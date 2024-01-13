Что звезды нам пророчат: гороскоп на неделю 15-21 января 2024 года

Продолжается период растущей Луны, благоприятный для конструктивных изменений и реализации задуманного. Ритм жизни ускоряется, открывая новые грани уже знакомых и обычных вещей.

20 января Солнце входит в знак Водолея в 16:08 по киевскому времени, что дает атмосферу некоторого куража. Впереди прекрасный месяц, когда легче проявить свою индивидуальность. Этот транзит благоприятен для обучения и познания мира, расширения кругозора, что и определяет степень личной свободы. Все меньше ограничивающих обстоятельств и все больше возможностей.

Меркурий начал свое движение по знаку Козерога и выходит из петли ретроградности 21 января. Несмотря на то, что ретро фаза закончилась 2 января, окончательное завершение процессов, начавшихся в декабре 2023, произойдет только в третьей декаде января 2024. Еще раз стоит перепроверить все данные, расчеты и планы, чтобы уверенно двигаться вперед.

21 января в 02:53 Плутон входит в знак новаторства и прогресса – Водолей, предоставляя условия для личностного роста и развития социальных навыков уже на новом уровне. Очень многое изменится в январе, дверь в прошлое закрывается навсегда.

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ОВЕН

Дела в течение недели развиваются довольно успешно. Вы сможете гордиться собой и всем тем, что удалось вам сделать в предыдущие несколько месяцев. Сколько бы испытаний не пришлось на вашу долю сейчас и в ближайшем будущем, вы всегда "впереди планеты всей"! Лучшее время для новых начинаний на карьерном поприще. Разрешатся самые сложные вопросы, которые тянулись несколько месяцев. Будут актуальными вопросы партнерства с иностранными коллегами или международными компаниями.

ТЕЛЕЦ

Есть вероятность заключения крупных сделок, если вы работаете в этом направлении. Молодым людям стоит заняться обучением, а служащие почувствуют поддержку на текущем рабочем месте. Все меняется и однозначно, в вашу пользу. Наконец-то вы можете говорить с руководством так, как считаете нужным, и им придется это принять. Однако не стоит расслабляться, рутинные дела потребуют от вас максимальной ответственности и концентрации, поэтому держите руку на пульсе.

БЛИЗНЕЦЫ

Появятся хорошие возможности попытать счастья на новом месте. Речь пойдет об увеличении оплаты, а также о премиях и прочих приятных финансовых бонусах. Финансовая ситуация довольна оптимистична: работать будете меньше, а денег хватит на все, что нужно для комфортной жизни. Расходов немного, и все они неизбежны и разумны. А вот личная жизнь выглядит непредсказуемой, а местами – бурной. При этом во многих конфликтах виноваты все-таки вы и стоит это признать. Иногда вам не хватает такта и выдержки.

РАК

Звезды обещают представителям вашего знака активный, удачный, яркий период, одним словом – незабываемая неделя. Причем это относится как к работе, так и к личной жизни. Небольшое путешествие в другой город поможет укрепить отношения и посмотреть на ситуацию с другой стороны. Большую помощь во всех делах вам окажут партнеры по делу, их влияние на все дела можно однозначно оценить как положительное. Ваша энергия в январе бьет через край, поэтому вам не грозят никакие заболевания.

ЛЕВ

Прекратите думать, что все обладают такой же кипучей энергией и решительностью, как вы. Ваш партнер может и выглядит слабее, но у него есть другие достоинства. Учтите это и не давите на него. Подобная ситуация одинаково актуальна как для супругов, так и для влюбленных. Звезды предрекают, что многое в вашей жизни будет происходить согласно известной пословице: "Милые бранятся – только тешатся", но тем не менее предупреждают – "худой мир лучше доброй ссоры". Денежная ситуация крайне неустойчива.

ДЕВА

Вероятно, огромная занятость на работе, в бизнесе, успехи в профессиональной сфере станут барьером для полноценного общения с самым дорогим человеком. Предприниматели смогут без препятствий зарегистрировать компанию или небольшое предприятие. А вот наемным сотрудникам предстоит принять нелегкое решение о смене работы – поступит немало заманчивых предложений. Хорошо поднимутся те, кто работает в качестве индивидуального предпринимателя или автономного специалиста.

ВЕСЫ

Период больше подходит для карьерных достижений, а не для романтичных приключений. Большинству представителей знака на личную жизнь не будет хватать времени. При этом некоторые из вас встретят интересную персону именно на работе. Если это случится, то роман получит серьезное продолжение. Многие семьи задумаются о пополнении семейства, и в этом помогут звезды. С деньгами нет определенности. И дело здесь не в размере дохода – он останется на прежне уровне, – а в расходах, которые кратно увеличатся.

СКОРПИОН

В любовной сфере и семейной жизни происходят важные события. Одинокие люди могут рассчитывать на знакомство с интересным человеком в поездке, но и здесь связующим фактором может стать работа, командировки, презентации, совместные проекты. Отношения с родственниками становятся все более значимыми, многие представители вашего знака свяжутся с родней, проживающей в дальних местах, и, возможно, именно для этого отправятся в дальнюю поездку.

СТРЕЛЕЦ

Начальникам всех рангов рекомендуется внимательно отнестись к подчиненным и всем рабочим процессам, происходящим в коллективе. Служащие должны внимательно относиться к работе; звезды рекомендуют исключить вероятность недоразумений, просчетов и прочих проблем. Подъем в делах реален и у наемного служащего, его авторитет растет, а работы становится все больше. Будет и прибавка к зарплате. Некоторым представителям вашего знака придется взять на себя тяготы заботы о близких родственниках: под ударом старшие члены семьи.

КОЗЕРОГ

Звезды сейчас берегут вас особенно тщательно, поэтому используйте этот шанс, чтобы укрепить еще больше ваш статус и положение на работе. Вы словно скала – никакие бури не способны поколебать вашу стойкость. И в этом секрет вашего успеха! Одинокие люди могут рассчитывать на судьбоносную встречу, но это больше касается женщин. Возможны незапланированные траты – это связано с неожиданными гостями, внезапными событиями в домашней жизни, бытовыми поломками.

ВОДОЛЕЙ

Вы будете максимально собраны, сконцентрированы на своих целях, уверены в себе. Помимо личных заработков, можно рассчитывать на прибыль от удачных операций с недвижимостью, краткосрочных сделок, разовых проектов, поддержки родственников. На основные нужды будет хватать. Расходы января носят скорее приятный характер. Каждая копейка будет потрачена с пользой – на самых близких и дорогих вашему сердцу людей. Неплохо отточить свои формы с помощью спортивных упражнений или повысить гибкость в студии йоги.

РЫБЫ

В этот период вам придется приложить немало усилий для того, чтобы убедить партнеров и оппонентов в правильности выбранного пути. Доказывать свою правоту придется не только словом, но и делом, но вы блестяще справитесь с трудностями и утвердите в бизнесе свои правила игры. Служащие по найму должны быть осторожны – в коллективе есть люди, которые сильно завидуют вашим способностям и ставят палки в колеса. Предприниматели столкнутся с налоговыми проверками и осложнениями отношений с деловыми партнерами.

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