Что звезды нам пророчат: гороскоп на май 2023 года

Месяц май на латыни был назван в честь греческой богини Майи – Maius – матери бога торговли, хитрости и красноречия – Меркурия. Она отождествлялась с римской богиней обольщения, плодородия и обновления природы – Bona Dea (Добрая Богиня), кормилицей, покровительницей женщин. Поэтому май – это месяц цветов и любви, а также первых гроз и первых жарких дней. Древние славяне именовали май – травник, или травень, в природе в это время все расцветает, обновляется.

В мае начинается новый социальный цикл – 16 мая Юпитер переходит в знак Тельца до конца мая 2024 года. Предыдущее перемещение планеты по этому знаку продолжалось с июня 2011 до июля 2012 года. Особенно благоприятен этот транзит для представителей знаков стихии Земли: Телец, Дева, Козерог. Юпитер в Тельце связан с материальными достижениями, повышением уровня комфорта в своей жизни, созданием фундамента.

2 мая аспект соединения Солнца и ретроградного Меркурия и этот день является началом нового цикла этой планеты, что связано с переосмыслением, осознанием происходящего, рассмотрением текущих вопросов на новом витке, при новых обстоятельствах.

4 мая напряжение между Венерой и Нептуном способствует увеличению количеству стрессовых ситуаций и нервных расстройств из-за невозможности получить желаемое. Также день связан с любовными разочарованиями, обманами со стороны партнера, недовольством своей внешностью.

5 мая лунное затмение в Скорпионе в 20:23 в 15-м градусе этого знака Зодиака. А это значит, что Скорпионы, Тельцы, Львы и Водолеи, особенно рожденные во второй декаде зодиакального месяца, в первую очередь ощутят сложные энергии этого затмения. В этот день гармоничный аспект планет-благодетелей – Венеры и Юпитера, что немного сглаживает силу трансформаций. Однако возможны разного рода неожиданности на всех уровнях, т.к. Уран в соединении с Солнцем, соответственно, в оппозиции к полной Луне. Из подсознания поднимаются страхи и комплексы, заставляя людей с ними бороться и обновляться изнутри, преобразовывать себя и окружающее пространство. Количество нервных расстройств и нервных срывов значительно увеличится в этот день.

7 мая в 17:25 Венера входит в знак Рака, приносит потребность в чувственных взаимоотношениях, желание иметь семью, привнести романтику в свою жизнь. Это время взаимопонимания и душевного комфорта для Раков, Скорпионов и Рыб. Продолжится транзит до 5 июня.

9 мая Солнце и Уран соединяются в Тельце – этот аспект может дать миру что-то новое. А как события этого дня повлияют на людей, зависит от личных гороскопов, готовности идти навстречу прогрессу, познавать и развиваться. Привязки к старому и привычному отбрасывают на несколько этапов назад, поэтому необходимо сделать решительный шаг в будущее, если хотите быть в потоке, а не на обочине жизни.

11 и 12 мая гармоничный аспект Сатурн – ретро-Меркурий, помогающий навести порядок в делах, структурировать свои мысли, находить ошибки и своевременно их устранять. Такой аспект был 5 апреля, поэтому события первой декады прошлого месяца могут потребовать от вас внимания. Именно во второй декаде мая давние дела можно благополучно завершить.

13 мая на небе формируется благоприятная конфигурация планет: Сатурн – ретро-Меркурий – Венера, что значительно увеличивает шансы на успех в любой жизненной сфере. Но для того, чтобы получить желаемое, необходимо действовать, т.е. подключать благостную энергию этой планетарной комбинации. Не зря говорят, что смелым людям судьба помогает!

15 мая заканчивается период ретроградности Меркурия. В этот день гармоничный аспект Нептуна и Марса в Раке способствует низкой активности, лени, безучастности к происходящему. Но в этот день творческие люди обретают вдохновение, появляются высокохудожественные замыслы, приходит понимание форм их реализации.

16 мая планета стационарна с поворотом в директное движение. Эта фаза длится около суток и дарит высокую интенсивность вовлеченности в текущие процессы. С 17 мая жизнь ускоряется, появляются новые идеи, а импульсивность и напор уступают место внимательному обсуждению.

16 мая в 20:20 по киевскому времени Юпитер входит в знак Тельца и задает новые социальные ритмы – менее беспокойные, по сравнению с предыдущим годом. Меняются условия жизни, общественные настроения, желания людей. Это время "заземления", финансовой стабилизации, обретения некоторой стабильности, снижения агрессии, стремления к обретению опоры под ногами.

17 мая напряжение Юпитер-Плутон дает социальные волнения, дискомфорт, т.к. приходится многое менять в жизни. Смена этапов всегда сопровождается неудобствами, т.к. приходится подстраиваться под новые реалии. Влияние этого аспекта будет ощущаться до конца мая, постепенно затихая. Но в это время необходимо бороться за свое будущее, смело двигаться навстречу новому, использовать эту мощную энергию для реальных действий.

18 мая гармоничный аспект Солнце-Нептун и Меркурий-Сатурн. Энергетический потенциал дня связан с материальным осуществлением, жизнеутверждением, получением хороших результатов. Благоприятен для воплощения задуманного, предпринятия конкретных шагов в направлении реализации целей.

19 мая в 18:53 новолуние в Тельце сбрасывает сложные программы предыдущего лунного месяца. С этого дня будут легче решать вопросы и делать правильные выбор. Новолуние в спокойном, уверенном в себе Тельце связано с материальным благополучием, позитивными ожиданиями и переменами к лучшему.

20 мая формируется гармоничный аспект Солнце-Марс, но так и не происходит, потому что в 18:32 Марс переходит в знак Льва, а Солнце остается еще в Тельце. Не следует что-либо начинать в этот день, иначе в процессе развития дела будете сталкиваться с постоянными срывами планов.

21 мая - очень сильный день: в 10:09 Cолнце входит в знак Близнецы и формирует интересную конфигурацию планет "Полуповозка" с Марсом и Плутоном. Такие взаимодействия планет дают масштабные события, влияют на течение мировых процессов. Коллективная конфигурация планет способствует повышению социальной активности, побуждает людей к действию.

22 и 23 мая напряженный аспект Марс-Юпитер на фоне активных планетарных влияний конфигурации "Полуповозка" усиливает стремление к борьбе, как на внешнем, так и на внутреннем уровне. Неоднозначные дни, нервные, сопровождающиеся профессиональными проблемами. Возможны громкие скандалы или заявления на государственном уровне, политические преобразования. Люди, обладающие властью и деньгами, руководители, управленцы в первую очередь подвержены сложным энергиям в ближайшие несколько дней.

26 мая гармоничный аспект Венера-Уран положительно влияет на решение имущественных и денежных вопросов, дает награду по заслугам. Хороший день для начинаний, поиска работы, переезда, обустройства на новом месте. Друзья и единомышленники приходят на помощь в случае необходимости.

28 мая напряженный аспект Солнце-Сатурн генерирует агрессивные энергии, формирует некомфортные условия, создает препятствия. Этот аспект требует серьезного отношения к закону и порядку, нормам и правилам. Административные правонарушения повлекут за собой огромные неприятности.

В последние дни мая Юпитер соединяется с восходящим Лунным Узлом в Тельце активизирует общественные процессы, благоприятствует карьерному возвышению, долгосрочному планированию.

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