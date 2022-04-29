Что звезды нам пророчат: гороскоп на май 2022 года

Что звезды нам пророчат: гороскоп на май 2022 года

Большинство планетарных аспектов месяца несут в себе положительные энергии, смягчают непростой фон коридора затмений 30 апреля – 16 мая 2022. Но, чтобы воспользоваться гармоничными планетарными влияниями, требуется способность критически мыслить, приложение усилий и целенаправленная работа.

2 мая в 19:11 по киевскому времени Венера из знака экзальтации перейдет в знак своего изгнания – в Овен до 28 мая. Транзит определит фон месяца - напряжение в сфере личных и деловых взаимоотношений.

3-8 мая - самые эффективные дни месяца для решения большинства вопросов, кроме выяснения любовных взаимоотношений. Происходят позитивные изменения на внешнем уровне. Подходящее время для решения финансовых, имущественных дел, поиска спонсоров и покровителей. Также благоприятный период для людей, находящихся вдали от Родины.

9 мая – срединная точка между затмениями, это время значимых событий, непредсказуемых поворотов, кардинальных перемен. День тревожный, может произойти все что угодно, в том числе и самое неприятное. Тем более 9 мая Меркурий стационарный с поворотом в ретроградное движение. Для многих людей начинается период сложностей, простоев, отмен. С 10 мая по 3 июня включительно Меркурий в ретрофазе - начинается в Близнецах, заканчивается в Тельце.

С 11 мая по 27 октября 2022 - транзит Юпитера по Овну, отличное время для начинаний и расширения работающих предприятий. Вторая декада мая принесет кардинальные перемены.

С 12 по 14 мая соединение Солнца с Северным Лунным Узлом, эта фиктивная точка символизирует будущее. Солнце также связано с понятием жизни, счастья, просветления. Это соединение притягивает счастье, как следствие самоотверженного исполнения долга на благо других в более ранний период.

15 мая возможно повторение ошибок, сожаления о том, что не воспользовались вовремя благоприятными возможностями.

16 мая лунное затмение в 07:11 в Скорпионе закроет коридор затмений, однако его влияние будет продолжаться как минимум еще 6 месяцев (до осеннего коридора затмений).

18 мая соединение Марса и Нептуна в Рыбах создает благоприятный фон, притягательную силу. Деятельностью управляют подсознательные импульсы, но это может привести к непредсказуемым результатам. Поступки скрываются до определенного времени, появляется тяга к секретам, дела покрыты налетом тайны. Благоприятный период для волонтерских движений и общественных фондов.

19 – 20 мая благоприятные дни. Но следует учитывать влияние ретро-Меркурия на все процессы, т.к. в этот период замедляется ход событий, прошлое напоминает о себе, поэтому есть шанс исправить ошибки и повернуть ход событий в нужном направлении.

С 21 мая Солнце в Близнецах переходит в этот знак в 02:23 и соединяется с ретро-Меркурием. День связан с изменениями привычного и устоявшегося жизненного уклада.

22 и 23 мая важные дни - начатые дела будут иметь продолжение в первой половине 2023 года. 23 мая Меркурий на ретрофазе возвращается в знак Тельца, поднимает финансовые темы. Возможно решение затянувшихся вопросов с зарубежными партнерами.

С 25 мая Марс в Овне, в знаке своего владения, это особая, мощная энергия. 25 мая повторяется гармоничный аспект – Меркурий в Плутоне, его действие ощущается также и 26 мая. Первый раз был в конце апреля 2022, а сейчас возвращает к темам того периода. Большая вероятность благополучного их разрешения.

27 мая напряженный день - желания не соответствуют возможностям. Вполне возможны драматические выяснения взаимоотношений, проблемы во всех сферах, касающихся общих ресурсов, совместного владения имуществом.

28 мая в 17:47 Венера входит в знак своего управления – в Телец, с этого дня формируются благоприятные обстоятельства для решения финансовых вопросов, сферы личных и деловых взаимоотношений.

29 мая соединение Марса и Юпитера в Овне, позитивные энергии начинаний, расширений распространяются также и на 30 апреля - день Новолуния в Близнецах.

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ОВЕН

Месяц благоприятный, становитесь более энергичными, решительными и деятельными. В вас пробуждается дух борьбы и соперничества, вы способны вдохновить окружающих на важные, масштабные дела. Для мужчин более благоприятна третья декада месяца, в этот период на первый план выходят истинные мужские ценности.

ТЕЛЕЦ

Пробуждается инстинкт выживания и продолжение рода. Возрастает уверенность в себе, проявляется инстинкт завоевателя независимо от пола. Благоприятные возможности для того, чтобы завоевать свое место под солнцем и доказать свое право на него. Практически в любой ситуации удается выйти победителем или как минимум, получить пользу.

БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятный период в первой декаде месяца, удается продвинуть свои интересы. Позже – период остановок, промедлений, сложностей и препятствий. Старайтесь использовать любую возможность, чтобы продемонстрировать свою силу и умение, вначале месяца смело включайтесь в дела, за которые в другое время не стали браться.

РАК

Жизнь меняется, вы в нескольких шагах от того, чтобы получить возможности стать более успешным и счастливым человеком. Каждые 6 месяцев ваш управитель – Луна участвует в важном трансформационном астрологическом событии – затмениях. Май для вас – важнейший месяц 2022 года. Не держитесь за старое, отказывайтесь от того, что больше не приносит пользы.

ЛЕВ

Энергия ищет выхода, и, если не находит его, это может выливаться в конфликты с окружающими. Ваше стремление получить все как можно быстрее не может быть реализовано в этом месяце. Более того, спешка сейчас может привести к разрушительным результатам потом. В мае вы создаете фундамент будущих успехов, а результаты получите уже летом 2022.

ДЕВА

Отсутствие логики в происходящем вокруг может приводить вас в смятение и смущение. Все не по плану, все не так, как хотелось бы. Необходимость ожидания приводит вас в неистовство, но если вы предпримите действия, чтобы ускорить процессы или навести порядок, то велик риск вернуться на несколько этапов назад.

ВЕСЫ

Сложно сдерживать свои порывы, много раздражающих факторов вокруг. По тем или иным причинам, часто не зависящими от вас или от партнеров, срываются встречи, ранее согласованные проекты и одобренные предложения пересматриваются и корректируются. Лучше отложить до июня важные разговоры с любимым человеком.

СКОРПИОН

Месяц насыщен событиями, в основном связанными с реорганизацией производства, перераспределением ресурсов и, возможно, сменой руководства в той структуре или организации, в которой вы работаете. Может возникнуть желание начать собственный бизнес, закрыть предприятие или уволить сотрудников, но в мае лучше воздержитесь от таких кардинальных решений.

СТРЕЛЕЦ

Противоположное мнение или даже враждебная позиция окружающих может оказать стимулирующее воздействие и поможет вам яснее определить собственные позиции. Это подходящий период для того, чтобы взглянуть на оборотную сторону медали, когда речь идет о сделках с окружающими, даже если вы не в силах согласиться или примириться с их мнением.

КОЗЕРОГ

Партнерство, прочие союзы и совместные предприятия, в которых вы участвуете, могут быть подпорчены противоречивыми взглядами и другими конфликтами. Стремление разрешить разногласия столкнется со значительными препятствиями, но, в конце концов, приведет к улучшению понимания индивидуальных потребностей, а также определению и корректировке общих целей.

ВОДОЛЕЙ

Сложно вначале месяца, но потом удается сконцентрироваться, выбрать правильный вектор и идти по нему. Во второй половине месяца окружающая среда благоприятствует развитию социальных и межкультурных связей, прекрасное время для того, чтобы возобновить давние контакты, а может быть личные или деловые взаимоотношения.

РЫБЫ

В это время становитесь более нетерпеливыми, самолюбивыми, чем можете спровоцировать агрессию со стороны окружающих. В любовной сфере много неожиданностей, осознаний и в результате, ситуация в личной жизни кардинально меняется. Скучно не будет, возможны сюрпризы от бывших партнеров, но с принятием решений лучше не торопиться.

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