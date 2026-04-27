Что звезды нам пророчат: гороскоп на май 2026 года

Первое, скорпионье, поднимает глубинные процессы и заставляет смотреть туда, куда обычно не хочется. Второе, стрельцовское, завершает месяц на высокой ноте, соединяясь с Лилит и высвечивая сложнейшие темы, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Уже 1 мая нас встречает полнолуние в Скорпионе. Оно открывает скрытые слои реальности, поднимая на поверхность то, что долго оставалось в тени. Скорпион всегда работает точечно и бескомпромиссно.

Полнолуние в Скорпионе в мае часто называют Цветочной Луной — древнее название, связанное с тем, что природа в это время достигает пика весеннего расцвета. Но в астрологии этот лунный цикл несёт совсем иной оттенок. Пока земля покрывается цветами, Луна в Скорпионе раскрывает то, что скрыто под поверхностью: сильные чувства, неочевидные мотивы, процессы, которые долго зрели в тишине. Это сочетание внешней красоты и внутренней интенсивности создаёт особую атмосферу — мир вокруг выглядит мягким и живым, а внутри происходят глубокие сдвиги. Цветочная Луна в Скорпионе говорит нам о том, что за любым цветением стоит энергия, которая проходит через тьму, чтобы выйти к свету.

3 мая в 05:57 (gmt+3) Меркурий переходит в знак Тельца. С этого дня информация перестаёт быть мимолётной: всё, что мы слышим или говорим, укореняется глубже, чем обычно. На фоне этого перехода начинает ощущаться замедление Плутона, который с 3 по 9 мая стоит в стационарной фазе перед разворотом в ретроградность. Это период, когда пространство словно замирает, а внутренние процессы становятся особенно интенсивными.

Уже 4 мая Марс в Овне образует квадрат с Юпитером в Раке. Это столкновение импульса и эмоций, силы и чувствительности. Дни вокруг этого аспекта могут быть насыщены резкими реакциями, вспышками активности, стремлением действовать быстрее, чем позволяет ситуация. Энергия горячая, стремительная, но требующая осторожности.

На следующий день, 5 мая, Меркурий формирует квадрат со стационарным Плутоном. Под влиянием этого аспекта информационное поле становится насыщенным и может менять направление событий, а любые недосказанности становятся заметнее. Плутон, стоящий на месте, усиливает каждую мысль, каждую идею, каждое решение.

После напряжённого начала месяца энергия постепенно выравнивается. 12 мая Сатурн образует секстиль с Меркурием, помогая структурировать планы и выстраивать долгосрочные стратегии. Это аспект, который даёт устойчивость и способность доводить начатое до конца.

14 мая Солнце соединяется с Меркурием, и в середине месяца наступает редкий период ясности. С 12 по 15 мая мысли складываются точнее, чем обычно, решения принимаются быстрее, а разговоры приобретают конструктивный характер. Многое становится понятнее, будто пространство само подсказывает, куда двигаться дальше и какие решения назрели. В эти дни нередко приходят долгожданные ответы, документы или подтверждения, которые раньше задерживались или двигались слишком медленно.

Но уже 16 мая в 23:00 наступает новолуние в Тельце в 26‑м градусе — в соединении со зловещей звездой Альголь. Это мощная точка, связанная с глубинными силами природы и трансформацией материи. Новолуние в таком положении может запускать процессы, которые меняют привычные структуры, заставляя нас пересматривать отношение к стабильности, ресурсам и безопасности.

Сразу после этого, 17 мая в 13:26, Меркурий входит в Близнецы, возвращая лёгкость и подвижность мышлению. А 18 мая он соединяется с Ураном — и это уже энергия озарений, неожиданных идей, резких поворотов. В эти дни мысли могут приходить внезапно, словно вспышки, открывая новые направления.

Параллельно с этим, с 16 по 18 мая — дни романтики. Венера в Близнецах образует секстиль с Марсом в Овне. Это динамичная, живая энергия, которая усиливает интерес, притяжение, желание действовать. Точный аспект между ними формируется 19 мая, уже после перехода Марса в Телец и Венеры в Рак. В этот же день Меркурий образует секстиль с Нептуном и тригон с Плутоном — редкое сочетание, которое соединяет интуицию, глубину и ясность. Это время, когда можно увидеть скрытые связи, почувствовать направление, которое раньше было неочевидным.

21 мая Солнце входит в Близнецы, и пространство становится легче, подвижнее, разговорчивее. Но уже 22 мая Венера формирует квадрат с Нептуном, создавая туман в чувствах и отношениях. В этот же день Солнце соединяется с Ураном — и это приносит неожиданные события. Астрологически это время, когда коллективное сознание становится более восприимчивым к переменам, а идеи, которые раньше казались слишком смелыми, начинают звучать вполне реалистично.

24 мая Солнце образует секстиль с Нептуном, смягчая общий фон и добавляя вдохновения. Это дни, когда легче доверять интуиции, замечать тонкие сигналы и находить решения там, где раньше всё казалось запутанным.

Сразу после этого, 25 и 26 мая, Солнце формирует тригон с Плутоном — аспект силы, концентрации и собранности. Он помогает удерживать внимание на главном, усиливает волю и даёт возможность продвинуться в делах, которые требуют настойчивости. Это время, когда можно многое перестроить, если действовать вдумчиво и не распыляться.

Но параллельно с этим же тригоном работает и другая, более жёсткая энергия. 25 и 26 мая Марс образует квадрат с Плутоном — один из самых опасных аспектов месяца. Он делает реакции резче, а события — динамичнее. Агрессиия со стороны РФ может значительно усилиться в эти дни. Поэтому важно вовремя реагировать на сигналы воздушной тревоги, избегать поспешных шагов, конфликтных ситуаций и действий на эмоциях.

Марс стремится ускорить процессы, Плутон усиливает давление, и любые перегибы могут быстро набирать силу. Лучше всего направить эту энергию в дела, требующие выдержки, дисциплины и чёткого фокуса, но при этом соблюдать осторожность и не идти на риск без необходимости.

В конце месяца, 29 мая, Венера образует квадрат с Сатурном, напоминая о границах, обязательствах и ответственности в отношениях. И наконец, 31 мая нас ждёт второе полнолуние месяца — на этот раз в Стрельце, в соединении с Лилит, на оси катастроф. Это полнолуние может высветить темы, связанные с рисками, преувеличениями, идеологическими конфликтами и стремлением выйти за пределы привычного.

Май — месяц, который меняет ритм, заставляет смотреть глубже, действовать точнее и внимательнее относиться к тому, что происходит вокруг. События разворачиваются быстро, но каждый шаг имеет значение.