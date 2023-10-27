Что звезды нам пророчат: гороскоп на ноябрь 2023 года

С мелкими каплями дождя на окнах, золотой листвой на темном асфальте и серыми облаками, к нам приходит ноябрь. Этот месяц часто навевает мрачные настроения, тем не менее, ноябрь 2023 будет намного интереснее и позитивнее, по сравнению с предыдущим месяцем.

До 7 ноября стационарный Сатурн готовится перейти в директное движение. Первая неделя месяца идеально подходит для серьезной внутренней работы и развития силы воли, определения жизненных целей, поскольку энергии планеты сконцентрированы, максимально созвучны с естественным желанием людей обрести устойчивое положение в обществе и профессии, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

2 ноября на небе формируется сильная удачная коллективная конфигурация "полуповозка" или "косой парус" из благостных планет: ретро Юпитера, Луны и Солнца. Стационарный Сатурн с выходом из ретроградного движения помогает направить энергию этой конфигурации в нужном направлении. Прикладывая определенные усилия и вовлекая других людей в свои цели или в процесс изменений, можно создать необходимые условия и найти энергию для эффективной социальной деятельности.

3 ноября сложный день, связан с выбором, желанием иметь больше, чем реально возможно. Еще держится оппозиция Солнце – ретро Юпитера и формируется новая оппозиция Венеры и ретро Нептуна. Трудно понять, чего же действительно хочется и как это получить без ущерба для других. Оппозиция Луны и Плутона усиливает эмоциональность, несдержанность, нестабильность, поэтому нужно беречь себя и своих близких.

4 ноября Меркурий в оппозиции с ретро Ураном способствует генерации разного рода идей, главное, чтобы они укладывались в реалии современного мира. Появляется неопределенность и чувство тревожности, возрастает конфликтность. Сначала думаем, потом говорим!

6 ноября Венера в гармоничном аспекте с Плутоном благоприятствует урегулированию спорных вопросов в партнерских взаимоотношениях. Приходит понимание того, что же действительно происходит, как и куда двигаться дальше. Энергии дня способствуют улучшению материального положения, получению долгожданной прибыли.

7 ноября Сатурн перешел в директную фазу – социальные процессы активно ускоряются, легче взаимодействовать с представителями официальных структур. Меркурий и ретро Нептун в гармоничном аспекте, что помогает найти решение по сложным вопросам и найти выход из самых запутанных ситуаций. Особенно эффективна первая половина дня.

8 ноября в 11:31 по киевскому времени Венера входит в знак своего владения – Весы. Транзит поможет обрести баланс настолько, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах. Формируется гармоничный аспект Плутон – Меркурий (точный – рано утром 9 ноября). В эти два дня закладываются основные тенденции до начала декабря, а общественные настроения и экономические ожидания влияют на политическое поведение, как внутреннее, так и внешнее.

10 ноября в 08:25 по киевскому времени Меркурий входит в знак Стрельца и сразу же образуется напряженный аспект с Сатурном, который приносит проблемы в общении и конфликты, связанные с ограничениями, дисциплиной и добровольными ограничениями. Возникают трудности со свободным самовыражением, препятствия там, где их быть не должно.

11 ноября оппозиция Марс – ретро Уран, ее влияние распространяется и на следующий день. Аспект агрессивных действий, разрывов и расставаний. Увеличивается конфликтность, притягиваются риски, люди склонны выяснять отношения с помощью физической силы. Накал страстей, неуравновешенность, взрывные реакции на происходящее, делает невозможной работу в коллективах.

12 ноября светлая кармическая точка – Белая Луна входит в знак Тельца в 09:45 на 7 месяцев. Белая Луна олицетворяет веру, мягкость, доброту, везение, счастье. В гороскопе каждого человека есть как светлая кармическая точка, так и негативная – Черная Луна. И знать, в каком знаке Зодиака они расположены, будет не лишним. Белая Луна в Тельце ориентирует людей на прочность и постоянство, стремление заработать, накопить ресурсы, сохранить свое физическое и психическое здоровье. Белая Луна в Тельце помогает обрести мир и гармонию, всячески способствует эффективной работе с реальными формами.

13 ноября в 11:27 по киевскому времени новолуние в Скорпионе в соединениии с Марсом и оппозиции с ретро Ураном. Трансформационное новолуние, градус напряжения в окружающем мире достаточно высок. При этом присутствует элемент неожиданности в развитии событий, внезапного завершения самых ярких конфликтных ситуаций. Добавляется аварийная ситуация на дорогах, травмоопасность. В этот день необходимо со всей серьезностью отнестись к технике безопасности, не находиться в толпе. Многие люди оказаться в состоянии выгорания на работе, появляется потребность обнулиться и начать многое с чистого листа.

14 ноября Меркурий и Венера в гармоничном аспекте помогает сгладить острые моменты вчерашнего дня, способствует улучшению партнерских взаимоотношений, нахождению компромиссных решений.

17 ноября Солнце и Марс в гармоничных аспектах с ретро Нептуном. День насыщен глубокими энергиями и мистикой, в основном позитивного характера. Перед каждым человеком могут открыться большие перспективы, если правильно использовать творческий потенциал. Благоприятно закрывать все вопросы, актуальные в предыдущие два года. Активизируется жизненная энергия, можно избавиться от "дыр", через которые утекают ваши финансы.

18 ноября соединение Марса с Солнцем – с этого дня начинается новый цикл Марса. Энергии аспекта ощущаются с 17 по 20 ноября. Подходящее время для определения предназначения и сферы деятельности, которые принесут удовольствие и высокий доход. Все ответы заложены в натальной карте, которые можно получить на консультации астролога. Период благоприятен для коррекции своей финансовой кармы, благодаря чему откроются источники получения денег.

20 ноября гармоничный аспект Солнца и Плутона способствует конструктивным преобразованиям, усиливает благоприятные тенденции предыдущих трех дней.

21 ноября формируется гармоничный аспект Марс – Плутон (точный – рано утром 22 ноября). Активные два дня, когда Вселенная дает нам шанс и с важными делами разобраться, и делать то, что действительно нравится. Прекрасный шанс устранить проблемы, улучшить состояние здоровья.

22 ноября в 16:03 Cолнце входит в знак Стрельца и включает позитивные энергии на ближайший месяц. У кого развита интуиция и кругозор, смогут увидеть в любом кризисе не только проблемы, но и новые возможности.

23 ноября напряженный аспект Солнца и Сатурна требует серьезного отношения к закону и порядку. День глубоких осознаний. Следует соблюдать субординацию и быть готовым к препятствиям и временным неудачам. В период с 23 по 25 ноября можно менять свою судьбу в зависимости от предпринятых действий, т.е. пойти либо по лучшему, либо по худшему сценарию.

24 ноября Марс входит в знак Стрельца в 12:15, а 25 ноября образует напряженный аспект с Сатурном. Эти два дня обещают быть нелегкими. Старайтесь все делать с толком и расстановкой. Держите под контролем свои чувства и не спешите выражать эмоции, которые бушуют внутри.

27 ноября Меркурий в напряжении с ретро Нептуном. Также в этот день в 11:16 по киевскому времени полнолуние в Близнецах в оппозиции с Марсом. Будьте внимательны к тому, что чувствуете, делаете и говорите!

29 ноября Венера в соединении с Нисходящим Лунным Узлом притягивает в жизнь что-то позитивное из прошлого. Последние дни месяца можно назвать гармоничными. Космос благосклонен, однако он намекает, что пора замедлиться, обернуться назад и еще раз проанализировать свои слова и поступки.

Читайте также: