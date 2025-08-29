Что звезды нам пророчат: гороскоп на сентябрь 2025 года

Гороскоп на сентябрь 2025 года / © Associated Press

Реклама

Сентябрь начинается с возвращения Сатурна в знак Рыб — последнего цикла его пребывания здесь, который продлится до 14 февраля 2026 года, обращая наш взгляд на незакрытые кармические вопросы. Это событие задает тон всей осени. Мы входим в период, когда время сгущается, а внутренние процессы требуют зрелости, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Уже 2 сентября в 16:23 (gmt+3) Меркурий входит в знак Девы, усиливая аналитичность, ясность, способность видеть суть. Это знак силы планеты — Меркурий имеет двойной статус — управление и экзальтация.

Но с 4 по 6 сентября Юпитер в квадратуре с Марсом поднимает волну напряжения: желание действовать сталкивается с отсутствием опоры. Но именно в этот момент важно не бросаться в атаку, а остановиться, просчитать, выждать. Как шахматист, который не делает ход ради хода, а видит всю доску, чувствует темп, предугадывает последствия. Сентябрь требует стратегии.

Реклама

7 сентября в 21:12 (gmt+3) произойдет Лунное затмение в Рыбах на Восходящем Лунном Узле, символизируя кульминацию предыдущего полугодового цикла. Сны становятся ярче, чувства — глубже, а прошлое — громче. Впереди сложная неделя — разворот Урана в ретроградное движение добавляет нестабильности. Планета внезапных перемен, озарений, свободы и прорывов начинает «отматывать» сценарии назад, возвращая нас к темам, которые мы не поняли или проигнорировали.

9 и 10 сентября Солнце соединяется с Нисходящим Узлом, напоминая о старых сценариях, незавершённых историях, кармических узлах, которые требуют развязки.

Середина месяца — точка перегрузки и прозрения. 13 и 14 сентября Солнце соединяется с Меркурием, что помогает собраться с мыслями и принять осознанные решения, несмотря на внешний психологически тяжелый фон.

14 сентября — срединная дата между двумя затмениями. Это день, когда интеллектуальные прорывы идут рука об руку с хаосом.

Реклама

После напряженной первой половины месяца, наполненной тревогой и кармическими развилками, вторая половина сентября приносит новые ситуации — более мягкие, но не менее значимые. Появляются основания для осторожного оптимизма.

15 и 16 сентября — гармоничный аспект между Марсом и Венерой, создавая баланс между действием и чувствами, между желанием и принятием. Это прекрасное время для восстановления отношений и творческих инициатив. В партнерстве появляется шанс на диалог, в делах — на согласование, в теле — на исцеление. Это момент, когда внутренний конфликт уступает место внутреннему союзу.

18 сентября в 13:06 Меркурий входит в знак Весы и сразу же образует оппозицию к ретроградному Нептуну в Овне. Это создает напряжение между логикой и интуицией, между фактами и ощущениями. Мы можем чувствовать путаницу в мыслях, сомнения в решениях, желание отложить всё «на потом». Но именно в этом аспекте — потенциал: если не пытаться все объяснить, а позволить себе почувствовать, можно найти неожиданную правду, которая не нуждается в доказательствах.

19 сентября — большой воздушный тригон: Меркурий, ретро Уран, ретро Плутон, создает пространство для интеллектуальных прорывов, неожиданных идей, глубинных озарений, развития технологий. Хорошо писать, говорить, делиться, запускать проекты, особенно те, что связаны с обучением, коммуникацией, психоаналитикой.

Реклама

Венера в квадрате с ретро Ураном 20 сентября добавляет в сферу финансов и взаимоотношений динамику, вызовы и возможности. Внезапная влюбленность с первого взгляда может разрушить существующие взаимоотношения.

21 сентября в 22:42 (gmt+3) Cолнечное затмение в Деве закрывает осенней сезон затмений, но прежде образует оппозицию в ретро Сатурном. Это точка новолуния и перезапуска, особенно в темах служения, здоровья, порядка, профессиональной сферы, режима дня.

Под влиянием затмения в напряжении с ретро Сатурном, все, что не прочное, будет разрушаться в ближайшие месяцы, очищая пространство для истины. Вселенная проверяет на устойчивость не только конструкции внешнего мира, но и внутренние опоры. Отношения, построенные на страхе — треснут. Цели, лишенные смысла — рассыплются. Роли, которые больше не соответствуют душе — растворятся.

22 сентября энергия меняет направление, и не один раз. Это переход в новый слой реальности, кардинальная точка года:

Реклама

22 сентября в 10:55 (gmt+3) Марс входит в знак Скорпиона до 5 ноября. Энергия становится глубже, интенсивнее. Этот транзит может дать избыток амбиций, желания действовать, но без четкого плана. Возможны конфликты, перегрузки, споры. Важно не торопиться, не спорить, а направить силу в конструктивное русло. Марс в Скорпионе — это воля, страсть, трансформация. Хорошо начинать проекты, требующие глубины, силы, стратегии.

22 сентября в 21:20 Солнце входит в знак Весы и наступает осеннее равноденствие. В этом году при оппозиции с ретро Нептуном. Такой комбинации не было 165 лет. Это аспект, который может дать искажение мышления, усилить сомнения, но также открыть интуицию. Важно не принимать решений в тумане, а использовать это время для наблюдения, чувствования, мягкой настройки.

С 22 по 24 сентября — Солнце в тригоне с ретро Ураном и Плутоном — финал месяца под знаком прозрения и обновления. Все планеты находятся в воздушных знаках, которые отвечают за мысли, идеи, связи, выборы, движение сознания. Конфигурация планет «большой тригон» настраивает на новый цикл, который начинается с равноденствия и ведет нас вглубь осени.

Под гармоничным влиянием воздушного тригона после сезона затмений, можно увидеть будущее, почувствовать верное направление, сделать шаг в новую реальность. Уран дает озарение, прорыв, нестандартное мышление. Плутон — глубину, трансформацию, психическую силу. Солнце — свет, осознание, желание жить, созидать и творить. Это дни, когда разговоры меняют восприятие, интеллект становится инструментом прозрения, а интуиция — навигатором.

Теперь можно перевести дыхание и осознать, ради чего все происходило. Разум и душа говорят на одном языке. Завершающая неделя сентября особенно благоприятна для: