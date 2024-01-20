Что звезды нам пророчат: гороскоп на неделю 22 – 28 января 2024 года

23 января в 10:50 по киевскому времени Венера входит в знак Козерога. Транзит помогает сохранить самообладание в любой ситуации, но приводит к ограничению творческой стороны жизни. Рациональность во всем выходит на первый план. Желания совпадают с возможностями, а действия выверены и точны, что способствует достижению целей.

Всю неделю Уран, управитель Водолея в фазе стационарности с выходом из ретро движения. Эта фаза планеты дает ощущение стагнации во всех жизненных сферах и торможение в делах, которые еще на прошлой неделе развивались довольно быстро и успешно.

23 января в 10:50 по киевскому времени Венера входит в знак Козерога. Транзит помогает сохранить самообладание в любой ситуации, но приводит к ограничению творческой стороны жизни. Рациональность во всем выходит на первый план. Желания совпадают с возможностями, а действия выверены и точны, что способствует достижению целей.

25 января в 19:54 полнолуние во Льве высветит все скрытые процессы. Уже четко видна структура и понятны определенные тенденции развития глобальных процессов. Это полнолуние дает прекрасную возможность определить верные жизненные ориентиры и сконцентрироваться на достижении главной цели.

ОВЕН

Подходящее время для того, чтобы сделать паузу, поразмышлять, подвести итоги и совершить работу над ошибками. И это одинаково справедливо для всех сфер жизни, ведь для вас очень важно блюсти равновесие. Для всех дел профессионального плана лучшее время – начало недели, поэтому наиболее важные события делового характера старайтесь спланировать на этот период. Вторая половина недели также неплоха, но возможны некие проблемы, которые вы все-таки благополучно преодолеете, но уже в феврале.

ТЕЛЕЦ

Неделя довольно удачна для людей технических профессий – им хватит ресурсов и сил, чтобы осуществить свои идеи. Возможно, после всех договоренностей, придется обсуждать детали, организационные моменты, а это всегда непросто. Служащие займутся своими личными, семейными делами и на время отойдут от работы. Предпринимателям и руководителям стоит обратить внимание на психологический климат в коллективе. Финансовые позиции января вполне устойчивы, но в этой сфере многое зависит от партнеров по бизнесу или брачному партнеру.

БЛИЗНЕЦЫ

Интересны перспективы относительно инвестиций в коммерческую недвижимость – такое вложение довольно быстро окупится. Возможны удачные операции с недвижимостью, это может быть как покупка, так и продажа имущества. В жизни личной происходят действительно важные и судьбоносные события. Если со стороны ваши отношения в паре выглядят безмятежными, то внутри кипят итальянские страсти. Романтический партнер может быть недоволен вашим поведением и нехваткой совместного времени.

РАК

Домашняя жизнь полна перемен: продолжаются сложные мероприятия по обустройству дома, многие сменят жилище на лучшее. Во многих семьях вероятны прибавления или эти важные изменения будут тщательно планироваться. Влюбленные наконец-то договорятся о совместном проживании, а если это уже произошло в недавнем прошлом, то сейчас речь пойдет о ремонте, покупке предметов домашнего обихода и прочих мероприятиях рутинного характера. На ваше здоровье будет оказывать сильное влияние эмоциональное состояние – сохраняйте спокойствие!

ЛЕВ

Значительные перемены ожидают ваших детей, они потребуют больше внимания и денежных вливаний, конечно же. Финансовая ситуация будет неплохой. Деньги будут поступать регулярно, постепенно увеличиваясь, и особенно это станет заметным в конце месяца. Основные расходы лежат в области семейных потребностей. Личная жизнь в январе в целом мирная, спокойная и без ярких событий. Возможно, определенные разногласия связаны с финансовыми ресурсами, в иных случаях всему виной ревность.

ДЕВА

Появляются возможности продвинуться вверх по карьерной лестнице или подготовить для этого прочный фундамент. В профессиональной сфере вас ждет то, о чем давно мечтали. Возможны новые интересные предложения, которые следует обдумать и обговорить – время покажет, что за ними будущее. Семейные пары счастливы успехам детей, молодые активно выстраивают совместное будущее с любимым человеком. Однако те, кто сильно занят карьерой или находится на расстоянии, почувствуют охлаждение.

ВЕСЫ

В деловом отношении неделя удачна. Деловая активность принесет желаемые плоды. Хорошее время для составления планов на будущее, перехода на новое место работы. Сотрудничество с коллегами из других городов или стран развивается в целом благоприятно для всех участников.

Предприниматели смогут без препятствий зарегистрировать компанию или небольшое предприятие. Начальникам всех рангов рекомендуется внимательно отнестись к подчиненным и всем рабочим процессам, происходящим в коллективе.

СКОРПИОН

Наемным сотрудникам предстоит принять нелегкое решение о смене работы – поступит немало заманчивых предложений. Владельцы бизнеса ощущают застой в финансах, задержки товарно-денежных потоков. Помощь окажут партнеры издалека, их влияние на дела можно однозначно оценить как положительное. Служащие должны внимательно относиться к работе – постарайтесь исключить вероятность недоразумений, просчетов и прочих проблем. Период больше подходит для карьерных достижений, а не для романтичных подвигов.

СТРЕЛЕЦ

Ваш авторитет растет, а работы становится все больше. Денежная ситуация крайне неустойчива, но чуть позже будет и прибавка к зарплате. Большинству представителей знака на личную жизнь не будет хватать времени. При этом некоторые из вас встретят потенциального партнера именно на работе. Если это случится, то роман получит серьезное продолжение. Одинокие люди могут рассчитывать на знакомство с интересным человеком в поездке, но и здесь связующим фактором может стать работа, командировки, презентации, совместные проекты.

КОЗЕРОГ

Отношения с родственниками становятся все более значимыми, многие представители вашего знака свяжутся с родней, проживающей в дальних местах, и, возможно, именно для этого отправятся в дальнюю поездку. Если сейчас хорошо поработать, то сможете значительно улучшить свое финансовое положение. Ваша энергия бьет через край, поэтому вам не грозят никакие заболевания. Звезды сейчас берегут вас особенно тщательно, поэтому используйте этот шанс, чтобы укрепить еще больше свое здоровье.

ВОДОЛЕЙ

Обстоятельства недели складываются благоприятно, вы обретаете вдохновение и получаете множество подарков, которых вы так долго ждали. Вам везет и в жизни личной, в отношениях с людьми, карьере, денежных вопросах. Идите вперед, не оглядываясь и помните, что дорогу осилит идущий! Для большинства представителей вашего знака главное на этой неделе – укрепление партнерских отношений с иностранными коллегами. Именно на этой неделе будет заложен фундамент будущего успеха и решены сложные вопросы, которые тянулись с прошлого года.

РЫБЫ

В этот период очень даже вероятно укрепление торговых связей с надежными союзниками, которые предоставят лояльные условия сотрудничества. Однако некоторые вопросы нуждаются в вашем пристальном внимании, и прежде всего это связано с финансовыми потоками и материальной базой предприятия. Бизнесмены займутся реорганизацией имеющихся в наличии ресурсов: возможно, пришло время кого-то уволить или нанять толковых специалистов, купить оборудование, отправить сотрудников на обучение.

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