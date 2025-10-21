Что звезды нам пророчат: гороскоп на ноябрь 2025 года

Гороскоп на ноябрь 2025 года / © Associated Press

4 ноября в 15:01 (gmt+2) Марс входит в знак Стрельца до 15 декабря, пробуждая в пространстве дух искателя, воина света, странника, который не боится выйти за привычные границы. После долгих месяцев анализа, ожидания и сомнений в энергиях осени, жизнь вновь ускоряется. Это время, когда действия окрашиваются идеей, а энергия направляется на расширение горизонтов — философских, духовных, жизненных, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Марс в Стрельце не терпит узких рамок: он зовет к движению, к честности, к прямоте, но также может провоцировать вспышки нетерпения, особенно если идеалы сталкиваются с реальностью. Все, что казалось далеким, вдруг становится достижимым, стоит лишь поверить в собственные силы. Под влиянием этого транзита мы готовы рисковать ради мечты, а также путешествовать, учиться, исследовать.

5 ноября в 15:19 (gmt+2) происходит полнолуние в Тельце — и это словно якорь, который удерживает нас в теле, в материи, в ощущении ценности. На фоне огненного импульса Марса, полнолуние в земном Тельце напоминает, что не все можно решить напором. Иногда нужно остановиться, почувствовать, заземлиться. Это полнолуние может высветить темы безопасности, ресурсов, телесной устойчивости, а также показать, где мы теряем равновесие между духовным стремлением и материальной реальностью.

Луна в земном знаке наполняет пространство энергией стабильности, но рядом с Ураном, возвращающимся в ретроградном движении в Тельца (8 ноября), она пробуждает осознание: то, что мы считали опорой, нуждается в обновлении. Мир материальных ценностей, финансов, комфорта проходит через сейсмические сдвиги. Это время, когда стоит отпустить страх перед переменами и позволить себе найти новую устойчивость.

7 ноября в 00:39 Венера переходит в Скорпион, и до 30 ноября отношения, желания и эстетика окрашиваются в глубокие, страстные, иногда даже очень напряженные тона. Венера в Скорпионе не играет в легкость — она требует глубины, эмоциональной оголенности, пограничных состояний. Продолжится транзит до конца месяца — это очень сложный период для сферы взаимоотношений. Все, что неискренне, растворяется.

Венера в Скорпионе требует настоящей честности — только так можно пережить очищение, трансформацию и рождение новой страсти. Этот транзит усиливает интуицию, делает чувства мощными, как прилив в полнолуние, и помогает отыскать истинную ценность связи.

8 ноября в 04:22, Уран на ретро фазе возвращается в знак Тельца, где планета будет до 26 апреля 2026 года. Последний заход Урана в этот знак может принести неожиданные повороты в темах финансов, ценностей, телесного восприятия. Эти несколько месяцев подходят для пересмотра нестандартных решений, возвращения к тем идеям, которые мы не успели интегрировать.

С 9 ноября начинается период ретроградного Меркурия — сначала в Стрельце, а с 19 по 29 ноября — в Скорпионе. Он разворачивает внимание внутрь, к переосмыслению веры, убеждений, слов и мотивов. Это двойное погружение: пересмотр убеждений и мировоззрения, а затем — глубинная переработка эмоций, тайн, психологических паттернов.

Ретро Меркурий в Стрельце может вскрыть искажения в коммуникации, особенно если мы говорим слишком громко, но не слышим другого человека. А в Скорпионе — планета призывает добраться до сути скрытых смыслов, увидеть, где ложь, а где истина, а также к честности с собой, к распаковке того, что было скрыто.

Особенно значимым становится 20 ноября — день соединения Солнца с ретро Меркурием, который открывает новый цикл ментального развития. Это момент, когда можно заложить семена новых идей для внутренней настройки. Мы словно сбрасываем старые схемы восприятия и учимся выражать правду яснее, глубже, мудрее.

В этот же день происходит новолуние в Скорпионе в 08:47, которое символизирует кульминацию трансформационных процессов, точку перерождения, когда старая кожа окончательно сбрасывается, а новая еще не оформлена. Это новолуние — как магический портал, в котором мы можем отпустить то, что больше не служит, и пригласить то, что соответствует нашей обновленной глубине.

С 9 по 15 ноября Юпитер находится в стационарно ретроградной фазе в знаке Рака, усиливая темы внутренней веры, эмоциональной опоры, родовой памяти. Это время, когда расширение происходит не вовне, а внутрь — через заботу, принятие, возвращение к корням.

Это особый момент: большие перемены требуют внутреннего покоя. Юпитер здесь словно делает паузу, чтобы мы осознали, где наше сердце дома. Планета напоминает, что истинное изобилие рождается не из внешних побед, а из чувства безопасности, тепла и любви, которые мы создаем вокруг себя.

22 ноября в 03:36 Солнце входит в знак Стрельца, и пространство наполняется огнем, оптимизмом, стремлением к свободе. После глубоких вод Скорпиона это как вдох свежего воздуха, как пробуждение духа. Атмосфера света, свободы и вдохновения начинает стремительно набирать силу. Приходит момент выдоха — мы видим горизонт, чувствуем направление. Душа тянется к простору, знаниям, путешествиям и расширению сознания.

А в самом конце месяца, 30 ноября в 22:14 к Солнцу присоединяется Венера, переходя в Стрельца — и тогда романтика, эстетика, ценности начинают искать смысл, движение, приключение. Это время, когда чувства становятся крыльями, а желания — дорогой к расширению. Любовь становится щедрой, открытой, вдохновляющей. После эмоциональных испытаний Скорпиона приходит ясность: мы понимаем, что настоящие чувства не ограничивают, а дают свободу быть собой.

Так завершается ноябрь — месяц глубоких перемен и перерождения. Мы выходим из вод Скорпиона очищенными, обновленными, готовыми встретить свет декабрьского неба. Огонь Стрельца зажигает в каждом из нас внутренний факел истины, и теперь, когда все испытания пройдены, этот свет можно нести дальше — уверенно, открыто, с верой в свои силы.