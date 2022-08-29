Что звезды нам пророчат: гороскоп на сентябрь 2022 года

Планетарные влияния сентября 2022 способствуют замедлению процессов по всем жизненным сферам. Пассивность будет проявляться во всем, а попытки ускорить дела приведут еще к большей стагнации. Все высшие (Уран, Нептун, Плутон) и социальные планеты (Юпитер и Сатурн), находятся в фазе ретроградного движения, а с 10 сентября еще и Меркурий станет ретроградным.

Круговорот кармы - так в общем можно охарактеризовать первый месяц осени. Время справедливости и неизбежности. Положительной стороной обилия ретроградных планет является снижение интенсивности ведения боевых действий, что поможет подготовиться к холодной зиме, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Термин "ретроградный" происходит от латинского слова retrogradus, что буквально означает "шаг назад". На самом деле планеты продолжают перемещаться по ходу движения Солнца и не меняет своих показателей, но, если наблюдать с Земли, планеты движутся в обратную сторону по своей орбите.

В определенные временные интервалы вращения Солнца, планет небесной сферы и Земли создают особые энергетические потоки, и на Земле такие периоды воспринимаются и проявляются в ином варианте, противоположном прямому движению.

В сентябре чаще, чем обычно, по странному стечению обстоятельств можно оказаться в проблемной ситуации, зайти в тупик. Особенно сложно во второй и третьей декаде месяца - далеко не всегда удается эффективно организовать свою жизнь, подстроиться под внешние условия и использовать энергии ретроградных планет, свойства которых людьми воспринимаются иначе и ощущаются искажённо.

Первая декада сентября, в целом, благоприятна для долгосрочного планирования, начала дел, развитие которых не требует скорости. Марс и Меркурий связаны по стихии Воздуха, планеты формируют гармоничный аспект. Но из-за того, что Меркурий развернется с 10 сентября в ретро и точный аспект образуется только 27 октября 2022 года, только к концу октября будут получены результаты от приложенных усилий в первой половине сентября.

С 1 по 3 сентября ретро-Юпитер в оппозиции с Меркурием и в гармоничном аспекте с Марсом создает хорошие условия для того, чтобы здраво оценить перспективы будущего и принять взвешенные решения. Если действовать в соответствии с законом, юридически оформлять договоренности, то все будет получаться наилучшим образом.

5 сентября в 07:05 по киевскому времени Венера входит в знак Девы до 29 сентября. В этом знаке планета ослаблена и находится в статусе падения. Для любовной сферы не очень благоприятный транзит - чувства уходят на второй план, вместо романтики люди предпочитают заниматься практической деятельность, материальными делами, сугубо личными вопросами, а интересы партнера важны в меньшей степени.

9 сентября Меркурий останавливается и с 10 сентября переходит в ретроградное движение до 2 октября. Это очень важные дни, потенциал которых усиливается полнолунием в Рыбах 10 сентября в 12:59. Происходящее в это время окажет судьбоносное влияние на жизнь многих людей и будет иметь долгосрочные последствия.

11 сентября гармоничный аспект Солнца и ретро-Урана помогает правильно перестроиться и принять новые жизненные обстоятельства. Обратившись к друзьям и единомышленникам, можно получить помощь и найти свое место в социуме, как в своей стране, так и за рубежом.

16 сентября Венера в напряжении с Марсом, в этот же день формируется оппозиция Солнца и ретро-Нептуна - точный аспект рано утром 17 сентября. Середина сентября - дни проблем и беспокойства, конфликтный период. В это время не стоит заниматься важными делами, особенно финансовыми вопросами, вести переговоры с партнерами. Путаница и двусмысленные ситуации могут обнулить все предыдущие старания, а путь к своей цели станет очень долгим или полным ошибок, которых можно было бы избежать.

18 и 19 сентября гармоничный аспект Солнце и ретро-Плутона, также 19 сентября повторяется оппозиция ретро-Меркурия и ретро-Юпитера, что вернет многих людей к темам начала месяца. Если найти общее среднее между социальным и личным, можно извлечь пользу, даже из самой патовой ситуации. Компромисс - залог успеха большинства дел. Если вопрос касается зарубежья, не требуйте больше, чем вам могут предложить, сейчас нужно согласиться на минимум, чтобы потом получить большее.

20 сентября Венера в гармонии с ретро-Ураном помогает успешно вписываться в новый круг людей, по-новому строить отношения с давними партнерами, найти для себя сферу деятельности, востребованную в социуме. Очень важно убрать излишнюю застенчивость и неуверенность, развивать индивидуальный стиль - это поможет привлечь внимание нужных людей.

23 сентября в 04:04 по киевскому времени Солнце входит в знак Весы и наступает осеннее равноденствие - кардинальная точка года. В этот же день соединение Солнца и ретро-Меркурия - включение сознания многих людей, пробуждение. В 15:05 Меркурий на ретро-фазе движения возвращается в знак Девы и с этого дня до 3 октября будут актуальны вопросы августа 2022-го.

24 сентября Венера в оппозиции с ретро-Нептуном порождает вихрь неконтролируемых эмоций, дает несоответствие желаемого и действительного. Возникают проблемы в партнерских отношениях, люди не оправдывают ожидания друг друга.

26 сентября соединение ретро-Меркурия и Венеры и в этот же день Венера в гармоничном аспекте с ретро-Плутоном и новолуние в Весах в 00:54 по киевскому времени помогут увидеть все нюансы личных и деловых взаимоотношений, чтобы в результате восстановить баланс, а также трансформировать уже существующие связи и перевести их на новый уровень.

27 сентября гармоничный аспект ретро-Меркурия с ретро-Плутоном продолжает благоприятные тенденции предыдущего дня. Такой аспект уже был 22 августа, а это значит, что прошлые темы снова плотно входят в жизнь. Воспользуйтесь благостными планетарными влияниями конца сентября и доведите до логического завершения вяло текущие дела. Ближайшие дни - наилучшее время для создания устойчивого фундамента, это период скрытых, начальных этапов. Это поможет обрести стабильность в будущем, которая является основой процветания.

28 сентября Марс в гармоничном аспекте с ретро-Сатурном поможет закрепить результаты проделанной работы. Способствует формированию конструктивных возможностей: встреч с нужными людьми и череду обстоятельств, благоприятствующих осуществлению замыслов.

29 сентября в 10:49 Венера входит в свою обитель - в знак Весы и начинается счастливый период для романтической сферы, любви и семейных отношений. Транзит активизирует процессы, направленные обретение гармонии, а также достижение мира и жизненный комфорт. Но для этого потребуется вернуться мыслями в прошлое - примерно к 20-21 августа и еще раз проанализировать события, исправить ошибки, внести необходимые изменения.

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