Что звезды нам пророчат: гороскоп на сентябрь 2023 года

Нас ожидает относительно спокойный сентябрь, хотя и не без сюрпризов в первой половине месяца.

События развиваются достаточно медленно, поэтому есть возможность подготовиться, привыкнуть к происходящему в стране и в мире. Люди больше переживают из-за дискомфорта в быту, могут чаще беспокоить проблемы со здоровьем, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Вначале сентября вероятны серьезные пробуксовки в реализации замыслов; возможно, кто-то намеренно попытается помешать, оболгать, что-то отобрать. Такой энергетический фон 1 до 5 сентября создают две стационарные планеты – Юпитер и Венера, находящиеся в конфликтующих между собой знаках. Это время застоя в делах, производстве, общественной жизни, финансовой сфере. Причем, Юпитер разворачивается в ретроградное движение с 5 сентября, а Венера в этот выходит из ретро фазы.

С 4 – 5 сентября станет немного легче, но, все же, не стоит торопиться выполнить сразу все задачи, ведь продолжается период ретроградного Меркурия. Это время можно использовать для отдыха, если не получилось уйти в отпуск летом. Также, планета активности, динамики, войны – Марс, весь сентябрь перемещается по знаку Весы, что не способствует целенаправленному движению и быстрому решению вопросов.

4 сентября ретро Меркурий в гармоничном аспекте с Юпитером. Такое взаимодействие благоприятно для ближних и дальних поездок, командировок, получения юридических консультаций, глубоких масштабных исследований, поиска помощи и защиты.

6 сентября Солнце и ретро Меркурий в соединении, а это значит, что начинается новый цикл Меркурия, связанный с самопознанием и коммуникацией с другими людьми. С этого дня приходит новое понимание реальности. Мы входим в новый период опыта, впечатлений и мыслей, который продлится приблизительно 4 месяца. Меркурий также поднимает темы, касающиеся взаимоотношений с родственниками, работы с документами, обучением, поездками и переездами. Эта планета олицетворяет мышление и умственные способности, призывает использовать интеллектуальную деятельность в противовес инстинктивным мироощущениям.

8 сентября гармонично взаимодействуют Юпитер и Солнце, наполняя день светом, позитивом, творческой энергией. В этот день легче привлечь внимание окружающих, заражать других своим интересом и оптимизмом, вести за собой. Успешной будет рекламная, преподавательская и общественная деятельность, демонстрация своих работ.

15 сентября в 04:39 по киевскому времени новолуние в Деве в гармоничном аспекте с ретро Ураном. А Меркурий в этот день стационарный с разворотом в директное движение. Прекрасная возможность вырваться из замкнутого круга заблуждений, обновиться и очистить душу. Рассудочное мышление берет верх над чувствами и эмоциями, что позволяет систематизировать текущие процессы и выстраивать логические конструкции.

С 16 сентября Меркурий директный до 13 декабря. Во второй половине месяца появляется больше возможностей для изменения ситуаций к лучшему и преобразования того, что препятствует уверенному движению вперед. Солнце и ретро Уран в гармоничном аспекте благоприятствует созданию чего-то нового и прогрессивного. Люди проявляют больший интерес к социальной жизни, стремятся найти истину и доказательства правоты своей точки зрения. В обществе могут присутствовать революционные настроения, а внезапно всплывшая правда о чем-то важном для многих людей, может вызвать яркую реакцию в социальных сетях и средствах массовой информации.

17 сентября ретро Юпитер в напряженном аспекте с Венерой во Льве – трудный и конфликтный день, когда искажается восприятие окружающей действительности. Появляется склонность к расточительству, необдуманным тратам, неудовлетворенность в любовных отношениях из-за завышенных требований к партнеру. Возникают сложности в социальных взаимоотношениях, люди чаще пытаются использовать друг друга в корыстных целях. Восприятие 19 сентября оппозиция Солнце – ретро Нептун, поэтому бесполезно искать логику в происходящем. Уделяйте пристальное внимание всему новому, что входит в вашу жизнь. Лучше не афишировать свои планы, а тихо заниматься своими делами. Творческие люди могут потерять вдохновение, а склонные к депрессиям люди оказаться на грани своих психических возможностей. Возрастает риск оказаться в нелицеприятной ситуации, можно легко попасть в мошеннические схемы или под влияние других людей.

21 сентября Солнце и ретро Плутон в гармоничной связи и это помогает произвести конструктивные жизненные трансформации. Благоприятный день для финансовых дел, профессиональной деятельности, конкретных шагов в социальной сфере по нескольким направлениям. Возрастает работоспособность, а сознание становится ясным, поэтому в этот день можно заниматься решением самых сложных задач.

С 24 до 29 сентября между Венерой и Марсом формируется секстиль (гармоничный аспект), но точный аспект так и не происходит. Это может проявиться как ожидание чего-то доброго, светлого и позитивного, однако по стечению обстоятельств, желанное событие отменяется. Особенно это касается любовных и деловых взаимоотношений, денежных вознаграждений. Тем не менее, в эти дни настроение улучшается, но, чтобы избежать разочарований, старайтесь реально смотреть на вещи. Все будет, но не сейчас.

25 сентября ретро Юпитер в гармоничном аспекте с Меркурием создает необходимые условия для завершения важных дел. Разрешаются вопросы с документами, открываются новые возможности. Ставки повышаются, а это говорит о том, что пришло время для решения глобальных стратегических задач. Здравомыслящие люди осознают, что требуются переговоры и совещания по накопившимся проблемам.

29 сентября полнолуние в Овне в 12:57 по киевскому времени. Концентрация огненной энергии помогает "пробить" ситуацию, добиться своего, получить желаемое. При этом не стоит рассчитывать на других людей или на одобрение с их стороны ваших действий, похвалу в свой адрес. Каждый сосредоточен сам на себе и своих интересах. Напряженный аспект ретро Урана и Венеры в этот день может принести негативные изменения в сферу взаимоотношений. Неожиданно можно оказаться в неловком положении на публике. Сложности возникают из-за обесценивания значимости партнера, попыток манипуляции.

Заканчивается месяц гармоничным аспектом между ретро Ураном и Меркурием 30 сентября. Хороший день для саморазвития, реализации своих талантов, активной интеллектуальной работы. Приветствуется все оригинальное и нестандартное, вдруг приходит неожиданное прояснение по самым сложным темам. Появляются новые идеи, которые быстро и легко воплощаются реальность.

Сентябрь 2023 года дарит прекрасную возможность избавиться от сковывающих обязательств и обстоятельств. Легче совершить прорыв в какой-то сфере и наконец-то сделать то, о чем давно мечтали, но это не получалось. В начале месяца непросто справиться с психологическим дискомфортом, но постепенно общий энергетический фон выравнивается и запомнится сентябрь, в основном, положительными моментами.

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