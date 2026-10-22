Что звезды нам пророчат: гороскоп на ноябрь 2026 года

Гороскоп на ноябрь 2026 года / © Associated Press

Реклама

3 ноября: ретроградная Венера в секстиле с Юпитером

Этот аспект уже случался в середине августа 2026 года. Тогда что-то началось через предложение, знакомство, разговор с иностранцем или наставником, который ни к чему не привел. Сейчас все это дает о себе знать снова, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Реклама

4 ноября, 16:24 (GMT+2) начинается новый цикл Меркурия в 13° Скорпиона

Реклама

13° Скорпиона называют королевским градусом, поэтому момент запуска нового меркурианского цикла особенный. Он влияет на все, что связано со словами, учебой, договорами, торговлей и поездками.

Но Меркурий еще ретроградный, поэтому лучше заняться подготовкой. Напишите черновик письма, резюме, коммерческого предложения или поста, а отправьте через два-три дня, перечитав свежим взглядом.

9 ноября, 09:02 новолуние в 17° Скорпиона

Скорпион не любит полумер, поэтому это новолуние лучше посвятить тому, чтобы избавиться от лишнего. Отличное время для генеральной уборки: в шкафах, в почте, в телефоне, в подписках и в папках с документами. Запускать новые проекты рекомендуется после 14 ноября, когда Меркурий перейдет в директное движение.

Реклама

10 ноября ретроградная Венера в секстиле с Марсом

Самый удобный день месяца для сложных разговоров с любимым человеком. Энергии хватает, и резких слов не будет. Говорите конкретно, без намеков. Фраза «мне нужно вот это, к такому-то числу» сработает лучше любых эмоций.

С 12 по 16 ноября Венера стационарна с разворотом в директное движение в 23° Весов

Это время, когда становится ясно, что для вас по-настоящему ценно. Мысли, разговоры и желания, которые появляются сейчас, точно показывают направление. Хорошо присмотреть то, что хочется приобрести, составить список желаний, обдумать, как вы хотите жить и с кем. Выбор, сделанный в эти дни осознанно и с любовью к себе, получит долгую поддержку. Попадание в «десяточку» очень вероятно.

Реклама

С 12 по 17 ноября Марс, Юпитер и Нисходящий Лунный узел во Льве в соединении, образуют напряженный аспект к Солнцу в Скорпионе

Историческая конфигурация — самые напряженные дни осени в мировых новостях. Марс отвечает за оружие, армию, конфликты и решительные действия. Юпитер масштабирует все, к чему прикасается — прежде всего, амбиции, а также их последствия. Нисходящий Лунный узел указывает на старые долги, давние обиды и тупики, которые тянутся из прошлого. Лев — знак власти, лидеров и громких заявлений. Скорпион, в котором стоит Солнце, связан с деньгами, ресурсами, тайными договоренностями и силовыми играми.

Вместе это дает очень взрывоопасный фон. Конфликты, которые тлели давно, могут резко обостриться. Политики склонны делать жесткие заявления и ставить ультиматумы, а компромиссы в эти дни даются тяжело. Юпитер усиливает любое событие, поэтому даже небольшой инцидент может быстро вырасти в большую новость.

13 ноября Меркурий стационарный, разворот в директное движение в 6° Скорпиона

Меркурий, планета слов, дорог, документов и договоренностей, замирает в точке разворота, и в эти часы его влияние максимально сконцентрировано. Все, что вы сделаете аккуратно и осознанно, закрепится и сработает точно в цель. Это день, когда внимание к деталям окупается вдвойне. Уже с 14 ноября Меркурий идет прямо, и все, что вы выверили 13-го, полетит точно в цель.

С 14 ноября Меркурий директный

С 14 ноября Меркурий движется прямо, и все, что неделями лежало в черновиках и ждало своего часа, можно отправлять, подписывать и запускать. Это как светофор, который наконец переключился на зеленый: машины долго стояли, а теперь поехали сразу все.

