Что звезды нам пророчат: гороскоп на май 2025 года

Гороскоп на май 2025 года / © Associated Press

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Этот период насыщен астрологическими событиями, которые могут изменить привычное течение жизни. Возможны непредсказуемые резкие изменения в геополитике, глубокие кармические развязки, смена стратегий на международной арене, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

5 мая — секстиль Меркурия и Юпитера открывает дверь для удачных переговоров, дальновидных идей и важных решений. Это хорошее время для обучения, расширения кругозора и планирования будущего, а также дальних поездок и важных переговоров.

6 мая — секстиль Венеры и ретро Плутона поднимает на поверхность глубинные чувства и трансформирует наши представления о любви, близости и ценности отношений. Это аспект эмоционального возрождения, осознаний в любви и финансах.

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С 10 мая 15:15 (gmt+3) Меркурий входит в основательный и практичный знак Тельца. Мы начинаем мыслить более прагматично, не торопясь, но основательно. Идеи требуют вынашивания, а решения — устойчивости. Однако 12 мая — квадрат Меркурия с ретро Плутоном может вскрыть неприятную информацию, принести напряженные разговоры, особенно в сфере финансов или контроля.

12 мая 19:56 (gmt+3) — Полнолуние в Скорпионе: момент эмоциональной и энергетической кульминации, требует честности и проработки глубоких психологических тем. Это магическое и мощное полнолуние завершает глубокие процессы, начатые еще в апреле. Энергии Скорпиона призывают к эмоциональной честности, прощанию с прошлым и внутренней трансформации.

Полнолуние в Скорпионе — это сакральное погружение в глубины бессознательного. В этот день активизируются мистические потоки, тайные знания и интуитивные озарения. Скорпион — знак трансформации, и его энергия помогает сбросить старую кожу, выйти за пределы привычных ограничений и обрести новый уровень осознания.

Сильная кармическая развилка нас ожидает в середине месяца. Многие столкнутся с необходимостью выбора нового пути. Тау-квадрат Юпитера с Лунными Узлами (13 — 17 мая) усиливает внутренние и внешние конфликты между желанием роста и необходимостью следовать судьбоносному пути. Может присутствовать ощущение, что Вселенная ставит перед нами важный выбор.

17 мая соединение Солнца с Ураном, как символ внезапных инсайтов, озарений, свободы. Это день, когда можно вырваться из рутины и ощутить настоящую свежесть перемен. Но это и день внезапных перемен, освобождения от ограничений, неожиданных идей.

18 мая квадрат Меркурия с Марсом может принести конфликты, вплоть до физического выяснения отношений, разрушающие вспышки гнева или спешку в делах. Важно не торопиться, а сначала подумать. День провокаций и необходимости отстаивать свои интересы.

С 20 по 23 мая Венера и Марс в гармоничном аспекте — огненном тригоне — это дни естественного взаимодействия женских и мужских энергий. Взаимопонимание, флирт, романтика, страсть — всё возможно! Особенно 22 мая, когда аспект достигает пика. Идеальный период для сближения, творчества и оживления отношений.

20 мая в 21:55 (gmt+3) Солнце на месяц входит в знак Близнецы. С этого дня в нашей жизни появляется больше общения, легкости, интереса к новым знаниям. Идеи летают в воздухе — важно их не пропустить и поймать вдохновение!

22 и 23 мая Солнце образует позитивные аспекты с Нептуном и ретро Плутоном, что помогает объединить мечты с силой воли и осуществить переход на новый уровень развития. Эти аспекты активируют глубинные процессы души, позволяя прикоснуться к сакральному знанию, скрытым истинам и энергетическому пробуждению. Плутон символизирует мистическую смерть и возрождение, а тригон с Солнцем даёт возможность мягко и осознанно пройти через этот процесс.

25 мая самый важный день месяца: Сатурн входит в Овна: важные структурные перемены, начало долгосрочного цикла осознания личных границ и ответственности. В мире возможны кардинальные перемены, связанные с появлением новых лидеров, реорганизацией старых систем и структур, а также военными конфликтами. Также в этот день Меркурий соединяется с Ураном и приносит неожиданные новости, гениальные идеи, нестандартные новости и повороты в интеллектуальной сфере.

26 мая 04:00 (gmt+3) Меркурий входит в Близнецы и сразу образует секстили с Сатурном и Нептуном: блестящий момент для обучения, творческих начинаний и чётких решений. Логика встречается с интуицией, что благоприятствует принятию осознанных решений.

27 мая 06:02 (gmt+3) новолуние в Близнецах — это момент ментального перезапуска. Идеальное время для новых проектов, начала обучения, общения, создания контента. Также в этот день Меркурий в гармоничном аспекте с ретро Плутоном даёт силу словам, способность влиять и видеть суть вещей.

30 мая Солнце соединяется с Меркурием — день, когда свет разума и воля усиливают друг друга. Отлично подходит для важных переговоров, подписания документов, начала обучения, написания книг или выступлений. Аспект способствует интеллектуальной активности и осознанной перезагрузке по всем сферам.

Основной итог мая — это смена энергий: от плавности и гибкости к динамике — переход Сатурна в Овен означает движение из глубины к мобильности. Благоприятный месяц для того, чтобы укреплять материальную основу.

Май будет наполнен и глубинными мистическими процессами, связанными с кармическими развязками и пробуждением осознания. Тау-квадрат Юпитера с Лунными Узлами во второй декаде мая активизирует судьбоносные события и раскрытие ключевых тем души. Все вокруг подталкивает к осознанию истинного предназначения и выходу из кармических кругов, к познанию тайных глубин психики.

Обращайте внимание на случайные идеи и знаки, которые приходят в эти дни — возможно, это послания, ведущие к осознанию и изменениям. Это время подходит для медитаций, работы с внутренними страхами и поисков ответов на важные вопросы.

Май 2025 года — это месяц активных изменений, интеллектуального расширения и проработки глубинных тем. Напряжённые аспекты дают вызовы, а гармоничные — поддержку для осознания своих истинных целей. Этот период завершается новолунием в Близнецах, открывая путь к новым знаниям, общению и идеям в июне.