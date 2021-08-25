Что звезды нам пророчат: гороскоп на сентябрь 2021 года

Обстоятельства сентября способствуют переоценки ценностей и отношений, своей роли в обществе.

В этом месяце все медленные планеты в ретроградном движении: социальные – Юпитер и Сатурн, высшие – Уран, Нептун, Плутон. А с 27 сентября в ретро фазу перейдет Меркурий в знаке Весы.

Путаница и задержка в делах, проблемы на государственном уровне, международных отношениях – наиболее вероятные неприятности. А это заставит многих пересмотреть свои взгляды на жизнь и откорректировать планы на будущее. Многие люди снова пройдут те уроки жизни, которые не были усвоены ранее.

Первая декада сентября относительно спокойная – Венера движется по знаку Весы, где имеет статус управления, способствует гармонии в сфере личных и деловых взаимоотношений.

Вторая декада сентября начинается с перехода Венеры в знак Скорпиона (11 сентября – 7 октября 2021), где имеет статус изгнания - наступает время страстей, драм, борьбы, страданий, преодолений. Но это время благоприятно для решения вопросов с займами и кредитами.

Период с 11 по 30 сентября – кризисный, требуются огромные затраты физической и психической силы, чтобы оставить все так, как было в первой декаде сентября. После спокойных летних месяцев, сентябрь покажется долгим и тяжелым. Многие люди во второй половине сентября столкнутся с искушениями и соблазнами. Завершение сентября достаточно напряженное, многие темы будут актуальны и в следующем месяце.

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ОВЕН

Первая половина сентября – период гармонии, обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы обрести свободу и независимость (профессиональную, своего бизнеса, предприятия), решить финансовые вопросы. Прилагая старания для достижения общей цели, одновременно вы продвигаете собственные интересы, получаете хороший результат от проделанной работы. С 15 сентября, ваш управитель - Марс входит в знак Весы, где имеет статус изгнания. Во второй половине месяца, найти выход из самой сложной ситуации вам помогут партнеры. Исход любой ситуации зависит от осознанного подхода к делам и взаимоотношениям.

ТЕЛЕЦ

Благоприятное начало месяца – до 11 сентября постарайтесь сделать максимум, т.к. это период везения для вас. Вы сможете добиться немалых успехов, создать прочный фундамент на вторую и третью декады сентября, которые окажутся сложными (ваш управитель – Венера в статусе изгнания). Для людей, занятых в сфере искусства, наступает период интенсивной творческой деятельности – эмоциональный накал помогает создать грандиозные проекты. Для решения денежных вопросов необходимы контакты с различными группами, общественными организациями. Благоприятный период для того, чтобы взять кредит, решить сложные вопросы совместных финансов.

БЛИЗНЕЦЫ

Период активной интеллектуальной работы и социальных отношений, при этом вы обладаете определенной степенью независимости от общества, способностью противопоставить себя ему. Повышается самооценка, способность контролировать свое поведение и достигать намеченных целей. Третья декада сентября принесет некоторую остановку в делах, поэтому постарайтесь все самое важное сделать до 20-х чисел месяца. 26 сентября ваш управитель – Меркурий останавливается, а с 27 сентября – переходит в ретроградное движение. Люди из прошлого напомнят о себе (как приятные вам, так и не очень), а это можно использовать с выгодой и пользой для себя.

РАК

В целом, месяц благоприятный – вы комфортно чувствуете себя в различных запутанных жизненных ситуациях, тонко понимаете психологию других людей. В то же время, сентябрь сопровождается чувством одиночества. Но это хорошее время для того, чтобы навести порядок в собственной жизни, научиться самостоятельно работать и добиваться конкретных результатов. Обстоятельства и ситуации сентября, направляют вас к практическому использованию своих талантов, овладению различными техниками, позволяющими донести свои идеи и замыслы до людей. При этом, приходится учитывать психологические особенности окружающих людей, помогать им разобраться в себе.

ЛЕВ

Первая и вторая декады сентября насыщены событиями, вы получаете признание, обретаете популярность, если активно работали в предыдущем месяце. В этот период вам легче сделать что-то конкретное в профессиональной сфере и получить вознаграждение. В третьей декаде месяца, вы можете обнаружить, что вам сложно принимать решения, вы сомневаетесь, даже если обычно вам такие метания не свойственны. В течение всего сентября близкие люди ищут у вас сочувствия или поддержки. Практически нет времени на себя, но чувство ответственности заставляет вас справляться со своими эмоциональными реакциями на окружающую среду.

