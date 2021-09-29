Что звезды нам пророчат: гороскоп на октябрь 2021 года

В октябре стоит обратить внимание на завершение старых дел, принятие опыта, расстановки приоритетов и концентрации на главных целях.

Плутон, Сатурн, Юпитер и Меркурий по очереди выходят из фазы ретроградности, соответственно, почти весь месяц планеты стационарны, что, конечно же, отразится на жизни каждого человека. Стационарность – это стагнация, но плюс в том, что это стационарность со знаком плюс, т.е. с переходом в директное движение. А это значит, что энергии планет будут проявлены открыто, правильно, естественно, динамично, вовремя, конструктивно. Но в то же время энергии узконаправленны, поэтому планетарные влияния на жизненные сферы ограничены в подвижности и способности меняться. Постепенно в 20-х числах октября все дела, которые приостановились в предыдущие полгода, пойдут в гору.

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В октябре стоит обратить внимание на завершение старых дел, принятие опыта, расстановки приоритетов и концентрации на главных целях. В третьей декаде октября самое время активнее заняться оформлением документов. Октябрь начинается с напряженного аспекта – квадратуры между ретро-Меркурием и ретро-Плутоном – существующий конфликт, перешедший в пассивное состояние, может разгореться с новой силой. Старые проблемы обострятся и потребуют новых решений, но все новое до третьей декады октября будут продвигаться с трудностями и задержками.

Обилие стационарных планет в октябре свидетельствует о реализации сложных кармических сценариев и обострении ключевых проблем, но у каждого по-разному, в зависимости от особенностей личного гороскопа. Октябрь нас всех возвращает к прошлому, обращает внутрь, заставляет остановиться и переосмыслить полученный опыт, замедлиться в делах. Поэтому начало принципиально новых дел и проектов, рассчитанных на перспективу, лучше отложить на конец месяца или еще лучше – начало ноября. Все, что будет начато в первой и второй декадах октября, будет развиваться с трудностями и осложнениями.

Медленные планеты (Плутон, Сатурн, Юпитер) меняют фазу движения, соответственно, изменяются внешние условия, законы, обстоятельства, - они не останутся прежними и привычными, но в периоды стационарности, они ещё не определены.

Во время ретро-периодов Меркурия, которые продолжается до 19 октября, мы не владеем всей информацией, необходимой для адекватной оценки происходящего. Делать окончательные выводы и принимать решения в первой и второй декадах октября не стоит – ситуация и обстоятельства изменятся к концу месяца, а принятое решение может оказать ошибочным.

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ОВЕН

Обстоятельства напряженные заставляют бороться, приводят к конфликтам, разрушениям, как внутренним, так и внешним. Но такие условия формируют из вас сильную личность, порой жесткую, но в любом случае со стержнем внутри, строгой внутренней системой. Порой жизнь ставит вас в жесткие рамки, тяжелые и трудные условия. К концу месяца вы обретете уверенность, устойчивость, сможете реализовать намеченные планы. В личных отношениях дела обстоят намного лучше, чем в работе и социальной жизни, поэтому будут возможности получить положительные эмоции.

ТЕЛЕЦ

Вы ярко и самостоятельно проявляете себя, делаете это заметно, собирая вокруг себя людей. Вам необходимо быть в центре внимания, роль авторитета для вас значима. Однако ваши проявления порой резки, неожиданны и сложно, противоречиво воспринимаются окружением и представителями старшего поколения. Поэтому все то, что начинается хорошо, может внезапно закончиться, если вы будете пытаться, слишком упорно продвигать свои интересы. Вопрос материальной стабильности требует от вас приложения огромных сил и энергии, особенно в первой половине месяца.

БЛИЗНЕЦЫ

Окружающие люди часто не понимают вас, особенно в первой половине октября. Ваш внутренний мир в этот период очень сложен и многое вы склонны прятать глубоко внутри. Первоисточник проблем находится в собственных заблуждениях, а это мешает почувствовать себя в безопасности, обрести психическую и материальную стабильность. После 18 октября положение на работе, в делах и в отношениях значительно улучшится, появится возможность изменить ситуации в выгодную и полезную для себя сторону. Вы осознаете что-то очень важное, есть шанс начать жизнь с чистого листа.

РАК

Большой потенциал и многообещающее начало может нарушаться из-за отсутствия системного подхода в делах. Необходима стратегия, реальная оценка происходящего и готовность к тому, что во второй половине месяца то, что было важно для вас вначале октября, станет неактуальным. В личной жизни, в целом, все гармонично, но расслабленное состояние не является полезным для профессиональной сферы и общественных дел. К концу октября удается накопить материальные средства, необходимые для удовлетворения своих потребностей. Начинается время активности, преобразований и начинаний.

ЛЕВ

Вынуждены войти в строгие рамки и найти вариант реализации себя в сложившихся непростых условиях. Постепенно сложности, возникшие вначале месяца, заканчиваются. Самое важное планируете на вторую половину октября – в этот период вам будет легче заявить о себе, а ваши инициативы, выполненные работы, воспримутся другими людьми очень хорошо. Вам удастся зарекомендовать себя как самодостаточного, уверенного в своих силах, щедрого и благородного лидера. Некоторые неудачи в личной жизни будут компенсированы социальным успехом.

ДЕВА

Не торопитесь – берегите свои ресурсы. Вы многое чувствуете, понимаете, имеете физический потенциал для развития и роста, как социального, так и духовного. Но в первой и второй декадах октября не хватает уверенности в себе, отсутствуют здоровые амбиции, и как следствие, пока не удается реализовать свой глубокий потенциал способностей и задатков. Если вы немного подождете, то в третьей декаде месяца обстоятельства сложатся для вас благоприятным образом, и вы сможете воплотить некоторые желания в реальность, как минимум – приблизиться к целям вплотную.

ВЕСЫ

Ситуацию изменить вы не можете, поэтому остается только изменить к ней отношение. Как только это произойдет, вы получите все возможности для реализации и проявления себя в мире как уверенного в своих силах и способностях человека, опирающегося на интуицию и свое мироощущение, умеющего понять чувства и потребности других людей. Вы получаете ресурсы от окружающего мира и складывающихся обстоятельств, поэтому активная социальная жизнь необходима, если вы хотите развития и роста. Вам приходится выбирать, но ваши предпочтения может раскритиковать ваш партнер.

СКОРПИОН

В личной жизни далеко все не так гладко, как хотелось бы, но вы привлекательны для представителей противоположного пола. Ваша самостоятельность, эмоциональность и активные реакции, порой, действуют раздражающе на окружающих людей. Могут появиться сильные конкуренты, соперники, действующие исподтишка. Не теряйте бдительности, проявляйте инициативу, действуйте целенаправленно и вы будете непобедимы. Если ваши проекты развиваются медленно, не расстраивайтесь – во второй половине октября внешние условия и обстоятельства станут благоприятны для профессиональной сферы и материальных дел.

СТРЕЛЕЦ

Хороший период для тех, кто ищет любви - появится больше благоприятных возможностей, может начаться новая романтическая история. Вторая половина октября очень благоприятна - наступает время жить полной жизнью, знакомиться с новыми людьми, общаться, отправиться в поездку или пробовать что-то новое. Вместе с тем не следует вести себя безрассудно, тратить слишком много денег на красивые вещи. Если вы не знаете, как проявить себя, то ключом к успеху и успешной профессиональной деятельности в этот период будут друзья, новые знакомства и путешествия.

КОЗЕРОГ

Период сопровождаются нервозностью, рассеянностью и раздражительностью, особенно в первой половине октября. Трудно найти взаимопонимание с близкими людьми, а с коллегами возникают конфликты. До 19 октября по возможности отложите работу, которая требует точности и скрупулезности выполнения. Вначале месяца партнеры могут нарушать данные обязательства, из-за этого приходится менять планы, подстраиваться под других людей. На личных и семейных отношениях может негативно сказаться ваша активная социальная жизнь, выдвижение на первых план своих эмоций и переменчивого настроения.

ВОДОЛЕЙ

В сфере общения и коммуникаций ситуация противоречивая. Романтические встречи и светские мероприятия не приносят желаемого удовлетворения, а только способствуют нервозности и внутренним конфликтам. Быстрая смена событий требует от вас концентрации на главных целях и создания фундамента будущих успехов. Если вы не будете распыляться по мелочам, то во второй половине месяца сможете реализовать некоторые цели, проявить больше качеств, талантов, скрытых способностей и получить признание. В финансовой сфере намечаются улучшения, в основном, за счет возврата долгов.

РЫБЫ

Напряжение, создаваемое партнерами и ближним окружением, постепенно уменьшается, внешняя атмосфера становится более гармоничной. Это свидетельствует о ваших больших потенциальных способностях к позитивным изменениям. Условия благоприятны для профессионального развития, вам удается находить лег­кий выход и сложных ситуаций. Вы можете внести большой вклад в коллективную деятельность и значительно улучшить свое финансовое положение. Взаимодействие с другими людьми и участие в партнерской работе, способствует проявлению собственных инициатив и талантов.

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