Что звезды нам пророчат: гороскоп на октябрь 2024 года

В октябре многие люди начинают видеть ситуацию ясно, осознавая правду или реальное положение вещей, которые раньше были скрыты или воспринимались с искажениями. Это время озарений, ярких и значимых событий, новых начинаний.

Весь месяц Уран, находясь в фазе ретроградного движения, снова образует аспект соединения со звездой Алголь. Энергетический фон в октябре, интенсивность и непредсказуемость событий могут быть очень схожи с тем, что происходило во второй половине июля 2024 года, т.е. при первом соединении планеты со зловещей звездой, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Гармоничный аспект Марса и ретро Сатурна 1 октября помогает раскрыть лучшие личностные качества, а также помогает сохранить выдержку и терпение даже в стрессовых ситуациях. Это день усердного труда и систематических действий, что особенно актуально накануне солнечного затмения. Полезно в этот день оставить в коридоре затмений то, что мешает вам уверенно двигаться вперед.

Закрывает осенний коридор затмений 2024 солнечное затмение 2 октября в знаке Весы в 21:45 (gmt+3). Затмения – это напоминание о том, что Космос живет по своим законам, а мы получаем шанс почувствовать себя частью чего-то грандиозного и необъятного. Часто являются предзнаменованием серьезных перемен, вызывая трепет и удивление.

4 октября Венера в гармоничном аспекте с ретро Сатурном дает возможность для создания надежных и долгосрочных отношений. В период с 3 по 5 октября романтические связи и дружба строятся на основе взаимного доверия, ответственности, духовных ценностей. Это дни, когда можно успешно решить давние проблемы, укрепить отношения формальными соглашениями, дипломатией и контрактами, стремясь к устойчивым и удовлетворительным результатам.

Юпитер в Близнецах разворачивается в ретроградное движение. С 5 до 13 октября находится в фазе стационарности, приостанавливая социальные процессы. Особенно это выражено при решении правовых вопросов, в сфере высшего образования, юриспруденции. Сложно людям, находящимся за рубежом, ожидают получения документов, разрешений на въезд.

С 9 до 15 октября Плутон стационарный с поворотом в директное движение. Это сильное положение мощной планеты (обладает ядерными энергиями), что обязательно вызовет преобразования в различных институтах власти, государственных структурах, финансовой сфере. Многие люди в период транзитных стационарных планет ощущают себя в состоянии сжатой пружины. Давление и стресс нарастают, поэтому важно уметь расслабляться и отключаться от происходящего на внешнем плане.

6 октября Меркурий и Марс в напряжении – день совершенно не подходит для ведения конструктивного диалога. Психологический климат не способствует эффективному поиску совместных решений.

8 октября гендерные планеты – Марс и Венера, образуют между собой гармоничный аспект, формируя благоприятные условия для романтических встреч, отношений между мужчиной и женщиной. Также в этот день Меркурий в гармонии с Юпитером способствует красноречивым высказываниям, но и многообещающим высказываниям, которые на практике реализовать будет непросто, особенно в ближайшее время. Благоприятные тенденции этого дня ощущаются и на следующий день – 9 октября.

13 октября Меркурий в напряжении с Плутоном, а в 22:23 (gmt+3), планета коммуникаций и мышления, входит в знак Скорпиона. Усиливает тяжелые энергии дня нарастающее напряжение между Марсом и Солнцем. Неосторожные слова и действия могут оставить тяжелые последствия на долгие годы, поэтому, прежде чем что-то сказать и сделать, стоит сто раз подумать и взвесить все за и против.

14 октября точный напряженный аспект Солнце-Марс, а Венера в оппозиции с ретро Ураном. Следует быть готовым к тому, что 13 и 14 октября активная агрессия будет достаточно очевидна на всех уровнях и во всех жизненных областях. Количество разрушений в результате военных действий может значительно возрасти. Немного сглаживает давящий потенциал этих двух дней, гармоничное взаимодействие Солнца и Юпитера. После проделанной тяжелой работы, наконец-то, достигается желаемый результат, открываются нужные двери, появляются покровители. Людям, находящимся вдали от родных мест, может предоставиться счастливый шанс.

15 октября Венера в гармоничном аспекте с ретро Нептуном улучшает психологический климат, способствует вдохновению, пробуждает творческий потенциал. Хороший день для романтический и дружеских встреч, поиска близких по духу людей.

17 октября полнолуние в Овне в 14:26 может стать кульминацией активных действий в различных жизненных реальностях. Также в этот день гармоничный аспект Венеры и Плутона, после чего, в 22:28, планета любви и комфорта входит в знак Стрельца. Этот транзит приносит больше радости и праздника в нашу жизнь.

21 и 22 октября Меркурий в гармоничном аспекте с ретро Сатурном позволяет довести до результата долгие переговоры. Многие люди смогут получить долгожданные документы, различные разрешения, официальные подтверждения. Благоприятный день для сделок купли-продажи, важных поездок, принятия ответственных решений. Напряженный аспект между Солнцем и Плутоном 22 октября создает условия, кризисные ситуации, при которых происходит переоценка ценностей, трансформируется сознание.

23 октября в 01:15 Солнце входит в знак Скорпиона и вызывает стремление к риску, экстриму, проживанию пограничных состояний. Скорпион – это водный знак, связанный с интенсивными чувствами. В это время у людей может усилиться интуиция и способность глубже понимать свои эмоции и эмоции других.

24 октября Марс в гармоничном аспекте с ретро Ураном, побуждая людей бороться за общую идею. День подходит для приобретения и освоения новой техники или современного автомобиля.

27 октября Марс в гармоничном аспекте с ретро Нептуном благоприятствует тайным действиям, позволяет войти в состояние потока, оказаться в нужном месте.

28 октября Венера в напряжении с ретро Сатурном препятствует реализации желаний и достижению целей. Возможны сложности при взаиморасчетах и оформлении важных договоренностей. Для чувственной области жизни день неблагоприятный.

30 октября оппозиция Меркурия с ретро Ураном способствует появлению абстрактных идей и теорий, противоречащих земному практицизму. Возможны конфликты с друзьями и единомышленниками, смена интересов.

31 октября Меркурий в гармоничном аспекте с ретро Нептуном помогает усвоить информацию. День благоприятен для получения консультаций, обследования, творческой работы.

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