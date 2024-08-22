Что звезды нам пророчат: гороскоп на сентябрь 2024 года

В сентябре 2024 нас ждет очередная перезагрузка – осенний коридор затмений, побуждая для плодотворной духовной жизни и служения. Постепенно ось затмений переходит в знаки Дева-Рыбы, в женские, пассивные знаки Зодиака, энергия которых немного утихомирит воинственные настроения во всем мире.

Начинается сентябрь с напряженного аспекта между ретро Нептуном и Марсом, создавая трудности в осуществлении действий, религиозные конфликты и нетерпимость к другой вере. Неконтролируемость эмоциональной и психической сфер у агрессивно настроенных людей может привести к катастрофическим последствиям. Аспект оказывает существенное влияние с 1 по 4 сентября, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

2 сентября в 03:10 (gmt+3), планета, меняющая ход истории – Плутон, возвращается на некоторое время в знак Козерога последний раз, чтобы 20 ноября 2024 года на 20 лет войти в знак Водолея. С этого дня формируется подходящие условия для того, чтобы сильнейшие в геополитическом отношении страны, которые в состоянии оказывать существенное влияние на экономические и политические процессы в мире, активно включились в военные конфликты (Россия – Украина, Израиль – Палестина). Осенью 2024 года произойдут политические, экономические и дипломатические события, которые подтолкнут воюющие страны найти общие точки соприкосновения.

3 сентября в 04:55 (gmt+3) новолуние в Деве (физическое служение) поможет немного упорядочить наш хаотичный мир. Наряду с возвратом Плутона в Козерог, это новолуние символизирует важный поворотный момент в обострившихся за последние годы взаимоотношениях между разными государствами. В начавшемся лунном месяце откроется коридор затмений в знаке Рыбы (духовное служение), призывая к равновесию материального и духовного, к балансу рационального и того, что нельзя объяснить логически.

4 сентября в 22:46 Марс входит в знак своего падения – в знак Зодиака Рак на долгий период. В этом же знаке планета будет перемещаться ретроградно в январе и феврале 2025 года. Открытые воинственные энергии Марс преобразуются в скрытую агрессию, ожесточенные действия совершаются исподтишка. События во всем мире в период транзита Марса по знаку Рака развиваются не так стремительно. А в период ретро фазы Марса произойдет трансформация в текущих военных конфликтах. Самое темное время – перед рассветом.

Соединение Венеры с Нисходящим Лунным Узлом и Лилит 4 и 5 сентября принуждает конфликтующие стороны на всех уровнях к поиску компромиссов. Партнеры и оппоненты с обеих сторон вносят в этот процесс значительный вклад. Сопротивление к сближению и разрешению спорных вопросов негативно отражается на любых взаимоотношениях: личных, деловых, международных. Но именно это и подпитывает негативную кармическую точку, еще больше усугубляя ситуацию, принося разрушения и слезы. Как будет развиваться ситуация, во многом зависит от адекватности восприятия происходящего и здравой оценки последствий того или иного решения противоборствующих сторон.

7 сентября квадрат Меркурия и ретро Урана пробуждает конфликт идей и идентичностей в мировой политике. А на обывательском уровне – излишнее свободолюбие, протестные высказывания, коллективное нестабильное мышление и конфликты из-за столкновения мнений.

8 сентября оппозиция Солнца и ретро Сатурна, акцентируя противодействие людей с системой, несогласие отдельной личности с ограничениями и установленными порядками. На таком аспекте может разгореться религиозный конфликт, что сейчас особенно актуально, поскольку в Украине запретили деятельность различных партий и организаций, связанных с РФ. Но люди же остались, а вера – это то, что их сближает. Поэтому массовые протестные настроения могут создавать большие трудности в реорганизации и оптимизации нежелательных религиозных организаций и структур.

9 сентября в 09:50 Меркурий входит в знак Девы и приводит в порядок в мысли, несмотря на достаточно сложные времена и напряженный внешний фон. Завершаются определенные процессы, решаются проблемы с документами, логически и правильно завершаются дела, начатые еще до фазы ретроградности планеты – в июле 2024 года.

12 сентября гармоничный аспект Марса и Меркурия окажет положительное влияние на нашу повседневность. Напряжение между Солнцем и Юпитером в этот день может привести к ухудшению самочувствия из-за неправильно рассчитанной нагрузки, взваливания на себя обязанностей других людей, в надежде получить одобрение или прибавку к зарплате. Результат может быть совершенно противоположный. Не делайте громких заявлений и обещаний! Вторая декада сентября благоприятна для профессиональной деятельности. И если кто-то решил поменять работу, поговорить с начальством о своих перспективах – используйте этот период.

15 сентября гармоничный аспект между двумя планетами-благодетелями – Венерой и Юпитером. Его благотворное влияние ощущается за день до и после точного аспекта. Это как подарок Вселенной перед коридором затмений, который начнется 18 сентября.

17 сентября Марс на вершине напряженной конфигурации "Тау-квадрат" с Лунными Узлами, может дать неожиданный разрушительный удар там, где не совершенно не предполагали и от кого не ждали.

18 сентября в 05:44 Лунное затмение в Рыбах в 26-м градусе. Впереди две недели искажений и непонимания по всем фронтам. Закончится осенний коридор затмений 2 октября.

19 сентября гармоничный аспект ретро Урана с Солнцем может открыть неожиданные и светлые перспективы, дать определенность в том, что больше всего волновало. Но лучше все-таки все хорошенько обдумать и принять окончательное решение после 2 октября.

21 сентября напряжение Юпитера и Меркурия, а Солнце в гармоничном аспекте с ретро Плутоном. В этот день не стоит отправляться в поездки или путешествия. Лучше отложить на некоторое время важные разговоры, не подавать заявки на получение помощи или документов, особенно за рубежом. День подходит для глубокого анализа существующего положения вещей, выполнения ранее спланированной работы, масштабных преобразований в бизнесе, обдумывания жизненно важных решений.

22 сентября в 15:44 Солнце входит в знак Весы – это Осеннее Равноденствие, третья кардинальная точка года и начало астрономической осени. В этот день напряженный аспект Венеры и ретро Плутона. Для многих пар – время кризисов, ревности, расставаний.

23 сентября в 05:36 Венера входит в знак Скорпиона, где имеет слабый статус – изгнание.

24 сентября гармоничный аспект Меркурия и ретро Урана принесет неожиданные смелый идеи и обновления в привычный круг общения.

25 сентября оппозиция Меркурия с ретро Нептуном и гармоничный аспект с ретро Плутоном дает взрыв творческих энергии, но также и активизацию мошенничества, изобретательность в придумывании различных нечестных схем. День очень яркий, запоминающийся, важный.

26 сентября в 11:09 Меркурий входит в знак Весы.

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