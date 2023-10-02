Что звезды нам пророчат: гороскоп на октябрь 2023 года

В первой половине месяца нужно правильно подготовиться к очередному сезону затмений 14-28 октября 2023. Чтобы свести негатив к минимуму, необходимо все неразрешенные вопросы закрыть до этого периода и тогда не будет жесткого возврата на прежние рельсы кармических задач.

То, на сколько сильны будут октябрьские потрясения, зависит от духовного и личностного развития человека. Считается, что затмения – такой период, когда истончается пространство между земным и небесным и открывается так называемый мистический портал, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Затменные события актуальны, как минимум, до следующего коридора затмений, которые бывают каждые полгода. До 14 октября можно создать для себя прочный фундамент, чтобы пережить все невзгоды и обрести ценный жизненный опыт.

2 октября Меркурий в оппозиции с ретро Нептуном и гармоничном аспекте с ретро Плутоном дает много разговоров, поток разного рода информации, нужных и бесполезных связей, но есть возможность во всем этом найти что-то полезное для себя, если включить критическое мышление. При необходимости что-то скрыть, внедрить в работу тайные схемы, запустить секретные процессы, применить приемы манипуляции, можно с успехом использовать возможности этого дня.

С 3 октября 2023 года на 9 месяцев негативная кармическая точка – Черная Луна (Лилит), входит в знак Девы и запускает новый цикл "колеса Сансары", т.е. карма заставляет усвоить жизненные уроки, отличные от предыдущего периода, когда Лилит перемещалась по Льву.

5 октября в 03:09 по киевскому времени Меркурий начинает движение по Весам. В период этого транзита появляется больше возможностей установить взаимовыгодные партнерские отношения, обрести социальные ресурсы, конкурентное преимущество за счет расширения полезных навыков.

Резкость суждений и упрямство уйдут на второй план, что позволит корректно выражать свои мысли и вести приятные беседы. Легче привлечь внимание влиятельных людей, которые поспособствуют тому, чтобы дела начнут стремительно развиваться.

9 октября в 04:11 Венера входит в знак Девы, где имеет статус падения и сразу же соединяется с Черной Луной, поднимая кармические темы по сфере взаимоотношений. В этот день желания затмевают разум, потребности несоизмеримы с возможностями, а деньги уходят в какую-то воронку.

Агрессивные ситуации создает напряженный аспект Марс – ретро Плутон, который также провоцирует громкие скандалы, подталкивает достигать целей любой ценой. Может произойти обострение на военном фронте, разрушения с большим количеством жертв и огромными материальными потерями.

10 октября оппозиция Венеры с ретро Сатурном срабатывает как "стоп-кран" – приходит запоздалое осознание и горькое сожаление об упущенных возможностях. Аспект может способствовать проблемам в отношениях, расставаниям и сложным психологическим состояниям. Самые духовно развитые и осознанные личности смогут сделать правильный выбор, что впоследствии приведет к успеху. Главное – уметь контролировать положение дел.

12 октября в 07:04 Марс входит в знак своего второго управления – в Скорпион и образует гармоничный аспект с ретро Сатурном. Начинается период активных скрытых процессов, закулисных игр, перераспределения ресурсов. Транзит продлится до 24 ноября, поэтому если возникнет некая стагнация во второй половине октября, после завершения осеннего сезона затмений, произойдет резкий рывок вперед по многим направлениям.

14 октября в 20:51 солнечное затмение в 22 -м градусе Весов открывает коридор затмений, который закроется лунным затмением 28 октября в 23:14 в 6 -м градусе Тельца. Вопросы взаимоотношений, основой которых является денежный интерес, выходит на первый план. Это время искажений, странного и, порой, драматического стечения обстоятельств. Общий результат сезонов затмений больше проявлен на уровне масштабных событий. Определяются основные тренды на следующие 6 месяцев. Срединная дата между затмениями в этом интервале приходится на 21 октября и станет некой кульминацией событий текущего месяца. В этот день Солнце, кроме того, что в напряженном аспекте с Луной, так еще и в напряжении с ретро Плутоном. Сложные энергии срединной точки притягивают негатив и трудноразрешимые конфликты.

20 октября соединение Меркурия и Солнца в Весах вблизи Нисходящего Лунного Узла. Такие аспекты помогают забыть прошлое и начать жить настоящим. Легче осознать и принять причины расставания, переосмыслить давние события и сделать правильные выводы. Выбор следует делать в пользу нового, увлекательного и еще неизведанного.

22 октября гармоничный аспект Венеры с ретро Юпитером благоприятствует решению финансовых вопросов, выезду за рубеж, знакомствам с иностранцами. Не стоит искать логику в происходящем – все происходит по странному стечению обстоятельств. Колебания и сомнения приведут к потере удачного шанса обрести необходимые материальные ресурсы или решить другие важные вопросы.

Также, 22 октября Меркурий входит в знак Скорпиона в 09:49 и помогает разобраться во внутренних делах, увидеть скрытые процессы и перезагрузить свой мозг, чтобы начать продуктивно работать. Гармоничный аспект с ретро Сатурном заставляет расставить приоритеты. Избегайте многозадачности – занимайтесь последовательным решением вопросов!

23 октября в 19:21 Солнце покидает знак Весы и начинает свое движение по Скорпиону, сразу же образуя гармоничный аспект с ретро Сатурном, который действует и 24 октября. Прекрасная возможность навести порядок в своей жизни, дисциплинировать себя и правильно организовать работу более эффективно.

28 октября, в день лунного затмения, оппозиция ретро Юпитера и Марса, может проявиться как противостояние одного человека целой группе на разных уровнях. Разногласия по вопросам политики, войны, морали и нравственности могут перерасти в громкий и долгоиграющий конфликт. В работе и бизнесе есть движение, но нет прогресса.

29 октября к оппозиции Марса и ретро Юпитера, присоединяется Меркурий в Скорпионе: ученье свет, а не ученье – "приятный полумрак". Возникает много информационного шума вокруг какого-либо события, либо же с целью перевести интерес общества с одной темы на другую.

31 августа ретро Уран и Венера в гармоничном аспекте дают спонтанность и разные приятные неожиданности в финансовых делах и в сфере взаимоотношений. Обновления, такие необходимые после осеннего сезона затмений, входят в жизнь многих людей. Хороший день для коллективной работы, общения с единомышленниками, встреч с друзьями. Это поможет быстрее выйти из застоя, обусловленного сложными энергиями предыдущих двух недель.

По итогам октября восприятие реальности меняется, но появляется узкое окно возможностей в сторону улучшения общей ситуации в стране и в мире. К концу месяца происходит прояснение по самым важным вопросам и развязка некоторых задач, к которым приковано внимание многих людей.

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