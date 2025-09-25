Что звезды нам пророчат: гороскоп на октябрь 2025 года

Гороскоп на октябрь 2025 года / © Associated Press

Начало месяца открывается квадратурой Юпитера в Раке и Меркурия в Весах (1 октября). На первый план выходят противоречия между сердцем и разумом, традицией и дипломатией. Возможны споры, разногласия в семье или в партнерских отношениях. Но именно здесь закладываются темы всего месяца — поиск гармонии там, где чувства требуют одного, а логика — другого, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Это день, когда желание говорить красиво и дипломатично сталкивается с эмоциональной правдой, которую невозможно обойти. Возможны конфликты между тем, что «правильно» и тем, что «по-настоящему». Важно не уходить в морализаторство, а искать смысл в нюансах.

3 октября Венера в Деве в соединении с Нисходящим Лунным Узлом и в оппозиции с Восходящим, создает все условия для кармического разворота в отношениях. Старые сценарии в любви, финансах и отношениях с другими людьми проявляются особенно отчетливо. Появляется шанс осознанно закрыть прошлое и отпустить то, что мешает двигаться вперед. Важно не цепляться за то, что уже отжило, особенно если это связано с чувством долга.

6 октября в 19:41 (gmt+3) Меркурий входит в знак Скорпиона. Под влиянием этого транзита мы начинаем говорить глубже, слушать внимательнее, чувствовать между строк. Появляется стремление докопаться до сути, раскрыть тайны, услышать скрытое. При этом речь становится более острой, проницательной, иногда даже колкой. Это время для психологических разговоров, раскрытия тайн, и возможно — болезненных, но честных признаний.

7 октября полнолуние в Овне в 06:48 — энергия вспыхивает, как огонь. День кульминации личных решений, момент, когда действия больше нельзя откладывать. Полнолуние в Овне требует смелости, но и осознанности последствий. Оно может обострить конфликты, но в то же время дать мощный толчок для новых начинаний.

8 октября Венера в секстиле с Юпитером — мягкий аспект, дающий поддержку в любви и заботе, после напряжения первых дней. Это день, когда становится легче договориться, проявить щедрость и почувствовать радость от простых вещей. Любовь и дружба обретают оттенок благодарности и поддержки.

14 октября Венера входит в знак Весы в 00:19, образуя тригоны с ретро Плутоном и ретро Ураном. Гармоничная конфигурация будет создавать благоприятный фон и 15 октября: неожиданные знакомства, новые союзы, глубокие трансформации в чувствах. Это дни, когда отношения могут обрести новое дыхание, а любовь стать силой обновления.

В Весах Венера имеет статус управления, а значит пространство наполняется красотой и балансом, гармонией, эстетикой, стремлением к справедливости в партнерстве. Транзит помогает смягчать острые углы, даже если вокруг кипят страсти. Возможны встречи с людьми из прошлого, которые приходят не случайно.

17 октября Солнце в квадратуре с Юпитером напоминает о том, что чрезмерный оптимизм может обернуться разочарованием. День, когда гордость может мешать росту, а желание сиять — затмевать реальность. Важно не переоценить свои силы и не брать на себя слишком много.

С 18 по 23 октября соединение Лилит, Марса и Меркурия в Скорпионе — один из самых напряженных периодов месяца, когда страсть, агрессия, интуиция и тень соединяются в один импульс. Возможны вспышки ревности, разоблачения, острые разговоры. Но также и глубокое очищение, если не бояться смотреть в глаза своим страхам. Слово и действие становятся орудиями борьбы, на поверхность выходят скрытые конфликты, тайные желания, подавленные эмоции.

21 октября — новолуние в Весах на фоне напряженного соединения в Скорпионе — парадоксальный день: снаружи — стремление к миру, внутри — буря. Это момент, когда важно держать себя в руках и не позволять эмоциям управлять поступками. Новолуние предлагает перезапустить отношения, но только если они выдерживают правду.

Еще более сложные дни — 22 и 23 октября, поскольку Луна перемещается по Скорпиону на фоне соединения Марса, Меркурия и Лилит в Скорпионе. Эмоции накаляются, возможны кризисы, конфликты, внутренние взрывы. Важно не подавлять чувства, но и не разрушать всё в порыве.

22 октября Нептун на ретро фазе возвращается в знак Рыбы и тема иллюзий, духовных поисков, разочарований и вдохновения вновь становится актуальной. Возможно, придется переосмыслить то, во что мы верили.

23 октября Солнце входит в знак Скорпиона, окрашивая конец месяца в интенсивные, драматичные и глубоко трансформирующие энергии. Начинается сезон трансформации, когда внешняя маска начинает трескаться, а внутренняя суть — проявляться. Это время силы, но не показной — а глубинной, тихой, настоящей.

24 октября Юпитер в Раке в тригоне с Меркурием в Скорпионе, возвращая ясность мышления и открывая путь к мудрым решениям. Это аспект эмоциональной зрелости, интуитивного понимания. Это день, когда можно увидеть скрытые выгоды даже в сложных ситуациях. Хорош для психотерапии, духовных практик, глубоких разговоров.

С 25 по 27 октября энергия соединения Лилит и Марса в Скорпионе достигает максимума. Это дни накала страстей, резких действий, возможных конфликтов. Но именно в этот период можно освободиться от внутреннего груза и обрести силу через преодоление. Важно не поддаться разрушительным импульсам, а направить энергию на трансформацию.

28 октября Марс в тригоне с Юпитером приносит долгожданный прилив энергии, решительности и уверенности. Это аспект победителей, которые готовы преодолеть любые преграды. Хорошо начинать проекты, особенно те, что требуют смелости и эмоциональной вовлечённости.

29 октября Меркурий входит в знак Стрельца в 13:02. Мысли становятся свободнее, шире, разговоры — более открытыми, а планы — амбициозными. Мы начинаем говорить шире, мечтать громче, искать смыслы. После глубин Скорпиона — это глоток воздуха, но важно не терять связь с реальностью.

30 октября ретро Плутон в водолее в секстиле с Меркурием, и в завершение месяца приходит осознание: кризисы пройдены не зря. Они открыли двери к личностному росту, помогли найти новые опоры и расширили горизонты понимания. В октябре космос словно проверяет нас на способность сохранять внутреннее равновесие, находясь в водовороте событий.