С 17 ноября Венера директна в течение следующих полутора лет

А с 17 ноября Венера переходит в директное движение. Поэтому до конца месяца стоит выбрать одно дело, которое вы давно откладывали, и наконец решиться: начать или закончить отношения, поднять цену на свои услуги, сменить банк или купить то, что давно хотелось. Такой старт задает тон на весь следующий год.

Вторая половина ноября проходит на фоне гармоничного аспекта Плутона и ретроградного Урана

Тригон Плутона и Урана поддерживает резкие, но выгодные перемены. Именно в такие периоды благоприятно менять профессию, переезжать, уходить из давно надоевших проектов и партнерств, запускать собственное дело. Ближе к концу месяца у многих людей все изменится в лучшую сторону.

18 и 19 ноября Солнце в напряженном аспекте с Марсом

Внешний фон в эти два дня тяжелый; тревожные заголовки, жtсткая риторика, ощущение, что мир стоит на пороге чего-то большого. Марс отвечает за конфликты, и всt, что копилось в информационном поле, находит выход в быту — раздражает абсолютно все.

Не стоит переносить агрессию на кухонный стол. Не планируйте на эти дни сложные переговоры, ремонт и семейные выяснения, а за разговоры о политике садитесь только с теми, кто с вами согласен или умеет слушать. Лишнюю энергию отдайте тренировке, быстрой прогулке или генеральной уборке — Марс любит действие, и пусть оно уйдет в дело, а не в ссору. Если спор неизбежен, говорите короткими фразами и без «ты всегда» и «ты никогда».

22 ноября, 09:23 Солнце входит в Стрельца

Тяжелый, глубокий Скорпион остается позади, и атмосфера меняется в лучшую сторону буквально за одно утро. После недель напряжения хочется вдохнуть полной грудью и посмотреть дальше привычных границ. Самое время строить планы на следующий год. Завершение ноября может подарить не только тепло, но и неожиданные возможности.

23 ноября тригон Солнца и ретроградного Нептуна

Мягкий день без суеты. Хорошо подходит для отдыха, музыки, воды, фильмов и творчества. Отключите уведомления на несколько часов, сходите в бассейн или баню, выспитесь. Если давно хотели что-то нарисовать, написать или сочинить, сегодня самое подходящее время.

24 ноября, 16:54: полнолуние в 3° Близнецов

Полнолуние в Близнецах подводит итоги по темам информации, переписки, учебы, поездок и договоренностей. Какие-то истории завершатся сами собой: закончится курс, подойдёт к финалу проект, прояснится затянувшийся разговор. Помогите им дойти до конца. Ответьте на сообщения, которые висят неделями, отправьте то, что давно готово, закройте лишние вкладки и чаты. Короткое «да» или «нет» освобождает больше места в жизни, чем месяц раздумий.

25 ноября секстиль Солнца и Плутона

Один из самых результативных дней месяца. Сегодня сильные слова и поступки трансформируют реальность в интересах будущего.

26 ноября, 01:37 Марс входит в знак Девы

В мире по-прежнему напряженно, разговоры о конфликтах не стихают. Но Марс в Деве подсказывает, что в такие времена выигрывает не тот, кто собран и организован. Это знак порядка, привычек и деталей, и именно сейчас стоит укрепить свою личную опору. Наладьте режим сна, вернитесь к регулярным тренировкам, выстройте питание. Наведите порядок в расходах и документах, соберите все важное в одну папку, приготовьте запас на случай, если планы снова изменятся.

28 ноября секстиль Венеры и Юпитера

Помните август и начало ноября? Это итог всей истории. Третий секстиль дает положительные результаты: то, что началось в августе, получило продолжение в ноябре, теперь приносит плоды.

30 ноября: Солнце в тригоне с ретроградным Сатурном

Спокойный, устойчивый финал месяца. Время подводить итоги, закрывать отчеты, расставлять приоритеты и планировать декабрь.

Новости партнеров

Новости партнеров