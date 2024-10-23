Что звезды нам пророчат: гороскоп на ноябрь 2024 года

В этом месяце произойдет важное астрологическое событие, которое окажет влияние на весь мир и на каждого из нас.

20 ноября Плутон, символизирующий глубинные процессы трансформации, разрушения и возрождения, а также власти и коллективных изменений, на 20 лет войдет в знак Водолея, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

До 20 ноября 2024 года Плутон находился в знаке Козерога, где он провел 17 лет, с 2008 года. Это время было связано с трансформацией структур, систем власти и социальных иерархий. Козерог связан с понятием дисциплины и ответственности, долгом и традициями, и в этот период Плутон выявлял слабые места в наших общественных системах: от государственной власти до экономических структур и крупных корпораций. Мы видели, как рушатся старые иерархии, обнаруживаются недостатки в управлении и появляются кризисы в мировой экономике и политике.

Переход Плутона из Козерога в знак Водолея продолжается уже 1,5 года и разрушает все, что не выдерживает испытания временем и реальностью. Этот период принес много перемен, которые были болезненными, но необходимыми для обновления и оздоровления структур, на которых держится наше общество.

Транзит Плутона по Водолею с 20 ноября 2024 до 2044 года знаменует начало новой эпохи, в которой фокус переместится с укрепления устоявшихся структур на кардинальное обновление и инновации. Плутон в Водолее принесет глобальные изменения, связанные с коллективным сознанием, свободой, наукой и технологическим прогрессом.

Энергия Плутона в Водолее более воздушна и динамична по сравнению с земной и строгой энергией Козерога. Это время вызова и перемен, когда старые ограничения уступают место новым возможностям. Мы можем чувствовать себя как на грани прорыва, но также сталкиваться с неопределенностью, связанной с непрерывными изменениями.

Этот период будет требовать от нас гибкости и готовности адаптироваться к новым реалиям. Он принесет с собой дух экспериментирования и готовности к переосмыслению привычных представлений. Плутон будет побуждать нас исследовать новые способы взаимодействия с миром, выходить за рамки старого мышления и смотреть в будущее с открытым умом.

Таким образом, переход Плутона в Водолея обещает стать эпохой, когда человечество столкнется с вызовами и возможностями на пути к более свободному, инклюзивному и технологически развитому обществу. Это время, когда мы будем переосмыслять свое место в мире и искать новые пути для созидания общего будущего.

1 ноября в 15:47 (gmt+3) новолуние в Скорпионе. В этот день Луна и Солнце соединяются в знаке Скорпиона, предлагая нам возможность заглянуть внутрь себя и проработать то, что мы обычно скрываем от окружающих и самих себя. Это начало нового цикла, который акцентирует внимание на темах личной силы, уязвимости, глубинных связей и избавления от всего ненужного.

2 ноября в 22:18 Меркурий переходит в знак Стрельца, где и перейдет в ретроградное движение 24 ноября. А выйдет планета из этого знака Зодиака 8 января 2025 года. Это очень непростой период для представителей знака Стрельца.

С 1 по 4 ноября оппозиция Марса и Плутона имеет двойственную природу. С одной стороны формирует напряженные обстоятельства и обеспечивает повышенный уровень опасности, блокирует возможности. Но, с другой стороны, может дать творческий всплеск и ощущение сильного внутреннего давления, что побуждает к созданию чего-то нового. Если же человек не умеет делать правильный выбор, то это может привести к застою в профессиональной или творческой деятельности, поскольку из-за переизбытка эмоций сложно сосредоточиться на каком-то одном проекте или идее.

3 ноября оппозиция Венеры и Юпитера может усилить желание получать удовольствия, которые не соответствует бюджету. На этом фоне многие люди могут разочароваться в партнере, а опыт, который должен был стать приятным, окажется безрадостным. Возможны неприятности за рубежом, особенно в отношениях с иностранцами.

4 ноября Марс входит в знак Льва в 07:10 и открывает период, когда энергия, связанная с действием, инициативой и агрессией, обретает особую окраску, вдохновленную креативностью, страстью и стремлением к самовыражению. В этом же знаке, в декабре 2024, Марс начнет свое ретроградное движение. Энергия Льва может усиливать амбиции, и в это время люди часто стремятся к лидерству и успеху. Но также возрастает количество конфликтов, связанных с конкуренцией. Транзит Марса по знаку Льва наполняет окружающее пространство энергией, усиливает харизму и стремление к самовыражению.

9 ноября напряжение между Венерой и ретро Нептуном, что создает атмосферу иллюзий, предательства и обмана. Мошенники в этот день активизируются. Не стоит очаровываться, чтобы потом не разочаровываться, ведь «розовые очки бьются стеклами вовнутрь».

11 ноября в 21:26 Венера входит в знак Козерога до 7 декабря. Это благоприятный период для делового сотрудничества и выстраивания дипломатических взаимоотношений, но вот для романтических отношений, не самое подходящее время. При таком транзите чаще случаются служебные романы.

12 ноября напряженный аспект Меркурия с ретро Сатурном ограничивает шансы на успех при общении с представителями административных органов. Отказы, запреты, задержка выдачи документов – обычные неприятности этого дня. Помогут снять избыточное напряжение практики заземления, такие как медитация, прогулки на природе, дыхательные упражнения.

Кульминация ноября – полнолуние в Тельце 16 ноября в 00:28 в точном соединении с Ураном.

Оно освещает темы, связанные с безопасностью, стабильностью, ресурсами и самооценкой.

Это мощный момент для осознания своих истинных потребностей и того, что приносит нам чувство защищенности и комфорта.

21 ноября Солнце входит в знак Стрельца в 22:57 и сразу же образует гармоничный аспект с Плутоном пробуждает в людях дух странствий, желание познавать мир, культуры и религии других стран. Одновременно усиливаются благородство и великодушие, оптимизм и энтузиазм, милосердие, доброжелательность, тяга к философским и религиозным вопросам.

27 ноября Солнце и Марс в гармоничном аспекте могут принести яркие и позитивные события на внешнем плане. В последние дни месяца многое встанет на свои места – пазл сложится.

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