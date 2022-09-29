Что звезды нам пророчат: гороскоп на октябрь 2022 года

Октябрь 2022-го – очень противоречивый месяц. С одной стороны, за счет выраженного влияния знака Весы, удается балансировать, "сохранять статус-кво", но с другой стороны – в окружающем пространство присутствует сильное напряжение на всех уровнях, и оно не исчезает. Более того, с 25 октября по 8 ноября нас ждет коридор затмений по оси Телец – Скорпион, который будет способствовать кульминации событий, как в личной жизни, так и в глобальных масштабах.

Неделя с 3 по 9 октября – самая благоприятная в октябре, поэтому воспользуйтесь возможностями этого периода. Приложив немного усилий, можно выйти из тупика, правильно организовать свою жизнь, запустить бизнес, особенно в сфере творчества, индустрии красоты, информационных технологий, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Почти весь месяц держится напряженный аспект между Сатурном и Ураном, который приносит сложности в финансовую сферу и международные экономические взаимоотношения, а также в цифровые технологии. Однако точного аспекта между планетами не произойдет, поэтому можно надеяться на то, что самого худшего не произойдет (минимальный орбис в пол минуты будет во второй декаде октября).

По очереди планеты меняют фазу движения – Меркурий, Плутон и Сатурн выходят из ретроградности, а Марс, наоборот, разворачивается в ретродвижение в конце октября. Сложные, давящие энергии дают снижение витальности организма, мрачные мысли и плохое настроение. Однако до 23 октября гармоничные влияния Венеры и Солнца в Весах, помогут сохранить физическое и психическое здоровье, если побороть неуверенность в себе, проявить активность в установлении партнерских взаимоотношений и впустить в свою жизнь любовь и красоту.

Начинается октябрь с оппозиции Венеры и ретро-Юпитера, а также оппозиции стационарного Меркурия с ретро Нептуном, такой аспект уже был 21 августа. 1 и 2 октября темы августа приходят к завершению, и сейчас можно их правильно доработать, укрепить фундамент, обрести определенность. Но не все так просто, поскольку требуется делать выбор, т.к. вышли на поверхность вопросы и проблемы, от которых зависит будущее.

С 3 октября Меркурий становится директным, поэтому течение жизни ускорится и изменится. До 10 октября - хорошее время для любых начинаний, поездок, подачи различных запросов в официальные инстанции, переговоров и оформления союзов.

Очень ресурсные дни 6 и 7 октября – Меркурий в гармоничном аспекте с ретро-Плутоном. Время решения финансовых вопросов, сделок купли-продажи, завершения того, что было начато ранее – на прошлом недавнем аспекте между этими планетами 22 августа и 27 сентября этого года.

9 октября в 23:55 полнолуние в первом знаке Зодиака – в Овне в 17 -м градусе, которое раскроет новую суть происходящего вокруг. С 6 по 11 октября Плутон разворачивается в директное движение, энергии планеты сильны и конструктивны, хотя для обычного человека эти влияния достаточно тяжелые. Однако если рассматривать мировые процессы, то в той или иной степени достигается порядок после сложных трансформаций и неожиданных прояснений.

С 12 октября Плутон в директном движении, а тригон ретро-Сатурна и Солнца, сглаживает напряжение между Марсом и ретро Нептуном, а также ретро Сатурном и ретро Ураном. Любые процессы идут очень непросто, особенно касающиеся конфликтов интересов разных сторон, решения глобальных проблем, реализации стратегических целей мировой экономики. Возможны громкие политические скандалы, вплоть до переворотов во власти, революций, но в конце концов все это приводит к улучшению ситуации.

В этот же день, 12 октября, Меркурий в оппозиции с ретро-Юпитером поднимет вопросы начала сентября, которые получили свое развитие в середине прошлого месяца, а во второй декаде октября дойдут до своего логического завершения. Как бы страшно все ни выглядело сейчас, не стоит терять голову и впадать в депрессию. Сейчас важно сохранить самообладание и принять реальность такой, какая она есть. Середина месяца будет насыщена событиями, многое меняется во всем мире, но все что происходит в октябре, окажет серьезное влияние на урегулирование международных общественных отношений.

14 октября Венера в гармоничном аспекте с ретро-Сатурном поможет привести дела в порядок, достичь компромиссов и найти разумные решения некоторых тупиковых задач. День благоприятен для общения с вышестоящими должностными лицами, обращения в судебные инстанции, а также бракосочетания и оформления любых договорных отношений.

18 октября гармоничный аспект Марса и Солнца, но ощущаться будет уже 17 октября – это дни относительного спокойствия, получения результатов, полезного взаимодействия между людьми. Удается пробить ситуацию, сдвинуть дела с неподвижной точки, обрести уверенность и увидеть долгосрочные перспективы.

19 октября Венера и Марс находятся в гармонии, но Солнце и Плутон – в напряжении. Тревожный день, но если быть среди людей, заниматься коллективной деятельностью, то эти напряженные энергии можно будет преобразовать в полезную работу. Для внутренней, личной жизни, семейных дел – день благоприятен. А на внешнем плане, в политической сфере, на территории вооруженных конфликтов – все очень ярко, мощно, результативно, но, к сожалению, все это сопровождается серьезными потерями ресурсов.

20 октября многие ситуации не поддаются контролю, у людей повышается тревожность, работоспособность падает. Напряженный аспект Венера – Плутон создает нездоровый психологический климат, часто возникают конфликты, особенно по финансовым вопросам.

С 21 октября формируется соединение Венеры и Солнца в Весах – точный аспект 23 октября. Атмосфера в коллективах и в любых парных отношениях становится более спокойная, можно исправить ранее совершенные ошибки, особенно благоприятный день для этого – 22 октября. Ретро-Сатурн в гармоничном аспекте с Меркурием способствует конструктивным переговорам и решению большинства сложных вопросов.

23 октября в 10:52 – Венера, а в 13:36 – Cолнце, выходят из знака Весы и дальше продолжают свой путь по страстному и опасному Скорпиону. Сатурн останавливается и готовится перейти в директное движение с 27 октября. Энергетически тяжелый день, как 23, так и 24 октября, тем более накануне коридора затмений.

25 октября в 14:00 Солнечное затмение во 2 -м градусе Скорпиона в соединении с Венерой, окажет сильное трансформационное влияние на сферу личных и деловых взаимоотношений, а также на материальную жизнь и финансы. Это затмение откроет коридор затмений, который закончится лунным затмением в Тельце 8 ноября в 12:09.

27 октября Меркурий в гармоничном аспекте с Марсом и в напряженном – с Плутоном. День необходимой остановки – Марс стационарный с поворотом в ретро движение с 31 октября до середины января 2023-го. Пришло время сбавить темп и доработать ранее начатое, может быть даже дела прошлого или позапрошлого года.

28 октября в 08:11 Юпитер на ретрофазе возвращается в знак Рыбы до 21 декабря 2022 года. А потом снова вернется в Овен. Ноябрь всех нас заставит вернуться к темам прошлого, что-то исправить, пройти определенные уроки и вынести из них ценный опыт.

29 октября в 22:22 Меркурий войдет в знак Скорпиона – этот транзит включит критическое мышление у масс людей.

Месяц запомнится важнейшими событиями, для многих людей октябрь 2022-го станет судьбоносным и даже роковым по некоторым жизненным сферам.

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