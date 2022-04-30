Что звезды нам пророчат: гороскоп на 2-8 мая 2022 года

Неделя полностью попадает в коридор затмений, но это не значит, что нужно каждый день ждать чего-то плохого. Придерживаясь некоторых рекомендаций, вы сможете обойти острые углы, а также избежать потенциальных неприятностей.

Со 2 по 28 мая Венера движется по Овну, что создаст яркий и активный энергетический фон месяца. Для личной жизни время не очень благоприятное, т.к. часто люди больше ориентированы на себя и свои желания, забывая о партнере. Используйте данную небом энергию в мирных целях – и все сложится хорошо! Впереди немного хаотичный, но в целом позитивный месяц.

Влияния планет на этой неделе способствуют появлению новых установок, внутренних импульсов, которые заставляют пересмотреть свои жизненные цели. Подходящее время для того, чтобы связать свое сознание с подсознанием, правильно оценить свою эмоциональную природу и свои реакции. Это откроет доступ к накопленной в подсознании информации.

Вероятны позитивные изменения на уровне государства или в больших городах, что вселяет спокойствие, надежду и веру в светлое будущее. Самостоятельная работа более предпочтительна - никто не раздражает, поэтому все получается. По результатам этого дня можно получить продвижение в профессиональной сфере.

В коридор затмений всегда поднимаются кармические темы. В весенний сезон (30 апреля – 16 мая) особенно выражены семейные темы, вопросы места жительства, взаимоотношения с родителями. По знаку Рак движется кармическая негативная точка Черная Луна, поэтому могут проявиться родовые проблемы, возникнуть сложные семейные ситуации, которые необходимо разбирать сейчас и не откладывать на потом.

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ОВЕН

Хорошее время для того, чтобы отправиться в поездку, получить необходимую консультацию, организовать доставку товара. Если дела не терпят отлагательств, то неделя подходит для решения финансовых вопросов, имущественных дел, поиска спонсоров и покровителей. Планетарные энергии благоприятствуют решению вопросов, связанных с местом жительства, домом, семьей. Можете вплотную приблизиться к реализации замыслов, однако не стоит ставить перед собой труднодостижимые задачи на ближайшее время.

ТЕЛЕЦ

Можете чувствовать себя не очень хорошо, т.к. мысли приобретают эмоциональную окраску. Склонны реагировать очень чувствительно на замечания и критику в свой адрес. В течение недели могут произойти совершенно непредсказуемые события, окружающая атмосфера часто тревожная, возможны встречи с агрессивными людьми. Тем не менее вы получаете ценный опыт, придающий вам уверенность. Сложные ситуации заставляют действовать решительно, честно и бесстрашно следовать своему пути.

БЛИЗНЕЦЫ

Упорство и стремление к независимости мешает вашей коммуникабельности, а также взаимопониманию с родными и близкими людьми. Вы можете оказаться в ситуациях, порой опасных или кризисных, но результат их будет положительный. Хотя тревога и волнение будут с вами практически каждый день. По странному стечению обстоятельств может произойти то, чего даже не могли бы предположить теоретически. Могут возникнуть глубокие, интенсивные чувства, сильная привязанность к необычному человеку.

РАК

Сложная неделя, может присутствовать ощущение, будто бы тяжесть лежит на плечах, особенно для тех, кто находится за рубежом. Ни на кого не надейтесь, если хотите получить хороший результат, сделайте все самостоятельно. Сейчас не время отдыхать, в течение этой недели можно кардинально поменять свою жизнь, если собрать все свои внутренние резервы, сделать рывок вперед несмотря на боль. Может появиться тоска по родителям - их жизненные сценарии могут проиграться в вашей жизни.

ЛЕВ

Можете переживать очень глубокие эмоциональные состояния, которые способствуют расширениям по всем направлениям и новым познаниям. В вашем окружении много суеты, каждый показывает свое истинное лицо, но ваша задача посмотреть объективно на происходящее и подсказать выход, помочь найти верное решение. Возможен сбой планов из-за неправильных решений и действий другого человека. Хорошее время для избавления от старого, для обновлений в сфере взаимоотношений разговоров о том, как они будут развиваться дальше.

ДЕВА

Неделя интересных знакомств, нестандартных ситуаций, творческих озарений. Повтор ключевых событий из прошлого меняет привычный жизненный уклад. В личных отношениях все развивается стремительно, однако велика вероятность возникновения неразрешимых противоречий. Старайтесь избегать выяснения отношений и принятия окончательных решений, связанных с семьей, любовью, романтикой. Взвешенные решения и обдуманные действия приведут к желаемым результатам, может быть, и не так быстро, как хотелось бы.

ВЕСЫ

Велика вероятность сделать неправильный выбор или оказаться под влиянием хитрого, корыстного человека. Импульсивность, идеализм, непрактичность, часто сопутствуют вам в работе на этой неделе, а это приводит к ненужным затратам энергии на дело, которое потом окажется неинтересным или неприбыльным. Могут возникнуть сложности в общественной жизни, во взаимоотношениях с зарубежными партнерами. Постоянно меняющиеся социальные обстоятельства способствуют увеличению обязанностей.

СКОРПИОН

В основном формируется база для положительных изменений во всех жизненных сферах. Обстоятельства помогают раскрыть творческие способности, определиться со сферой деятельности. Однако будьте внимательны к мелочам, т.к. сейчас легко вдохновляетесь неясными идеями. Эмоциональная атмосфера неспокойная, но вы в состоянии привести окружающих в норму. Отнеситесь с сочувствием и с пониманием к другим людям, обсудите их проблемы и попробуйте их вместе решить – вы тоже получите пользу от этого.

СТРЕЛЕЦ

Требуется максимальная концентрация своих ресурсов (интеллектуальных, материальных, физических), для того чтобы добиться желаемого результата в любом деле. В этом случае вы можете не опасаться досадных обстоятельств и оказаться в плюсе даже в самых сложных производственных или партнерских взаимоотношениях. В личной сфере возможны положительные перемены – счастливые обновления в давних отношениях или новые романтические знакомства или приятные встречи, которые могут перерасти в серьезную связь.

КОЗЕРОГ

Приходится отказываться от устарелых форм поведения и привычек, которые для вас были равнозначны безопасности и надежности. В качестве стимула к действиям может быть появление успешного и сильного соперника. Вас может беспокоить, что все идет чересчур медленно, люди недоверчивы, долго сомневаются и взвешивают каждый шаг. Разногласия и препятствия, с которыми вы столкнетесь, в конце концов приведет к улучшению понимания индивидуальных потребностей всех участников, а также определению и корректировке общих целей.

ВОДОЛЕЙ

Используйте каждую возможность, чтобы заявить о себе в профессиональной сфере, в творческой деятельности, в области информационных технологий и коммуникаций. Противоположное мнение окружающих может оказать стимулирующее воздействие и поможет вам яснее определить собственные позиции. Партнерство, прочие союзы и совместные предприятия, в которых вы участвуете, могут быть подпорчены противоречивыми взглядами и конфликтами. Если же вы случайно окажетесь в неприятной ситуации, она окончится для вас благополучно.

РЫБЫ

Время переоценки ценностей, появляется масса неотложных дел. Это подходящий период для того, чтобы взглянуть на оборотную сторону медали, когда речь идет о сделках с окружающими. Под влиянием сложившихся обстоятельств, может быть обнаружена несостоятельность того или иного работающего проекта. Выявляются подводные камни, но вы сможете самоорганизоваться, привлечь людей на свою сторону и вместе сделать общее полезное дело. Стабилизация возможна практически во всех жизненных областях, но необходимо работать.

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