться задержками и изменениями в расписании. Проблемы с техникой и электроникой, такие как сбои в работе компьютеров и телефонов, при ретро Меркурии – обычное явление.

20 марта в 11:02 (gmt+2) Солнце входит в знак Овна, пробуждая внутренний огонь и жизненную энергию. Это момент Весеннего Равноденствия – начало нового астрологического года в коридоре затмений 14 – 29 марта. Особый оттенок этому событию придает то, что Меркурий и Венера ретроградны, а это значит, что многие темы прошлого года переходят с нами в новый астрологический цикл.

22 марта ретро Венера в гармоничном аспекте с Плутоном может дать приятные финансовые и материальные неожиданности, например, возврат долгов или подарок. Могут произойти неожиданные встречи с бывшими партнерами или друзьями.

23 марта в 03:08 начинается новый цикл Венеры в знаке Овна, который продлится 1,5 года. А Солнце в гармоничном аспекте с Плутоном. 23 и 24 марта – энергетически сильные дни, многое проясняется, процессы развиваются быстрее и гармоничнее. Прошлые чувства возвращаются, взаимоотношения стабилизируются.

24 марта в 21:48 начинается новый 4-х месячный цикл Меркурия в Овне. Будьте готовы к изменениям и неожиданным событиям. На первый план выходят очень важные вопросы, которые долго не разрешались. Возможны ограничения, требующие терпения, но они приведут к росту уже во второй половине апреля. Новые циклы Венеры и Меркурия в знаке Овна разжигают огонь забытых эмоций, старых привязанностей и незавершённых разговоров.

25 марта ретро Меркурий в гармоничном аспекте с Плутоном. День, когда реальность проверяет нас на психологическую устойчивость, а прошлое даёт о себе знать. Важно не бежать от ответственности, принимать осознанные решения и не поддаваться импульсивным чувствам. Пройдете проверку, выдержите внешнее давление – вам откроются новые дороги.

27 марта в 10:40 ретро Венера возвращается в знак Рыбы, отправляясь в путешествие по глубинам подсознания. Остерегайтесь иллюзий по вопросам финансов и взаимоотношений! Также, в этот день негативная кармическая точка – Черная Луна (Лилит) в 02:31 на 9 месяцев входит в знак Скорпиона. У Скорпионов и Тельцов начинается сложный кармический период.

29 марта в 12:47 (gmt+2) Солнечное затмение в знаке войны, лидерства и новых путей – в Овне. Оно задаст тон на ближайшие полгода, открывая новые перспективы и обнуляя старые пути. Возможны неожиданные развязки ситуаций, которые тянулись предыдущие 6 месяцев.

30 марта в 04:18 ретро Меркурий возвращается в знак Рыбы и провоцирует неожиданные контакты, признания или новости из прошлого. Это период глубоких откровений. Хорошее время для исследований и раскрытия тайн.

Важнейший транзит марта – 30 марта в 14:00 ингрессия Нептуна в знак Овна принесет кульминацию в важных вопросах и свежие новаторские энергии. Люди станут более амбициозными и готовы к изменению своих идеалов и целей. Многие осознают, что пора отпустить прошлое и навести порядок в своей жизни. Нептун в Овне может усилить стремление к экспансии и расширению идеологий. Скрытые процессы, закулисные игры, тайны, становятся достоянием общественности.

Март – месяц переходов, судьбоносных перемен, глубоких осознаний и новой энергии. Затмения откроют кармические двери, ретро Меркурий научит смотреть глубже. Весеннее равноденствие пробудит огонь Овна, давая импульс к обновлению. Этот период также может стимулировать поиски духовного роста и личностного развития.

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