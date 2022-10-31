Что звезды нам пророчат: гороскоп на ноябрь 2022 года

В ноябре 2022 весь мир меняется, жизнь уже никогда не будет прежней для многих людей. В этот период геополитика структурируется по-новому, многие страны пожинают плоды глобализации, передел мира продолжается, но уже менее агрессивно.

Первая декада ноября будет очень сложной, возможны серьезные проблемы в банковской сфере, сложности в социальной сфере, задержки выплат, остановки в поставках товаров, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Ретроградный Марс в Близнецах создает условия для информационно-политической, информационно-психологической войны, а на поле боя интенсивность военных действий снижается. Однако ретро Марс негативным образом влияет на возможности логистики, сбиваются графики движения транспорта, останавливается бизнес, поскольку российская армия бьет по инфраструктуре Украины, энергетическим объектам, подстанциям. Сейчас действия агрессора носят демонстрационный характер, но в итоге все останутся относительно при своем.

1 ноября - срединная точка осеннего коридора затмений. Этот день несет в себе энергию искажений, иллюзий, поэтому ничего важного не планируйте на это время. Возможны кардинальные перемены на военном фронте, неожиданный поворот в политической сфере.

7 ноября Венера и Сатурн в напряжении, что создает множество препятствий в личные и деловые взаимоотношения. Срываются встречи, сделки, откладывается оформление договоров. Этот аспект приносит трудности в финансовую сферу, в любые товарно-денежные отношения.

8 ноября в 12:59 по киевскому времени – полное Лунное затмение в Тельце, которое закроет осенний коридор затмений 2022. Меркурий в соединении с Солнцем в этот день, поэтому роль планеты очень велика в развитии ближайших событий. Меркурий характеризует информационную и посредническую деятельность, мышление, вопросы купли-продажи, сферу коммуникаций. После затмения 8 ноября, слова, идеи, намерения обретут форму, начнутся торги о мире, о перемирии.

11 ноября Солнце и Сатурн в напряженном аспекте, поэтому многие люди столкнутся с различными ограничениями – на границе, по работе (вынужденный отпуск, увольнения, снижение оплаты труда, задержки зарплат). Не стоит посещать официальные инстанции в этот день, т.к. количество отказов в помощи или оформлении документов, значительно возрастет.

13 ноября гармоничный аспект Венеры с Плутоном благоприятствует финансовым делам, заключению договоров, а также любовным взаимоотношениям. Относительно гармоничный внешний фон будет ощущаться до 19 ноября. Поэтому нужно постараться сделать как можно больше в ближайшие дни (12 – 18 ноября).

15 ноября – один из лучших дней месяца. Обилие гармоничных связей между планетами (Солнце в трине с ретро Нептуном, Меркурий в секстиле с Плутоном, ретро Юпитер в трине с Венерой), создает поток удачи и везения в непростых внешних условиях. Будьте среди людей, заявляйте о себе, ищите помощь и поддержку, если она вам необходима. Хороший день для выезда за рубеж, общения с иностранцами, личных взаимоотношений.

16 ноября в 08:09 по киевскому времени Венера входит в очень позитивный и радостный знак Стрельца. Психологическая атмосфера станет гармоничнее, появится время и возможности для праздника, что поможет пережить ru-агрессию. Меркурий в трине с ретро Юпитером благоприятствует обучению, путешествиям, сделкам купли-продажи. Обстоятельства сложатся наилучшим образом для того, чтобы заняться самыми сложными вопросами и благополучно их разрешить.

17 ноября с 10:42 Меркурий войдет в знак Стрельца – транзит добавит позитива в нашу жизнь. В третьей декаде месяца будет больше общения и сотрудничества на международном уровне. Лидеры глав государств и правительств найдут полезные для всех решения, объединятся против зла в лице РФ, и мы приблизимся к миру.

18 ноября Солнце в гармоничном аспекте с Плутоном, создают мощные энергетические потоки, способствуют улучшению самочувствия даже тяжелобольных людей, выздоровлению, регенерации организма. Для поиска работы или финансовой помощи, профессиональной деятельности, общения с влиятельными людьми, день благоприятен.

19 ноября ретро Марс в напряжении с ретро Нептуном, негативное влияние аспекта продержится до 23 ноября – это время, когда информационное оружие бьет по психике. Достаточно сложный и опасный период, поэтому нужно заранее подготовиться к этому периоду. Это время обманов, заблуждений, провокаций, агрессии в связи с этим. Темы, актуальные в середине октября, снова требуют к себе внимания, но их продолжение будет еще и в первой половине марта 2023.

20 ноября Венера и Меркурий соединяются в Стрельце, этот положительный аспект действует до 25 ноября и смягчает напряжение между Марсом и Нептуном. Но лучше все же, лучше не предпринимать активных шагов в это время, избегать конфликтов, т.к. одно неосторожное слово может вызвать бурную реакцию. Не очень хорошее время для социальной активности, но для романтики, семейных дел, третья декада ноября благоприятна.

21 ноября Солнце и ретро Юпитер в гармоничном аспекте – открываются прекрасные возможности для развития карьеры, расширения бизнеса, сотрудничества с зарубежными фирмами. Если необходимо решить юридические вопросы – займитесь этим в период с 20 по 24 ноября.

22 ноября в 10:21 Солнце входит в знак Стрельца и это привнесет новые краски в нашу жизнь. Становится ясно, что большинство трудностей позади, а война, развязанная РФ против Украины, постепенно затухает. Общий энергетический фон улучшается, позитива становится больше, физическое и психическое состояние значительно улучшается.

24 ноября в 00:57 новолуние в Стрельце сбросит негативные программы прошлого лунного месяца (25 октября – 23 ноября), который был очень тяжелым. Можно начинать что-то новое, хотя развиваться проекты или бизнес будет не так быстро, как хотелось бы, т.к. продолжается период ретроградного движения Марса по Близнецам. Конечно, многое зависит от личного гороскопа человека, но общий энергетический фон, социальные и общественные настроения, обстоятельства, становятся позитивнее и благоприятнее.

С 27 ноября формируется гармоничный аспект ретро Марса с Сатурном, 28 ноября – точный аспект, но его позитивные влияния будут ощущаться до 1 декабря. Идеи или дела, начатые еще в марте – апреле 2021 года, могут быть воплощены в реальность в ближайшее время. По крайней мере, возможности для этого будут, поэтому не стоит упускать шанс. Последние дни ноября благоприятны для внесения изменений и переоформления договоров, реконструкции, реорганизации предприятий.

События первой декады ноября создают давящую атмосферу и способствуют мрачным мыслям, однако к третьей декаде месяца ситуация изменится решительно в лучшую сторону. Важно не терять надежду, не поддаваться манипуляциям и отбрасывать весь информационный мусор, чтобы сохранить свое психическое здоровье.

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