ДЕВА

Характерно общее настроение нерешительности, сомнений в себе и в партнерах. При правильном использовании напряженного и активного потенциала сентября, можно многое поменять в своей жизни в лучшую сторону, трансформировать ситуации и внести конструктивные преобразования во все сферы. Новолуние 7 сентября в вашем знаке, откроет вам новые благоприятные возможности, поможет воплотить мечты в реальность. Третья декада сентября покажется «застойным» временем, однако вы можете вернуть дорогие вам отношения, вернуться к тем делам, которые отложили не неопределенное время.

ВЕСЫ

22 сентября в 22:21 Солнце пересекает кардинальную точку и входит в знак Весы, т.е. наступает Осеннее Равноденствие. Что-то обязательно поменяется, уже со второй декады месяца многие почувствуют, что произойдут кардинальные перемены в наиболее важных жизненных сферах в ближайшие дни. От этого мозг усиленно работает, сложно справляться с потоком мыслей, информации, обилием контактов и разговоров. Венера – ваш управитель движется по знаку своего изгнания (по Скорпиону), что способствует появлению страхов и фобий. Однако, если вы сможете объективно оценить ситуацию, то поймете, что на самом деле, страхи надуманные, воображаемые.

СКОРПИОН

Благоприятный месяц, особенно первая половина. Но также это время эмоциональной взвинченности – от восторга до уныния. Вспыхивает потребность обновить личные взаимоотношения в сторону большей гармоничности, утонченности – в большинстве случаев, ваши попытки увенчаются успехом. Творческим людям это период вдохновения, вспышки интуиции, а также способность обновить или возобновить старые забытые проекты и незавершенные работы. Месяц интересный, особенно для сферы любовных отношений - любовные приключения, неожиданные встречи с бывшими партнерами подтолкнут к серьезным размышлениям и духовному росту.

СТРЕЛЕЦ

Большинство представителей этого знака, будут довольны в течение всего сентября, поэтому смело планируйте максимум дел на это время – не стоит терять ни минуты, используйте каждый шанс. В этот период заключаются дружеские отношения, любовные желания находят свое воплощение, решительно в лучшую сторону происходят изменения в семейных отношениях. Вдохновение в области искусства находит свое творческое выражение, правовые, финансовые или управленческие дела будут улаживаться безо всяких затруднений. Хороший период для укрепления своего положения, использования покровительства и связей с иностранцами, дальних путешествий.

КОЗЕРОГ

Напряженный период, но это не значит, что все плохо. Времени на отдых и семью не хватает, приходится заниматься тем, чем не планировали, взваливать на себя дополнительную ответственность. Но в результате, уже во второй половине сентября, это может положительно отразиться на вашей финансовой сфере. Вторая декада месяца благоприятна для начала новых дел и для внедрения новшеств в профессиональной сфере. Это также дни хозяйственного расширения или ускорения текущих проектов. Важно все-таки следить за своим здоровьем и не доводить себя до кризисных состояний, бережно расходуйте свои ресурсы.

ВОДОЛЕЙ

Период финансовых затруднений, задержек выплат, что заставит пересмотреть свои отношения с деловыми партнерами, возможно даже сменить направление в профессиональной сфере. Свести к минимуму возможные неприятности можно, если найти новые способы взаимодействия с публикой, окружением, партнерами и коллегами. Возможно, общественная деятельность потребует от вас больших усилий, возложит дополнительные обязанности и ответственность. Месяц благоприятен для начала проектов, рассчитанных на долгосрочные перспективы, а также для контактов с зарубежными партнерами, фирмами и организациями.

РЫБЫ

Первая половина сентября принесет не очень много приятных эмоций, поскольку партнеры склонны менять свое мнение и предпочтения. Возможны серьезные конфликты в рабочей среде, провокации со стороны конкурентов – ваша задача сделать так, чтобы ваша репутация от этого не пострадала. 21 сентября в 02:55 по киевскому времени Полнолуние в Рыбах, что положительно отразиться на всех жизненных сферах. С этого момента вы почувствуете себя комфортно, как психически, так и физически, значительно улучшится ситуация в финансовой сфере. Третья декада сентября благоприятна для переговоров, сотрудничества, выступлений, заключения сделок и договоров.

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